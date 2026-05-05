Trần Bích Hạnh xác nhận "tin vui" với Văn Thanh

Sau thời gian dài khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh đã có động thái phản hồi trực tiếp về kế hoạch về chung một nhà với hậu vệ Vũ Văn Thanh. Trên mạng xã hội, khi một tài khoản để lại bình luận bày tỏ sự sốt ruột: "Em ngồi lót dép hóng đám cưới anh chị lâu quá rồi ạ" , Trần Bích Hạnh đã không ngần ngại đáp lại đầy ngọt ngào: "Sắp rồi nhá" .

Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Đây được xem là lời xác nhận chính thức đầu tiên về đám cưới sau lễ dạm ngõ của cặp đôi vào tháng 2/2026. Trước đó, Vũ Văn Thanh đã gây bão mạng xã hội khi công khai hình ảnh cầu hôn thành công bạn gái. Tiếp đó, cặp đôi hé lộ ảnh dạm ngõ.

Văn Thanh và Bích Hạnh đã dạm ngõ (Ảnh: FBNV)

Dù chưa công bố thiệp mời chính thức, nhưng theo nhiều nguồn tin rò rỉ, đám cưới của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/06/2026. Việc lựa chọn thời điểm cuối tháng 6 được đánh giá là vô cùng hợp lý. Đây là quãng nghỉ sau mùa giải của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, giúp chú rể có thể gác lại việc sân cỏ để toàn tâm toàn ý lo cho ngày trọng đại. Quan trọng hơn, đây cũng là dịp để dàn đồng đội của Văn Thanh ở Đội tuyển Quốc gia như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường... có thể hội quân đầy đủ để chúc mừng người anh em thân thiết.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới ngày 20/6 (Ảnh: FBNV)

Với danh tiếng của chú rể là ngôi sao hàng đầu sân cỏ và cô dâu nổi tiếng làng fitness, đám cưới của Văn Thanh - Bích Hạnh hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện đình đám nhất của làng bóng đá Việt trong năm nay. Người hâm mộ đang rất mong chờ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc cặp đôi trai tài gái sắc chính thức bước vào lễ đường.