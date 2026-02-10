Vượt qua 21 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Trần Gia Hân học sinh lớp 8A9, Trường THCS Trọng Điểm (Hạ Long, Quảng Ninh) đã chính thức trở thành Quán quân cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt MC Nhí Truyền hình” mùa đầu tiên, khép lại một hành trình giàu cảm xúc và dấu ấn chuyên môn.

Đêm Chung kết được ghi hình trong tập đặc biệt của chương trình “Vũ trụ tí hon” với chủ đề “Hành tinh thứ 9”, do Truyền hình Cáp Hà Nội tổ chức. Đây không chỉ là sân khấu tranh tài cuối cùng mà còn là điểm nhấn sáng tạo, đánh dấu bước khởi đầu cho một sân chơi truyền hình chuyên biệt dành cho các tài năng MC nhí.

“Hành tinh thứ 9” được xây dựng như một hình ảnh ẩn dụ về xã hội tương lai nơi con người đứng trước lựa chọn về cách sống, cách ứng xử với công nghệ, môi trường và tri thức. Con số 9 tượng trưng cho sự hoàn thiện và mở ra một khởi đầu mới, khi các giá trị giáo dục, tư duy và nhân văn được đặt ở vị trí trung tâm. Chủ đề này đã tạo nên không gian để các thí sinh thể hiện không chỉ kỹ năng dẫn dắt mà còn là chiều sâu suy nghĩ và trách nhiệm xã hội.

Ở phần thi quyết định, Trần Gia Hân gây ấn tượng mạnh với bài nói mang chủ đề “80 năm non sông liền một dải”, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập của đất nước. Với phong thái tự tin, lập luận rõ ràng, giọng dẫn truyền cảm cùng cách triển khai vấn đề mạch lạc, Gia Hân cho thấy tư duy chững chạc vượt độ tuổi. Bài nói không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của một MC nhí mà còn chạm đến tinh thần dân tộc, nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo và sự hưởng ứng của khán giả.

Khoảnh khắc Gia Hân đăng quang bên MC Thảo Vân và nhà báo Hoàng Anh đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm Chung kết. Thành công của thí sinh đến từ Quảng Ninh được xem là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh sân khấu và sự đồng hành từ gia đình, nhà trường.

Chung kết cuộc thi có sự tham gia của các khách mời đặc biệt như MC Thảo Vân, diễn viên truyền hình Charlie cùng đội ngũ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo là những người làm nghề lâu năm trong lĩnh vực báo chí – truyền hình. Sự góp mặt của các tên tuổi giàu kinh nghiệm đã góp phần đảm bảo tính chuyên môn, công tâm và định hướng lâu dài cho sân chơi này.

Bên cạnh danh hiệu Quán quân thuộc về Trần Gia Hân, chương trình cũng vinh danh nhiều gương mặt MC Nhí nổi bật ở các hạng mục khác. Trong đó, Quang Thắng giành Quán quân MC Nhí Song ngữ; Diệu Anh là Á quân MC Nhí Song ngữ; Tuệ Anh đạt danh hiệu Á quân MC Nhí Tiếng Việt; Gia Linh được trao giải Á quân 3 do khán giả bình chọn.

“Tìm kiếm gương mặt MC Nhí Truyền hình” được đánh giá là một sân chơi chuyên biệt, bài bản dành cho các bạn nhỏ yêu thích nghề dẫn chương trình trong môi trường truyền hình. Không dừng lại ở việc tìm ra người chiến thắng, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, đào tạo và đồng hành cùng những tài năng nhí có tư duy, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm xã hội.

Mùa giải đầu tiên khép lại, nhưng với Trần Gia Hân và nhiều thí sinh khác, đây được xem là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn – hành trình nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện kỹ năng và từng bước chạm tới những không gian lớn hơn của truyền hình chuyên nghiệp.