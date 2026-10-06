Trải nghiệm mua sắm “một điểm đến” tại cửa hàng MR.D.I.Y. rộng 800m²

‏Mô hình siêu thị tiện ích phong cách sống tích hợp nhiều ngành hàng không còn lạ lẫm trên thị trường. Thế nhưng, thứ khiến những không gian khổng lồ này luôn nườm nượp người ra vào lại nằm ở sự kết hợp tài tình giữa khả năng giải quyết vấn đề đa dạng, tính thiết thực cao cùng việc kích thích những ý tưởng trang trí, sắp xếp tổ ấm và giải tỏa tinh thần cho người tiêu dùng. ‏

‏MR.D.I.Y. thu hút đa dạng khách hàng đến trải nghiệm mô hình mua sắm tiện lợi và khám phá nhiều ý tưởng hữu ích cho không gian sống.

‏Nơi cái gì cũng có: Từ nhu cầu khẩn cấp đến các giải pháp thiết thực cho tổ ấm‏

‏Trong sinh hoạt gia đình hay đời sống thường nhật, những sự cố nho nhỏ luôn phát sinh một cách bất ngờ. Chiếc vòi hoa sen nhà tắm đột nhiên bị rỉ nước, dây cáp sạc điện thoại bị đứt, góc làm việc dây điện chằng chịt cần nẹp gọn, hay chuyến công tác đột xuất khiến bạn cần gấp một chiếc gối cổ công thái học.‏

‏Trước đây, để xử lý những nhu cầu phát sinh này, khách hàng phải di chuyển qua nhiều nơi khác nhau. Nhưng sự xuất hiện của chuỗi tiện ích đa năng đã thay đổi thói quen đó.‏

‏Cửa hàng flagship mới của MR.D.I.Y. quy tụ hơn 15.000 sản phẩm thuộc hơn 20 ngành hàng. Không dừng lại ở số lượng mặt hàng đồ sộ, điểm thu hút nằm ở tính thiết thực cao của danh mục hàng hóa. Tất cả đều là những vật dụng "chạm đúng nhu cầu", từ linh kiện điện tử, phụ kiện công nghệ, dụng cụ sửa chữa chuyên dụng, đồ gia dụng nhỏ gọn, dụng cụ làm vườn đến đồ dùng chăm sóc cá nhân. Khách hàng bước vào đây luôn có niềm tin rằng: Bất kể vấn đề rắc rối nào trong nhà, MR.D.I.Y. cũng có ngay giải pháp ứng cứu kịp thời.‏

‏Flagship đầu tiên của MR.D.I.Y. tại Việt Nam quy tụ hơn 15.000 sản phẩm thuộc hơn 20 ngành hàng.

‏‏Không gian truyền cảm hứng: Khai phóng ý tưởng decor và sắp xếp thông minh‏

‏Cửa hàng "khổng lồ" tới hơn 15.000 mặt hàng trên diện tích hơn 800m² rất dễ khiến người mua bị "ngợp" hoặc tốn thời gian loay hoay tìm kiếm. Tại ‏ ‏cửa hàng‏ ‏ mô hình flagship mới của MR.D.I.Y., bài toán này được giải quyết triệt để nhờ tư duy phân khu khoa học và trưng bày trực quan.‏

‏Các sản phẩm phong phú của MR.D.I.Y. được phân khu theo từng nhóm ngành hàng thiết yếu với bảng chỉ dẫn rõ ràng.

‏‏Hơn 60 dãy kệ lớn được quy hoạch theo từng nhóm ngành hàng thiết yếu riêng biệt với bảng dẫn hướng rõ ràng và tầm nhìn thoáng đãng. Khách hàng khi bước vào cửa hàng có thể nhanh chóng bao quát toàn bộ không gian và định hình ngay khu vực mình cần đến. Dù là người bận rộn muốn tìm nhanh chiếc tua-vít, cuộn băng keo hay vị phụ huynh cần mua bộ đồ chơi cho con, mọi thứ đều hiện diện ngay trước mắt mà không mất công tìm kiếm hay chờ đợi sự hỗ trợ.‏

‏Bên cạnh đó, điểm khác biệt lớn tại cửa hàng Flagship 800m² này không chỉ nằm ở việc bán sản phẩm lẻ, mà là cách gợi mở các giải pháp bài trí không gian sống. Các sản phẩm không đặt rời rạc mà được liên kết theo logic sinh hoạt của gia đình hiện đại. Những dụng cụ tối ưu không gian bếp (khay chia thìa muỗng, hộp xếp chồng, kệ gầm bếp) đặt cạnh các vật dụng vệ sinh nhà cửa; các loại móc treo không khoan tường, nẹp dây điện đặt kế bên phụ kiện trang trí góc làm việc... Cách sắp đặt đồng điệu này không chỉ giúp người mua thuận tiện chọn thêm các món đồ liên quan mà còn gợi mở vô số mẹo decor, giải pháp sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp để giúp việc chăm sóc nhà cửa trở nên thú vị và dễ dàng hơn.‏

‏Trải nghiệm mua sắm thư thái, không áp lực‏

‏Cửa hàng Flagship MR.D.I.Y. bố trí phân khu khoa học, trưng bày trực quan với lối đi rộng thoáng.

‏Để kịch bản mua sắm diễn ra mượt mà từ nhu cầu nhanh chóng sang hành trình khám phá, bài toán tổ chức không gian đóng vai trò quyết định. Tại cửa hàng flagship của MR.D.I.Y., lối đi giữa các kệ hàng được thiết kế rộng rãi, khoảng cách hợp lý để các gia đình thong thả đẩy xe em bé, hay người trẻ thong dong khám phá.‏

‏MR.D.I.Y. kiến tạo không gian mua sắm trực quan, thuận tiện cho khách hàng.

‏Chia sẻ về chiến lược này, ông Trần Minh Khôi - Giám đốc Phát triển Kinh doanh MR.D.I.Y. Việt Nam cho biết: ‏ ‏"Với MR.D.I.Y., cửa hàng tại Vincom Mega Mall Grand Park không chỉ mang đến mộ‏ ‏t diệ‏ ‏n mạo mới mà còn thể hiện định hướng nâng cao trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian trực quan, thuận tiện và dễ khám phá, nơi khách hàng không chỉ tìm thấy sản phẩm mình cần mà còn có thể khám phá thêm nhiều sản phẩm, giải pháp và ý tưởng hữu ích cho cuộc sống hằng ngày.‏ ‏"‏

‏Mô hình này đánh trúng vào tâm lý tiêu dùng hiện đại: Vừa đáp ứng sự tiện lợi tức thì, vừa mang lại trải nghiệm dạo chơi chủ động và hứng khởi. Dù bước vào với tâm thế đi dạo cho khuây khỏa hay vội vã tìm một món đồ thay thế, người ta vẫn bước ra với cảm giác hài lòng. Đó chính là lý do các cửa hàng mua sắm tiện ích như MR.D.I.Y. đang làm tốt và giữ được sức hút bền bỉ với cư dân đô thị.‏

‏Thông tin địa chỉ cửa hàng:‏