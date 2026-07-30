Trải nghiệm số 1 tại gian bếp thương gia Toshiba

Gian bếp tĩnh tại ăn mừng cột mốc số 1

Vừa qua, Toshiba Việt Nam tổ chức sự kiện "Gian Bếp Thương Gia, Thăng Hạng Món Nhà" tại Thiso Mall, tái hiện không gian đậm tinh thần JAPANDi với sự giao hòa giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp tĩnh tại của phong cách sống Nhật Bản. Xuyên suốt sự kiện, khách tham quan trực tiếp khám phá những sản phẩm gia dụng mới nhất, đồng thời lắng nghe chuyên gia chia sẻ bí quyết chế biến nhằm khơi gợi thêm cảm hứng mỗi lần vào bếp.

Không gian toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Toshiba

Điểm nhấn của chương trình chính là khoảnh khắc ăn mừng cột mốc Toshiba trở thành Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy Số 1 Việt Nam năm 2025(*), ghi dấu sự tin tưởng mà người tiêu dùng Việt dành cho thương hiệu trong thời gian qua. Nhân dịp này, Toshiba cũng giới thiệu sản phẩm Lò Vi Sóng Hấp Nướng Thông Minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH), thế hệ lò vi sóng mới tích hợp 4 trong 1, hướng đến khát vọng thăng hạng món ngon "thương gia" và hoàn thiện gian bếp thời thượng.

Dấu ấn số 1 thăng hạng mỹ vị thương gia

Tại sự kiện, đại diện GfK Việt Nam đã chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về xu hướng thị trường điện gia dụng. Theo đó, người tiêu dùng hiện đại ngày càng đề cao các giải pháp chăm sóc sức khỏe, sự tiện lợi và tối ưu không gian sống. Đáng chú ý, nhu cầu đối với các dòng thiết bị tích hợp đa chức năng và tính năng thông minh đang ghi nhận mức tăng trưởng cao. Nắm bắt xu hướng này, Toshiba cho ra mắt dòng sản phẩm mới - Lò vi sóng hấp nướng thông minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH).

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Toshiba tự hào chia sẻ về công năng vượt trội của sản phẩm - tích hợp rã đông, hấp, nướng và chiên không dầu vào một thiết bị. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sở hữu vẻ ngoài tinh tế và thiết kế tối giản với gam màu trắng Fuji, đường nét mềm mại và màn hình điều khiển màu tô điểm nét thanh lịch vào gian bếp hiện đại, nâng tầm không gian bếp Việt.

Cận cảnh sản phẩm Lò Vi Sóng Hấp Nướng Thông Minh Toshiba JAPANDi MX2-STR25SC(WH). Ảnh: Toshiba

Công nghệ nổi bật của thiết bị được thể hiện trực quan qua màn trình diễn ẩm thực chuyên nghiệp từ Lucas Hung - Chuyên gia Ẩm thực và Phát triển Sản phẩm Lò vi sóng Toshiba. Nhờ khả năng kiểm soát nhiệt độ chuẩn chỉnh, chef dễ dàng giữ trọn độ mượt xốp của món ăn khi hấp hay canh lớp vỏ giòn rụm, kết cấu mềm ẩm của bánh ngọt khi nướng. Các thực khách ghé thăm được chiều chuộng vị giác ngay tại sự kiện với thực đơn hấp dẫn được thay đổi mỗi ngày như Chocolate Éclair, Almond Streusel Cheesecake béo ngậy, Japanese Rice Mochi dẻo thơm, Matcha Pound Cake và Baked Pancake mềm mịn. Không dừng lại ở việc thưởng lãm, người tham dự còn được trực tiếp trải nghiệm pha trộn các loại trà hoa, hay tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh cupcake xinh xắn và bánh flan mềm mịn dưới sự hướng dẫn của đội ngũ đầu bếp Toshiba.

Chuyên gia Ẩm thực và Phát triển Sản phẩm Toshiba - Lucas Hung trình diễn tại sự kiện. Ảnh: Toshiba

Điểm chạm cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào số 1

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm sản phẩm và thưởng thức ẩm thực, không gian photobooth "Bạn luôn là Số 1" cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Thông điệp "Bạn luôn là Số 1" là lời tri ân Toshiba gửi đến những khách hàng đã góp phần tạo nên cột mốc Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy Số 1 Việt Nam năm 2025(*). Toshiba hiểu rằng thành quả này được vun đắp từ sự tin tưởng, lựa chọn và gắn bó của người tiêu dùng Việt. Mỗi khung hình đều mang ý nghĩa đặc biệt, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ rằng mỗi vị khách như một phần trong hành trình vươn lên dẫn đầu.

Khách trải nghiệm hoạt động photobooth tại sự kiện. Ảnh: Toshiba

Sự kiện còn ghi điểm nhờ chuỗi hoạt động tương tác đa dạng: Từ khu tư vấn chuyên sâu giải đáp chi tiết về thế hệ lò vi sóng mới và sản phẩm tủ lạnh JAPANDi Series Kumo, các minigame sôi động với những phần quà tặng hấp dẫn cho đến gian hàng kẹo bông ngọt ngào hoàn toàn miễn phí. Tất cả đã biến không gian sự kiện thành điểm đến lý tưởng cuối tuần, nơi các gia đình nhiều thế hệ cùng chung niềm đam mê nấu nướng có thể thắt chặt tình cảm và lưu giữ trọn vẹn những ký ức đẹp.

Hơn cả một sự kiện giới thiệu sản phẩm, "Gian Bếp Thương Gia, Thăng Hạng Món Nhà" là lời tri ân mà Toshiba gửi đến những khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trên hành trình chinh phục cột mốc Thương hiệu Lò vi sóng bán chạy Số 1 Việt Nam năm 2025(*). Theo đại diện Toshiba, danh hiệu này không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực để thương hiệu tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển những giải pháp gia dụng ngày càng tối ưu, đáp ứng nhu cầu của gia đình Việt.

(*) Dựa trên Dữ liệu dịch vụ GfK (NIQ) thông tin Thị Trường: Đo lường doanh số bán lẻ cho ngành hàng Lò vi sóng tại Việt Nam cho 12 tháng kết thúc vào 31 tháng 12, 2025, kèm theo bản quyền của GfK (NIQ) là Copyright © 2025", Nielsen Consumer, LLC.