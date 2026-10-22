Trải nghiệm thực tế nếp gấp màn hình trên iPhone Duo: Đã biến mất hay vẫn lộ rõ khi dùng?

Sau nhiều năm xuất hiện trên các mẫu smartphone Android, điện thoại màn hình gập vẫn phải đối mặt với một vấn đề quen thuộc, nếp gấp ở giữa màn hình. Với iPhone Duo, Apple tìm cách xử lý hạn chế này bằng cấu trúc màn hình mới, lớp phủ nhám mờ và cơ chế bản lề được thiết kế để giảm áp lực lên khu vực gập.

Nếp gấp khó nhận ra bằng mắt thường

Điểm đáng chú ý nhất khi trải nghiệm iPhone Duo là nếp gấp không còn dễ dàng lọt vào tầm mắt như trên nhiều mẫu điện thoại gập trước đây. Khi mở máy và nhìn trực diện trong điều kiện ánh sáng thông thường, bề mặt màn hình trông tương đối phẳng, liền mạch, khiến người dùng khó nhận ra vị trí bản lề nằm bên dưới.

Nhìn trực diện, nếp gấp trên iPhone Duo gần như khó nhận ra

Khi thay đổi góc nhìn, nếp gấp vẫn tồn tại, nhưng không còn dễ nhận thấy như trước

Apple đã giảm sự hiện diện của nếp gấp trên màn hình gập đáng kể

Kết quả này đến từ lớp phủ nano-texture có bề mặt nhám mờ, giúp phân tán ánh sáng và hạn chế phản chiếu. Nhờ đó, những thay đổi nhỏ trên bề mặt màn hình tại khu vực gập ít bị làm nổi bật hơn, đặc biệt khi hiển thị nội dung sáng.

Tuy nhiên, nếp gấp vẫn có thể xuất hiện khi thay đổi góc nhìn hoặc sử dụng máy dưới nguồn sáng mạnh. Với các giao diện tối, chẳng hạn màn hình tải màu đen hoặc những khung hình tối trong video, khu vực này cũng dễ nhận ra hơn. Nói cách khác, Apple đã làm nếp gấp khó thấy hơn thay vì loại bỏ hoàn toàn chi tiết này.

Nếu quan sát bằng mắt thường chưa đủ để nhận ra sự khác biệt, thao tác vuốt trên màn hình mang đến một góc nhìn khác. Khi lướt qua khu vực chính giữa màn hình, người dùng vẫn có thể cảm nhận độ lõm nhẹ tại vị trí gập, đặc biệt khi cuộn trang web hoặc nội dung mạng xã hội theo chiều dọc.

Nếp gấp màn hình là một trong những chi tiết được quan tâm nhất trên iPhone Duo.

Dù vậy, cảm giác này không quá rõ rệt và có thể ít gây chú ý hơn sau một thời gian sử dụng. Lớp phủ nhám mờ cũng tạo cảm giác chạm khác với màn hình kính bóng truyền thống, đồng thời giúp giảm hiện tượng chói sáng từ môi trường xung quanh.

Apple xử lý nếp gấp bằng cách nào?

Theo thông tin Apple công bố, màn hình trong của iPhone Duo sử dụng lớp phủ nano-texture nhằm giảm phản chiếu và hạn chế khả năng nhìn thấy nếp gấp. Các lớp màn hình được kết hợp với keo quang học trong suốt, cho phép chúng trượt tương đối với nhau khi thiết bị đóng mở, qua đó giảm ứng suất tập trung tại khu vực bản lề.

Cơ chế này cho thấy Apple không chỉ tập trung vào việc làm nếp gấp khó nhìn thấy mà còn tìm cách giảm áp lực lên cấu trúc màn hình trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, độ bền của khu vực gập sau thời gian dài vẫn cần được đánh giá thêm khi thiết bị trải qua nhiều chu kỳ đóng mở thực tế.

Nhìn chung, nếp gấp trên iPhone Duo chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã được kiểm soát tốt hơn về khả năng quan sát trong những điều kiện sử dụng thông thường. Đây là cải tiến đáng chú ý đối với một chiếc iPhone màn hình gập, dù mức độ duy trì độ phẳng và cảm giác vuốt chạm sau thời gian dài vẫn là điều cần tiếp tục theo dõi.