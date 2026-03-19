Trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại một trong những điểm đến xu hướng của năm 2026 ở Ấn Độ

Nếu xuất phát từ Việt Nam, để đến được "viên ngọc ven biển" này, du khách thường bay đến Sân bay Quốc tế Kochi (COK), còn được biết đến là sân bay đầu tiên trên thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời, thông qua các điểm nối chuyến thuận tiện như Bangkok, Kuala Lumpur và Singapore.



Trong bữa trưa tại một nhà hàng địa phương ở Kochi, chị Lam Phương (TP.HCM) lần đầu trải nghiệm cách ăn bằng tay để thưởng thức ẩm thực nơi đây.

"Ban đầu mình khá ngại vì chưa quen, nhưng sau vài phút thì thấy rất thú vị. Khi trộn các món lại với nhau, mình cảm nhận rõ hơn vị cay của masala, vị béo của nước cốt dừa và mùi thơm của lá cà ri", chị Lam Phương chia sẻ.

Theo người Ấn, khi ăn nên dùng tay phải để cảm nhận món ăn

Ngoài ra, du khách không nên bỏ lỡ một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng và được coi là trải nghiệm ẩm thực đặc trưng nhất tại Kochi chính là Sadya. Bữa tiệc này thường được phục vụ trên lá chuối và thưởng thức bằng tay. Được trình bày với nhiều món ăn nhỏ được sắp xếp theo thứ tự nhất định, từ cơm đỏ ăn cùng parippu và sambar, các món rau như avial, thoran cho đến đồ chua, bánh pappad giòn và chuối chiên. Khi trộn các món lại với nhau, thực khách có thể cảm nhận rõ sự hòa quyện của nhiều tầng hương vị như cay của gia vị, béo của nước cốt dừa, chua nhẹ từ các món dưa và vị ngọt dịu từ chuối. Cuối cùng, tráng miệng bằng payasam được nấu từ nước cốt dừa béo dịu, vừa vặn tạo vị kết cho món ăn.

Gợi ý cho bạn: Để khám phá ẩm thực Kochi đúng nghĩa, bạn có thể đặt các tour ăn uống cùng người địa phương qua Booking.com. Người dẫn tour thường đưa khách đến những quán Sadya hoặc hàng hải sản ven biển ít người biết, mang đến trải nghiệm ăn uống khác biệt và gần gũi với nhịp sống địa phương hơn so với các điểm du lịch thông thường.

Sadya - món ăn truyền thống ở Kochi

Ngoài ẩm thực hay ho, Kochi là một thành phố giàu màu sắc văn hóa và nghệ thuật. Anh Vũ Đỗ (Hà Nội) chia sẻ rằng điều khiến anh ấn tượng không chỉ là ẩm thực mà còn là nhịp sống khá chậm rãi và thân thiện của người dân địa phương.

Du khách Việt trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng địa phương

"Ở Kochi, mọi thứ diễn ra từ tốn hơn. Nhiều nhà hàng phục vụ hơi lâu nhưng nhân viên rất niềm nở, giao tiếp tiếng Anh tốt nên du khách khá thuận tiện khi đi lại hay gọi món. Chi phí ăn uống và trải nghiệm cũng khá dễ chịu so với nhiều điểm du lịch quốc tế," anh Vũ cho biết.

Trong hành trình khám phá thành phố cảng này, nhiều du khách thường bắt đầu tại Fort Kochi - nơi những con đường rợp bóng cây, các gallery nghệ thuật và quán café nhỏ mang phong cách châu Âu nằm xen kẽ giữa các công trình kiến trúc cổ. Từ khu phố này, chỉ cần đi bộ ra bờ biển là có thể dễ dàng ngắm hoàng hôn ven biển với các hàng ăn xung quanh nhằm phục vụ cho nhu cầu người dân và du khách nơi đây. Một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi ghé thăm khu bố này là ngắm hoàng hôn bên những dàn lưới đánh cá kiểu Trung Hoa (Cheena Vala) biểu tượng được treo dọc bờ biển, tạo nên khung hình 'đắt giá' nhất cho album ảnh du lịch của bạn

Gợi ý cho bạn: Để thật sự "sống" trong không khí đậm chất tinh thần của Kochi, du khách có thể ưu tiên lựa chọn các căn nhà cổ và nhiều khách sạn vẫn còn lưu giữ hơi thở của lịch sử trong kiến trúc, cách bố trí. Những ngôi nhà này có nhiều nét đặc trưng như tường dày, cửa gỗ chạm khắc, sàn gạch bông cổ, trần cao và hành lang rộng, dù có tiện nghi hiện đại bên trong nhưng vẫn giữ lại hồn cốt kiến trúc gốc và do đó, mang đến cảm giác "rất Kochi". Du khách có thể tìm kiếm và đặt chỗ cho những điểm lưu trú này ngay trên Booking.com để trải nghiệm một phần lịch sử trong chuyến đi của mình.

Một góc trong quán cà phê kết hợp yoga tại Fort Kochi - Loving Earth

Không gian nghệ thuật của Kochi cũng khiến nhiều du khách bất ngờ. Thành phố hiện là nơi tổ chức Kochi-Muziris Biennale, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại lớn của châu Á diễn ra tại bảy địa điểm khác nhau, thu hút nhiều nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật quốc tế. Những không gian như Aspinwall House hay các gallery nhỏ rải rác khắp Fort Kochi góp phần tạo nên bầu không khí sáng tạo rất riêng.

Một góc trưng bày nghệ thuật tại Aspinwall House

Ngoài khu phố cổ, du khách còn có thể ghé Kumbalangi Eco Village để tìm hiểu đời sống và nghề đánh cá truyền thống hoặc dạo quanh Jew Town và những cửa hàng gia vị lâu đời ở Mattanchery, nơi không gian luôn thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của các nguyên liệu bản địa. Kochi cũng đang tiên phong trong xu hướng du lịch bền vững, với nhiều ngôi làng lân cận tập trung phát triển du lịch sinh thái nhằm hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng địa phương.

Kumbalangi Eco Village

Gợi ý cho bạn: Từ Kochi, bạn còn có thể di chuyển đến nhiều địa điểm tham quan lân cận bằng các houseboat - nhà thuyền - đầy thú vị. Có rất nhiều kiểu nhà thuyền tại Kochi và thậm chí bạn có thể sử dụng dịch vụ ăn uống, học nấu ăn, đi xe đạp, câu cá, chèo thuyền buồm… bên cạnh việc nghỉ ngơi, thư giãn. Để khám phá thêm các lựa chọn lưu trú khác trên khắp Kerala, hãy tham khảo các dịch vụ đã có sẵn trên Booking.com bằng cách vào mục "Lưu trú" và chọn mục "Thuyền" ở phần "Loại chỗ ở". Booking.com cũng cung cấp giá minh bạch để bạn đặt trước, tăng sự yên tâm và tiện lợi trước khi bắt đầu chuyến đi.

Dàn đèn chùm thuỷ tinh từ Bỉ được lưu cất tại Kochi Paradesi Synagogue

Với nhiều du khách Việt, những trải nghiệm chân thật như ăn Sadya bằng tay, dạo bước trong khu phố cổ hay khám phá đời sống làng chài đã mang lại góc nhìn gần gũi hơn về Kochi. Chính sự kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực và nhịp sống chậm rãi đã biến thành phố cảng này trở thành một trong những điểm đến xu hướng năm 2026, theo báo cáo của Booking.com.