Trần Ngọc Vàng khó che giấu điều đặc biệt dành cho Tóc Tiên

Sự kiện công chiếu Chị Chị Em Em 3 mới đây quy tụ đông đảo nghệ sĩ Việt đến chúc mừng dàn diễn viên. Giữa những màn đọ sắc trên thảm đỏ, Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên cũng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục được cư dân mạng ghép đôi.

Theo đó, tại khu vực thảm đỏ, Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên có chung khung hình nhưng không đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi vào bên trong rạp chiếu phim, Tóc Tiên ban đầu ngồi cạnh stylist Kelbin Lei, trong khi Trần Ngọc Vàng được xếp chỗ ở hàng ghế phía sau. Thế nhưng, sau đó, cư dân mạng phát hiện nam diễn viên đã đổi vị trí để ngồi cùng hàng với nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định khi Minh Hằng ngồi ở vị trí giữa. Dẫu vậy, việc Trần Ngọc Vàng thay đổi chỗ ngồi vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Không ít người cho rằng đây là chi tiết thú vị, nhất là khi cả hai vốn đã được chú ý bởi những nghi vấn tình cảm thời gian qua.

Clip: Trần Ngọc Vàng bị soi đổi vị trí để ngồi gần Tóc Tiên (Nguồn: Saoshowbiz)

Trần Ngọc Vàng nhiều lần đưa ánh mắt nhìn về phía tóc Tiên, sau đó còn đổi chỗ cách đàn chị 1 ghế

Ở thảm đỏ, Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên đứng cách xa nhau

Loạt hint Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng chú ý khi cùng hợp tác trong một MV, trong đó nam diễn viên đảm nhận vai người yêu của nữ ca sĩ. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm như nắm tay, ôm ấp, thậm chí là những nụ hôn thân mật, khiến khán giả bàn luận sôi nổi. Chia sẻ về thông điệp sản phẩm, Tóc Tiên từng bày tỏ: “Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập ghềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu”.

Loạt cảnh quay táo bạo cũng từng khiến Tóc Tiên vấp phải ý kiến trái chiều. Trước bình luận của một khán giả cho rằng MV gây phản cảm, nữ ca sĩ không né tránh mà thẳng thắn phản hồi: “Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”. Cách đáp trả điềm tĩnh của Tóc Tiên khi ấy cũng nhận được sự chú ý.

Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên được "đẩy thuyền" sau khi đóng chung MV

Không chỉ những cảnh tình cảm, một số con số xuất hiện trong MV còn bị netizen soi xét, đặt nghi vấn là “mật mã tình yêu” giữa hai nhân vật. Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng giải thích rằng các con số này đơn thuần xuất phát từ ngày sinh của nhân vật và ngày phát hành sản phẩm, hoàn toàn không mang ẩn ý riêng.

Mới đây, khi cùng tham gia Running Man Vietnam, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn có màn tung hứng ăn ý khiến khán giả bật cười, đến mức Trấn Thành phải lên tiếng nghi ngờ. Cụ thể, Tóc Tiên về đội Quân A.P, trong khi Trần Ngọc Vàng chung đội với Ninh Dương Lan Ngọc.

Khi Trấn Thành tỏ ý xem nhẹ số xu Tóc Tiên đang nắm giữ và đánh giá cao Trần Ngọc Vàng hơn, nữ ca sĩ lập tức ôm mặt đàn anh rồi hỏi ngược: “Anh chắc chưa?”. Chưa dừng lại ở đó, Trần Ngọc Vàng cũng nhanh chóng phối hợp, thực hiện hành động tương tự, nhìn thẳng Trấn Thành và nói: “Anh đừng tin em”. Màn đối đáp nối tiếp đầy ăn ý của hai khách mời khiến những người có mặt không khỏi bật cười. Trước sự đồng lòng bất ngờ này, Trấn Thành chỉ biết hoang mang thốt lên: “Sao tụi nó đồng lòng vậy?”.

Cả hai còn từng thoải mái góp mặt trong show thực tế Running Man Vietnam cùng nhau

Ảnh: FBNV