Trấn Thành bật khóc nức nở vì Ali Hoàng Dương

Chiều 31/8, Ali Hoàng Dương đã chính thức giới thiệu MV "Thiêu thân" sau nhiều năm không có bất kỳ sản phẩm âm nhạc được ra mắt. Theo chia sẻ của chính chủ, lý do thời điểm này mới phát hành MV vì đã dành dụm đủ tiền thực hiện MV mới.

"Bản thân Ali Hoàng Dương cũng dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu concept, tất tần tật mọi thứ và trên hết đó là việc đầu tư kinh phí sản xuất cho MV một cách hiệu quả nhất". MV này tiêu tốn khoảng 1 con xe hơi xịn" - Ali Hoàng Dương bật mí.

"Thiêu thân" là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, từng được Ali Hoàng Dương trình diễn trong đêm Chung kết The Heroes 2021. MV chính thức của Thiêu thân do Kiên Ứng làm đạo diễn, được quay trong 2 ngày. Phim trường được set up công phu để tạo hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.

Gây chú ý trong MV chính là phân cảnh giằng xé của 3 nhân vật chính. Ali Hoàng Dương lần này đã vô cùng táo bạo khi vừa khóa môi nồng nhiệt với Fungla, vừa có nụ hôn đồng giới với nam chính Ji Huk Lim, diễn viên người Hàn Quốc.

MV "Thiêu Thân" - Ali Hoàng Dương

Rất đông bạn bè đồng nghiệp thân thiết đã đến chúc mừng Ali Hoàng Dương, Thu Minh đang ở Singapore nhưng vẫn gọi điện về chúc mừng học trò cưng của mình. Là một trong những người anh thân thiết, Trấn Thành đã có mặt từ rất sớm tại sự kiện sau khi hoàn thành cảnh quay cho bộ phim điện ảnh mới nhất. Khi xem xong MV, nam MC đã không kiềm chế được những cảm xúc và bật khóc nức nở. Trấn Thành hy vọng sản phẩm mới của đàn em sẽ được mọi người đón nhận.

Trấn Thành khóc nức nở sau khi xem MV mới của Ali Hoàng Dương

Thu Minh gọi điện chúc mừng Ali Hoàng Dương

Lân Nhã.

Nhâm Phương Nam, Hoàng Yến Chibi, nhạc sĩ Nam Trương, Gigi Hương Giang, Võ Điền Gia Huy và Minh Xù.

Trúc Nhân.

Phạm Đình Thái Ngân.

DJ Matoom.

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu.

Hiền Mai.

Lưu Hiền Trinh.

Thùy Anh.

CIIN và Ngô Đình Nam.

Lưu Thiên Hương.

Hoàng Trung.

Fung La.

Jaykii.

Orange.

