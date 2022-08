"Trai nhảy" Ngọc Thuận tái xuất trong phim kinh dị "Vô diện sát nhân"

Ngọc Thuận là diễn viên chuyên trị những vai khù khờ, si tình, thư sinh trong các bộ phim truyền hình như "Muôn kiểu làm dâu", "Gạo nếp gạo tẻ", "Sóng tình"... nhưng mỗi lần đến với điện ảnh, anh dường như lại lột xác hoàn toàn. Dấu ấn đầu tiên cũng là vai diễn gắn với tên tuổi của Ngọc Thuận cho tới bây giờ phải kể đến vai Tuấn trong phim "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. Sau 3 tháng nhập học trường Sân khấu, anh đã đảm nhận vai chính – một chàng trai tỉnh lẻ, thật thà, làm nghề đấm bóp vô tình rơi vào những cạm bẫy của xã hội.



Ngọc Thuận trong "Vô diện sát nhân".

Trải qua một khoảng thời gian dài rời xa màn ảnh rộng tập trung cho phim truyền hình, vào tháng 8 này, Ngọc Thuận mới quay trở lại điện ảnh với vai diễn Quang Dũng – bác sĩ tâm lý đầy bí ẩn trong "Vô diện sát nhân". Ở vai diễn này, khán giả sẽ thấy được một Ngọc Thuận có chiều sâu về mặt diễn xuất. Bởi, tuyến nhân vật Quang Dũng là một bác sĩ tâm lý vô cùng bí ẩn làm khán giả bắt buộc phải đặt nhiều câu hỏi xung quanh anh ta.

Quang Dũng (Ngọc Thuận thủ vai) là người nắm giữ những bí mật, góc khuất nhất trong nội tâm của nữ chính Phương Anh (Phương Anh Đào thủ vai). Thậm chí, anh ta còn nắm bắt tâm lý của cô một cách chính xác đến mức nữ chính đặt niềm tin hoàn toàn ở người bác sĩ tâm lý này. Mỗi lần cô gặp ác mộng hay bị giam cầm trong thế giới nội tâm của chính mình, Quang Dũng sẽ là người gỡ rối và đưa nữ chính về lại trạng thái cân bằng.

Ngọc Thuận và Phương Anh Đào.

"Vô diện sát nhân" là dự án điện ảnh với thể loại kinh dị với nhiều phân cảnh giật gân, rùng rợn không chỉ khiến khán giả bị ám ảnh qua những màn rượt đuổi, hành động đến thót tim mà còn nằm ở sự thần bí, rợn tóc gáy từ các tuyến nhân vật chỉ cần thể hiện qua ánh mắt trong đó có vai bác sĩ tâm lý Quang Dũng do Ngọc Thuận đảm nhận. Anh đã hoàn toàn sử dụng đôi mắt để mỗi phân cảnh như nghiên cứu bệnh án, an ủi hay động viên bệnh nhân tưởng chừng bình thường không đáng lo đều được lột tả chân thật nhất sự kỳ bí ẩn chứa đằng sau khiến người xem phải rùng mình nhưng cũng cảm nhận được sự bình yên, an toàn. Liệu rằng, Phương Anh – cô bác sĩ đang đối mặt với sự lẫn lộn giữa thực và ảo có tìm ra lối ra để đưa "Vô diện sát nhân" ra ánh sáng?

Hình ảnh trong "Vô diện sát nhân".

Phim chính thức ra rạp vào ngày 26/8/2022 trên toàn quốc.