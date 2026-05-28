Trải nghiệm cuối tuần: Cùng người thương "sống thử" ngày cưới tương lai

Thay vì dành trọn cuối tuần cho những buổi hẹn nối tiếp: xem sảnh cưới, thử thực đơn, chọn váy cưới, bạn và người thương có thể cùng nhau "sống thử" ngày cưới tương lai tại chuỗi sự kiện Sensation of "I Do" do White Palace tổ chức.

Sensation Of "I Do" - Chuỗi sự kiện trải nghiệm ngày cưới bằng tất cả giác quan

Không còn là những trải nghiệm rời rạc, Sensation of "I Do" được thiết kế như một hành trình cảm xúc liền mạch, nơi các cặp đôi có thể trực tiếp trải nghiệm một ngày cưới trọn vẹn, từ Lễ Tuyên Thệ (Vow ceremony), Yến Tiệc Cưới (Wedding reception) đến Tiệc Hậu Lễ (Afterglow party).

Tất cả các yếu tố, từ không gian, ẩm thực đến âm nhạc, ánh sáng…đều được dàn dựng chỉn chu như một tiệc cưới thật để bạn và người thương có thể thực sự "sống trong" ngày trọng đại, cảm nhận từng khoảnh khắc trước khi ngày ấy thực sự diễn ra.

Sự kiện dành riêng cho khách hàng đặt chỗ trước. Quý khách vui lòng truy cập website: https://ido.whitepalace.com.vn/trangchu để đặt chỗ hoặc hoặc liên hệ fanpage White Palace: https://www.facebook.com/whitepalace.com.vn để được tư vấn dịch vụ sự kiện cưới và nhận thư mời tham dự sự kiện.

Sự kiện Sensation Of "I Do" đã chính thức khai màn tại White Palace Hoàng Văn Thụ vào ngày 23.05 và sẽ tiếp tục diễn ra tại 02 chi nhánh còn lại là White Palace Võ Văn Kiệt, White Palace Phạm Văn Đồng lần lượt vào ngày 30.05.2026, 06.06.2026 trong khung giờ từ 17h00 - 22h00.

Từ 17:00 – 18:00, bạn sẽ được chiêm ngưỡng không gian cưới được dàn dựng chỉn chu từng chi tiết, khám phá khu vực giới thiệu dịch vụ cưới trọn gói và nhận quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách tham dự

Từ 18:00 – 19:00, bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm Vow Ceremony - Nghi thức trao lời thề nguyện đang dần trở thành "must-have" mới trong đám cưới của các cặp đôi hiện đại, nơi cảm xúc được đẩy lên cao trào trong không gian riêng tư, thân mật.

Từ 19:00 – 21:00, hành trình tiếp nối với Yến Tiệc Cưới (Wedding Reception). Trong không gian được dàn dựng như một tiệc cưới thực thụ, bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm yến tiệc với thực đơn Fusion tinh tế cùng những màn trình diễn giàu cảm xúc trên sân khấu. Mọi giác quan sẽ được đánh thức và chìm đắm trong niềm hạnh phúc thăng hoa.

Từ 21:00 đến tối muộn, bạn sẽ được hòa mình vào Tiệc Hậu Lễ (Afterglow party) với tiệc cocktail và âm nhạc sôi động phục vụ xuyên suốt.

Bên cạnh đó Sensation of "I Do" còn mở ra cơ hội để các cặp đôi tiếp cận với những giải pháp cưới trọn gói từ các thương hiệu uy tín đồng hành cùng White Palace: Luxury Wedding; OMNI Bridal; Tie men; Hayes Studio, De Sainty Labo, 96 Photobooth Co. Vietnam, La Creme. Với tổng giá trị trải nghiệm tương đương 1.500.000 VND/khách, bạn chỉ cần 700.000 VND/người để đặt chỗ và bước vào một buổi tối đặc biệt, hiểu rõ hơn từng trải nghiệm trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nhất cho ngày cưới.

Ưu đãi và quà tặng cho khách tham dự Sensation of "I Do"

Phiếu quà tặng 08 bàn tiệc cưới miễn phí từ White Palace. Phiếu quà tặng trị giá trị giá lên đến 45.000.000 VND tại Omni Bridal. Phiếu quà tặng miễn phí gói trang trí gia tiên trị giá 20.000.000 VND tại Luxury Wedding. Phiếu quà tặng ưu đãi 15% khi sử dụng dịch vụ tại Luxury Wedding. Phiếu quà tặng miễn phí gói chụp ảnh pre-wedding cao cấp tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng 01 máy phóng sự cho ngày cưới tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng 01 video pre-wedding khi sử dụng dịch vụ tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng 01 photobook cao cấp khi sử dụng dịch vụ tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng 01 khung ảnh gỗ cao cấp khi sử dụng dịch vụ tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng photobook & khung ảnh gỗ cao cấp khi sử dụng dịch vụ tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng ưu đãi 10% khi sử dụng dịch vụ tại Hayes Studio. Phiếu quà tặng miễn phí may đo suit trị giá 6.300.000 VND tại Tie Men. Phiếu quà tặng trị giá 1.500.000 VND khi sử dụng dịch vụ tại Tie Men. Phiếu quà tặng trị giá 1.500.000 VND khi sử dụng dịch vụ tại De Sainty Labo. Phiếu quà tặng trị giá 1.500.000 VND khi sử dụng dịch vụ tại De Sainty Labo

Đặc quyền lựa chọn 1 trong 18 loại quà cho ngày cưới thêm ấn tượng:

-Tặng thức uống đầu giờ cho 180 khách. Tặng bánh đầu giờ cho 180 khách. Miễn phí nâng hạng bia Heineken/Carlsberg cho 180 khách. Tặng tiệc thử món (food tasting) cho 18 khách trước sự kiện. Miễn phí dịch vụ yến tiệc cho 18 khách tại sự kiện. Tặng tiệc chiêu đãi cho 18 khách sau sự kiện. Miễn phí nâng hạng nước suối thủy tinh cho 180 khách. Tặng sân khấu chuyên nghiệp tích hợp màn hình LED 18m². Tặng hiệu ứng khói lạnh cho sân khấu trong 18 phút. Tặng hiệu ứng pháo điện không cháy cao cấp. Tặng tiết mục bóng bay nghệ thuật khai mạc sự kiện. Tặng hệ thống chiếu laser ánh sáng nghệ thuật cho tiết mục mở màn. Tặng tiết mục biểu diễn mở màn của White Palace. Tặng dịch vụ sự kiện trị giá 18.000.000 VND. Tặng sảnh set-up lên đến 08 tiếng trước sự kiện. Tặng dịch vụ chụp hình sự kiện trong 180 phút. Tặng dịch vụ in ảnh miễn phí tại sự kiện. Tặng hiệu ứng pháo kim tuyến cao cấp cho sự kiện

Trọn gói quà tặng ngày cưới theo số lượng khách:

Tặng không gian trang trí tiệc (Bàn lễ tân, tranh ký tên, hộp đựng tiền mừng, sân khấu và lối đi catwalk, hoa tươi trang trí bàn tiệc). Tặng bữa ăn nhẹ trước tiệc dành cho Cô Dâu – Chú Rể & Gia Đình (06 người). Tặng đá điêu khắc thiên nga. Tặng 02 chai sâm banh cho nghi thức rót rượu. Tặng bánh kem trang trí hoa tươi. Tặng gói nước ngọt, nước tinh khiết, bia Tiger chai 330ml trong 03 giờ. Tặng 01 Người dẫn chương trình lễ tiếng Việt (MC). Tặng bánh khai vị đầu giờ cho khách tham dự. Tặng máy chiếu và màn hình trong 01 giờ đón khách. Tặng dịch vụ truyền hình trực tiếp lễ. Tặng tiết mục pháo hoa kim tuyến. Tặng ban nhạc chơi trong tiệc (02 giờ): Trống Điện, Organ và Guitar hoặc Ban nhạc Acoustic 04 người. Tặng chương trình khai mạc múa đôi. Miễn phí set-up buổi sáng

(*) Các quà tặng trên có kèm điều kiện áp dụng và thay đổi tùy theo số lượng khách.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ sự kiện cưới tại White Palace và đặt chỗ trải nghiệm ngày cưới tương lai tại sự kiện Sensation Of "I Do", vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM SỰ KIỆN WHITE PALACE

194 Hoàng Văn Thụ, P. Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

588 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh

59 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 088 850

Email: info@whitepalace.com.vn