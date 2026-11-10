Trải nghiệm "có một không hai" của chàng trai Iceland: Trực tiếp xem bác sĩ Việt Nam phẫu thuật khớp gối cho mình

Không trở về châu Âu hay tìm đến các trung tâm y tế trong khu vực, một nam thanh niên 28 tuổi, quốc tịch Iceland, đã quyết định điều trị chấn thương khớp gối tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đặc biệt, trong quá trình phẫu thuật nội soi, anh được trực tiếp theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối và nghe bác sĩ giải thích về từng bước can thiệp.

Chấn thương thể thao khiến khớp gối đau, thường xuyên bị kẹt

Theo thông tin từ phòng công tác xã hội BV Hữu Nghị Việt Đức, sau chấn thương khi chơi thể thao khoảng một tháng, anh F.O.C, 28 tuổi, liên tục phải đối mặt với tình trạng đau nhiều ở khớp gối, sưng nề và cảm giác kẹt khớp gây khó chịu trong sinh hoạt. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định anh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong - hai tổn thương có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ vững chắc cũng như khả năng vận động của khớp gối.

Trước chỉ định phẫu thuật, người bệnh đã cân nhắc nhiều phương án điều trị, bao gồm trở về châu Âu hoặc lựa chọn các trung tâm y tế trong khu vực. Sau khi tìm hiểu thông tin và tham khảo kinh nghiệm từ cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, anh quyết định đặt niềm tin vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Anh F.O.C ổn định sức khỏe sau phẫu thuật, chụp ảnh cùng PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh.

Được xem hình ảnh bên trong khớp gối ngay trong ca phẫu thuật

Ca phẫu thuật cho anh F.O.C do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, trực tiếp thực hiện.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, đồng thời xử lý tổn thương sụn chêm trong.

Với dây chằng chéo trước bị đứt, các bác sĩ sử dụng gân lấy từ chính cơ thể người bệnh để tạo hình dây chằng mới. Kỹ thuật được lựa chọn nhằm tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép. Ê-kíp sử dụng một gân bán gân, tạo hình mảnh ghép đạt độ dày phù hợp, kết hợp thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20 mm và hệ thống cố định bằng vòng treo có thể điều chỉnh.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì loại bỏ phần sụn bị rách, các bác sĩ ưu tiên khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt.

Đây là điểm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao. Sụn chêm đóng vai trò hấp thụ lực, phân phối áp lực trong khớp và góp phần bảo vệ sụn khớp. Vì vậy, khi điều kiện tổn thương cho phép, bảo tồn sụn chêm có thể giúp duy trì chức năng tự nhiên của khớp gối tốt hơn so với việc cắt bỏ phần sụn bị rách.

Một trong những điểm đáng chú ý là người bệnh được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối hiển thị trên màn hình trong quá trình phẫu thuật nội soi. Cùng với đó, bác sĩ giải thích về các tổn thương và những thao tác can thiệp đang được thực hiện, giúp anh hiểu rõ hơn tình trạng của mình cũng như mục tiêu của từng bước điều trị.

Việc cung cấp thông tin trực quan ngay trong quá trình phẫu thuật không chỉ mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người bệnh mà còn thể hiện cách tiếp cận chú trọng tính minh bạch, tăng cường giao tiếp giữa bác sĩ và người bệnh. Khi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe, người bệnh có thêm cơ sở để phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình điều trị và phục hồi.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân.

Sau một ngày, người bệnh bắt đầu tập vận động

Sau phẫu thuật một ngày, anh F.O.C đã có thể ngồi dậy và bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Với những ca tái tạo dây chằng chéo trước kết hợp khâu sụn chêm, phục hồi chức năng là một phần quan trọng của quá trình điều trị. Vận động sớm có kiểm soát giúp người bệnh từng bước lấy lại khả năng vận động, hạn chế nguy cơ cứng khớp và suy giảm sức cơ. Tuy nhiên, các bài tập và mức độ chịu lực cần được điều chỉnh theo tình trạng hậu phẫu, đồng thời bảo vệ mảnh ghép dây chằng và vị trí sụn chêm được khâu.

Việc có thể bắt đầu tập vận động sớm là tín hiệu tích cực, nhưng người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ phục hồi chức năng và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ trước khi trở lại các hoạt động thể thao cường độ cao.

Thêm một lựa chọn điều trị cho người bệnh quốc tế tại Việt Nam

Việc một người bệnh quốc tịch Iceland lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thay vì trở về châu Âu điều trị cho thấy sức hút của các cơ sở y tế Việt Nam đối với người bệnh nước ngoài đang ngày càng được quan tâm.

Bên cạnh năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngoại khoa, việc cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, đầu tư trang thiết bị và phối hợp chăm sóc sau phẫu thuật là những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng điều trị chấn thương cơ xương khớp.

Đáng chú ý, trải nghiệm của người bệnh trong ca phẫu thuật này còn cho thấy vai trò của việc cung cấp thông tin rõ ràng và tăng cường tương tác giữa bác sĩ với người bệnh. Trong y học hiện đại, hiệu quả điều trị không chỉ nằm ở kỹ thuật can thiệp mà còn ở việc người bệnh được giải thích đầy đủ, hiểu tình trạng sức khỏe và chủ động phối hợp trong quá trình phục hồi.

Với những người trẻ gặp chấn thương thể thao, việc thăm khám sớm khi xuất hiện đau kéo dài, sưng khớp hoặc cảm giác kẹt khớp có ý nghĩa quan trọng để xác định chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt, sau phẫu thuật, phục hồi chức năng đúng cách là bước không thể thiếu để hướng tới mục tiêu lấy lại khả năng vận động an toàn.