Những khán giả theo dõi Vietnam Idol 2012 hẳn vẫn nhớ Bảo Trâm, cô thí sinh có gương mặt bầu bĩnh, nụ cười hiền và giọng hát nội lực từng lọt Top 3 chung cuộc. Biệt danh “Trâm Tròn Trĩnh” ra đời từ đó và trở thành dấu ấn đáng yêu gắn với nữ ca sĩ suốt nhiều năm. Điều thú vị là dù ngoại hình đã thay đổi đáng kể, Bảo Trâm vẫn giữ nguyên cái tên “Trâm Tròn Trĩnh” trên trang Facebook cá nhân, như một cách lưu lại ký ức về những ngày đầu bước chân vào showbiz.

Ở tuổi 35, Bảo Trâm mang diện mạo mặn mà, khác hẳn hình ảnh “Trâm Tròn Trĩnh” năm nào. Ảnh: NVCC

Từ “Trâm Tròn Trĩnh” đến diện mạo mặn mà khiến khán giả phải nhìn lại

Hơn một thập kỷ trôi qua, cô gái có vẻ ngoài tròn trịa năm nào giờ đã mang một diện mạo khác hẳn. Ở tuổi 35, Bảo Trâm sở hữu vóc dáng thon gọn, đường nét gương mặt sắc sảo và thần thái ngày càng cuốn hút. Nếu hình ảnh trước đây gợi nhớ về một cô gái trong trẻo, dịu dàng thì Bảo Trâm hiện tại mang đến cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và biết cách làm mới mình.

Vóc dáng thon gọn, thần thái ngày càng cuốn hút của nữ ca sĩ. Ảnh: NVCC

Không chỉ là chuyện vóc dáng, cách cô xuất hiện trước công chúng cũng có nhiều thay đổi. Trong MV “Phút yếu lòng”, nhạc phim điện ảnh Cải mả ra mắt cuối năm 2025, Bảo Trâm xuất hiện với hình ảnh ma mị, quyến rũ, có phần bí ẩn, khác xa phong cách nhẹ nhàng vốn quen thuộc. Đến MV “Nước mắt hình nhân” ra mắt tháng 4/2026, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy vẻ sắc sảo, mặn mà khi đóng cặp cùng diễn viên Lợi Trần trong một câu chuyện tình nhiều nước mắt.

Bảo Trâm dần định hình hình ảnh một nữ nghệ sĩ trưởng thành, nữ tính. Ảnh: NVCC

Từ một cô gái thường được nhớ đến bởi nụ cười hiền và vẻ ngoài bầu bĩnh, Bảo Trâm đang dần định hình hình ảnh một nữ nghệ sĩ trưởng thành, nữ tính nhưng không thiếu sự táo bạo.

Từ bản hit viral mạng xã hội đến những sân khấu nghệ thuật chính luận

Nhắc đến Bảo Trâm, nhiều khán giả vẫn nhớ ngay “Chỉ còn những mùa nhớ”, bản hit làm nên tên tuổi của cô sau Vietnam Idol. Thời gian gần đây, một ca khúc khác giúp nữ ca sĩ tiếp cận đông đảo khán giả trẻ là “Lạc mất em bây giờ”. Không có chiến dịch quảng bá ồn ào, bài hát bất ngờ lan tỏa trên TikTok, Facebook, trở thành nhạc nền cho hàng loạt video, trong đó có những video đạt hàng triệu lượt xem. Đây là bản nhạc Hoa lời Việt do chính Bảo Trâm chấp bút.

Nữ ca sĩ không muốn đóng khung mình trong một màu sắc duy nhất. Ảnh: NVCC

Sau hiệu ứng từ “Lạc mất em bây giờ”, “Phút yếu lòng” được xem là bước thử nghiệm đáng chú ý khi Bảo Trâm rời vùng an toàn của những bản ballad để khám phá màu sắc âm nhạc ma mị, gai góc hơn. Còn “Nước mắt hình nhân” khai thác góc khuất trong tình yêu hiện đại, đặc biệt là những mối quan hệ không danh phận và sự tự trói buộc trong ảo vọng tình cảm. MV không đơn thuần kể một chuyện tình buồn mà còn đặt ra suy ngẫm về sự tỉnh thức và giá trị bản thân trong một mối quan hệ.

Bảo Trâm vẫn giữ thế mạnh ở dòng ballad, những ca khúc tự sự đòi hỏi khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, nhưng cô không muốn đóng khung mình trong một màu sắc duy nhất. Ở một hướng khác, nữ ca sĩ liên tục nhận được sự tin tưởng ở những sân khấu nghệ thuật chính luận tầm vóc quốc gia, nơi âm nhạc không chỉ cần hay mà còn phải truyền tải được tinh thần, thông điệp cộng đồng.

Bảo Trâm liên tục góp giọng tại các sân khấu nghệ thuật quy mô lớn. Ảnh: NVCC

Tháng 12/2025, Bảo Trâm góp mặt trong chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, với hai ca khúc “Ngày Quốc hội” và “Thênh thang đường mới”. Đây là những tác phẩm khác biệt so với dòng nhạc sở trường, đòi hỏi cách xử lý phù hợp với tinh thần trang trọng, hào sảng của chương trình.

Một dấu ấn đặc biệt khác trong năm 2026 là màn kết hợp cùng nhạc sĩ Trương Quý Hải trong ca khúc “Hát cho người còn sống” tại cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” dịp 27/7. Không phải bản tình ca quen thuộc, đây là ca khúc mang nặng ký ức chiến tranh, viết về những người lính trở về sau chiến trận nhưng vẫn phải sống cùng thương tật, mất mát và những ám ảnh không dễ gọi thành tên. Tiết mục khiến nhiều khán giả xúc động.

Bảo Trâm ghi dấu ở những tiết mục mang tinh thần trang trọng, hào sảng. Ảnh: NVCC

Tối 1/11/2026, Bảo Trâm tiếp tục góp mặt trong concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” tại Sân vận động Thái Nguyên, trước khoảng 30.000 khán giả. Cùng đứng trên sân khấu là những tên tuổi như Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm... Bảo Trâm và Nhật Huyền song ca “Thái Nguyên chào ngày nắng mới” của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn.

Bảo Trâm trên sân khấu biểu diễn. Ảnh: NVCC

Từ những bản tình ca đi vào lòng người đến những ca khúc mang tinh thần dân tộc, Bảo Trâm cho thấy khả năng thích nghi với nhiều không gian âm nhạc. Nền tảng thanh nhạc, sự nghiêm túc trong nghề và khả năng xử lý cảm xúc là những gì giúp cô có được sự tin tưởng ở các sân khấu có yêu cầu nghệ thuật riêng.

Mẹ 2 con vẫn miệt mài đi học

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là dù đã có gia đình và 2 cô con gái, Bảo Trâm vẫn đang là sinh viên năm 3 Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Việc tiếp tục theo học thanh nhạc ở tuổi 35 cho thấy cô không muốn chỉ dựa vào kinh nghiệm biểu diễn sẵn có, mà vẫn muốn bồi đắp nền tảng chuyên môn một cách bài bản.

Ngồi chung giảng đường với những người bạn kém mình khá nhiều tuổi, Bảo Trâm cân bằng giữa một bên là lịch biểu diễn, công việc nghệ thuật và gia đình, một bên là giờ học thanh nhạc, luyện tập và bài vở. Cô không xem tuổi tác hay trách nhiệm làm mẹ là lý do để ngừng học hỏi.

Mẹ 2 con vẫn cân bằng giữa đi diễn, đi học và chăm lo gia đình. Ảnh: NVCC

Kết hôn từ năm 2015, nữ ca sĩ khá kín tiếng về đời tư nhưng đôi khi cũng chia sẻ những câu chuyện gia đình rất đời thường. Tại buổi ra mắt MV “Nước mắt hình nhân”, khi được hỏi về những cảnh tình cảm với bạn diễn Lợi Trần, Bảo Trâm hài hước thừa nhận từng lo không biết ông xã có ghen hay không. Phản ứng của chồng lại khá thoải mái: anh tin vào sự chuyên nghiệp của vợ, thậm chí còn nghĩ MV sẽ có những cảnh táo bạo hơn.

Ở tuổi 35, Bảo Trâm có thể chưa phải cái tên xuất hiện dày đặc nhất trên thị trường âm nhạc, nhưng cô đang có một hành trình riêng với nhiều dấu ấn. Điều đáng nhớ ở Bảo Trâm hôm nay không chỉ là màn thay đổi nhan sắc khiến nhiều người ngỡ ngàng, mà là hình ảnh một người phụ nữ vẫn háo hức với những điều mới mẻ: vẫn hát, vẫn học, vẫn chăm lo gia đình. Cô gái “Trâm Tròn Trĩnh” năm nào đang có một phiên bản đẹp hơn, không chỉ ở diện mạo mà còn ở hành trình trưởng thành của chính mình.