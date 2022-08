5 người tình màn ảnh điển trai, đa tài của Phương Anh Đào

Bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 2014 với xuất phát điểm là sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hồ Chí Minh, Phương Anh Đào đang dần chinh phục khán giả yêu phim Việt bằng thực lực diễn xuất qua các sản phẩm được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.

Tính đến nay, dù cô không phủ sóng dày đặc trên màn ảnh nhưng nhờ vẻ đẹp và tài năng, Phương Anh Đào luôn được khán giả ưu ái gọi với danh hiệu "Ngọc nữ màn ảnh rộng". Đã có ngọc nữ thì bạn diễn cũng phải xứng tầm về tài lẫn sắc và điều này khiến người hâm mộ đã bao lần ghen tỵ với cô. Bởi, Phương Anh Đào luôn được "nên duyên" với dàn trai đẹp nổi tiếng.

Takafumi Akutsu

Nhắc đến Phương Anh Đào, người hâm mộ không thể quên vai diễn Nhật Hạ do cô thủ vai trong "Nhắm mắt thấy mùa hè". Phim không chỉ chinh phục khán giả bởi bối cảnh đẹp, nên thơ của thôn quê Higashikawa, thuộc Hokkaido – Nhật Bản mà còn làm người hâm mộ thích thú trước phản ứng hóa học từ 2 diễn viên chính là Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu.

Nhắm mắt thấy mùa hè là dự án điện ảnh đầu tay mà Phương Anh Đào đảm nhận vai nữ chính. Đặc biệt, Takafumi Akutsu cũng là "người tình màn ảnh" đầu tiên của Phương Anh Đào.

Trong phim, Phương Anh Đào vào vai Nhật Hạ - cô gái trẻ, năng động và yêu thích nhiếp ảnh. Sau khi mẹ mất, Hạ quyết định sang Nhật Bản tìm tung tích người cha. Đặt chân tới xứ sở hoa anh đào, Nhật Hạ tình cờ gặp gỡ Akira (Takafumi Akutsu) - một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Mối tình được khắc họa nhẹ nhàng giống hệt như vẻ đẹp của thị trấn Higashikawa, Hokkaido. Dù khác biệt ngôn ngữ, còn là lần đầu tiên 2 diễn viên chính gặp và kết hợp với nhau trong 1 dự án điện ảnh lớn nhưng Phương Anh Đào, Takafumi Akutsu lại khiến khán giả nhiệt tình ghép đôi.

Ở Takafumi Akutsu, điều khiến khán giả bị cuốn hút có lẽ chính là nụ cười ấm áp. Một Phương Anh Đào dịu dàng mang hơi thở của mùa hạ, một Akutsu lạnh lùng khi kết hợp với nhau tạo ra một bản nhạc du dương đủ để khán giả nhớ về đôi bạn diễn có tài lẫn sắc.

Mai Tài Phến

Trong dự án điện ảnh "Em gái mưa" được chuyển thể từ MV cùng tên, Phương Anh Đào hóa thân vào vai cô giáo Thảo Ly – người dành cả thanh xuân 10 năm ở bên cạnh Vũ (Mai Tài Phến thủ vai) từ thời thiếu niên. Thảo Ly nguyện rời bỏ ước mơ theo đuổi ngành ẩm thực để trở thành giáo viên cùng với người thương của mình.

Thời điểm Phương Anh Đào nên duyên với bạn diễn, Mai Tài Phến đang có một lượng fan theo dõi cực khủng. Bởi anh sở hữu một ngoại hình thư sinh cùng lối diễn được đánh giá tốt dù kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều. Sau khi phim công chiếu, với sự tương đồng về ngoại hình và diễn xuất của 2 diễn viên, Phương Anh Đào và Mai Tài Phến đã nhận về phản ứng tích cực từ khán giả.

Thái Hòa

Nếu ở "Nhắm mắt thấy mùa hè" và "Em gái mưa", Phương Anh Đào "nên duyên" với bạn diễn cùng thế hệ, thì đến "Chàng vợ của em" là bước ngoặt trong sự nghiệp của ngọc nữ màn ảnh rộng. Bởi, người tình màn ảnh của Phương Anh Đào trong phim không ai khác là Thái Hòa – một người có kinh nghiệm diễn xuất dày dặn.

Nội dung phim "Chàng vợ của em" xoay quanh nhân vật Mai do Phương Anh Đào thể hiện - một nữ doanh nhân thành đạt, giỏi giang, kiêu ngạo. Dù ở công ty hay ở nhà, cô luôn là nữ vương và chồng đảm nhận chính việc chăm sóc tổ ấm. Vai trò đảo ngược trong gia đình nhỏ của Mai, khi cô cứng rắn, quyết đoán mọi chuyện còn chồng hóa thành "người vợ" dịu hiền. Cũng từ đây, khán giả thấy một Phương Anh Đào hoàn toàn khác trong lối diễn. Không còn hình ảnh cô gái dịu dàng, thay vào đó là Phương Anh Đào vô cùng sắc sảo, toát lên sự mạnh mẽ, quyết đoán.

Việc cô trở thành bạn diễn của Thái Hòa chính là cơ hội để Phương Anh Đào học hỏi về diễn xuất. Tuy cả 2 cách biệt thế hệ và kinh nghiệm diễn nhưng khi kết hợp trong "Chàng vợ của em", khán giả không hề thấy giữa 2 người có sự chênh lệch nhiều. Thái Hòa – Phương Anh Đào tưởng chừng như không liên quan nhưng lại hòa hợp đủ để khán giả thấy hài lòng.

Liên Bỉnh Phát

Liên Bỉnh Phát được biết đến qua phim "Song lang", "Ngôi nhà bươm bướm", "Quý cô thừa kế",... Năm 2018, anh nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, Liên Bỉnh Phát được vinh danh Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award. Năm 2020, anh hút thêm fans khi tham gia Running Man Việt Nam.

Tạo ấn tượng cho khán giả với vẻ ngoài điển trai cùng chất giọng trầm ấm, Liên Bỉnh Phát thường xuyên được mời đóng cặp với các ngọc nữ của màn ảnh Việt: Phương Anh Đào, Miu Lê, Ninh Dương Lan Ngọc…

Đặc biệt, khán giả sẽ luôn nhớ đến Liên Bỉnh Phát và Phương Anh Đào khi cả hai từng "yêu nhau" trong dự án đặc biệt của Hà Anh Tuấn, đó là "Truyện ngắn" - câu chuyện tình yêu giữa An (Phương Anh Đào) và Phát (Liên Bỉnh Phát). Xuất phát từ đôi bạn thuở nhỏ, cùng có khoảng thanh xuân thật đẹp với dư vị ngọt ngào của hương vị tình yêu đầu đời. Đến một ngày, biến cố xảy ra khiến An và Phát phải rời xa nhau. Những tưởng đôi bạn sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được ngày tháng xưa cũ hạnh phúc, nhưng một lần nữa định mệnh lại cho An và Phát tương phùng. Cốt truyện nhẹ nhàng cộng thêm phản ứng "hóa học" về diễn xuất của cặp đôi khiến cho khán giả không khỏi xao xuyến.

Liên Bỉnh Phát và Phương Anh Đào không chỉ "tình tứ" ở trên phim mà còn ở cả hậu trường cũng vô cùng “ngọt ngào”. Bên cạnh đó, Phương Anh Đào hết lời khen Liên Bỉnh Phát khi anh ghi điểm trong mắt cô nàng bởi sự ga lăng và chăm chỉ.

Hiếu Nguyễn

Phương Anh Đào và Hiếu Nguyễn sẽ trở thành cặp đôi vợ chồng trong dự án phim điện ảnh "Vô diện sát nhân", được khởi chiếu vào 26/8/2022.

Hiếu Nguyễn hội tụ tất cả những thứ cần có để thu hút khán giả như gương mặt góc cạnh, body 6 múi cùng năng lực diễn xuất tốt. Chính vì vậy, anh xuất hiện ở nhiều dự án điện ảnh lớn như "Hương ga", "Ám ảnh", "Quyên", "Bộ ba rắc rối",...

Năm 2022, Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với vai Thiên Minh – chồng Phương Anh (Phương Anh Đào thủ vai) với dự án điện ảnh "Vô diện sát nhân". Tuyến nhân vật của Hiếu Nguyễn trong "Vô diện sát nhân" khác với những hình tượng bặm trợn hay vai phản diện trước đây. Anh sẽ hóa thân thành người chồng hoàn hảo của Phương Anh Đào, khi vừa là một doanh nhân thành đạt, giàu có, vừa là một người chồng hết mực yêu thương vợ.

Phương Anh Đào và Hiếu Nguyễn đã có những nét diễn ăn ý với nhau dù đây là lần đầu cả 2 hợp tác. Đặc biệt, cả 2 tự lập ra những nguyên tắc để có thể trở thành cặp đôi vợ chồng ngọt ngào trong "Vô diện sát nhân".

"Vô diện sát nhân" là dự án đánh dấu sự trở lại sau gần hai năm của nữ diễn viên Phương Anh Đào. Bên cạnh ngọc nữ màn ảnh Việt, phim cũng có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng Hiếu Nguyễn, Oanh Kiều, Steven Nguyễn, Ngọc Thuận.