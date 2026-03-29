Tối 28/3, tờ 163 đưa tin, nam diễn viên Trung Quốc Trần Mục Trì (phim Phong Thần) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với nữ đại gia Trần Băng hơn tận 7 tuổi. Trên trang cá nhân, tài tử Phong Thần công khai gọi nữ đại gia họ Trần là người bạn đời, đồng thời khoe luôn ảnh con trai đầu lòng của 2 người họ.

Trần Mục Trì còn xúc động bày tỏ rằng, trong khoảng thời gian nam diễn viên phải đối mặt với muôn trùng khó khăn vì bê bối đời tư, Trần Băng đã luôn đồng hành bên cạnh anh không rời nửa bước. Cũng nhờ vậy, tình cảm của họ đã ngày càng trở nên bền chặt theo thời gian và quyết định tiến tới hôn nhân.

Cũng trong tâm thư vừa mới đăng lên, Trần Mục Trì khẳng định bản thân chưa hề có ý định giải nghệ. Trước đó, công chúng từng đồn đoán về việc nam diễn viên họ Trần rời showbiz do anh đã gần 900 ngày biến mất khỏi làng giải trí không 1 lời giải thích.

Trần Mục Trì đăng thông báo tuyên bố đã kết hôn với nữ đại gia Trần Băng, đồng thời công bố luôn ảnh bà xã trong giai đoạn còn đang mang thai. Ảnh: Sohu

Anh khoe luôn những hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng tới công chúng. Ảnh: 163

Tâm thư tuyên bố kết hôn của Trần Mục Trì có nội dung đầy đủ như sau:

Xin chào mọi người, tôi là Trần Mục Trì. Xin giới thiệu với các bạn người bạn đời của tôi - Trần Băng và thành viên mới trong gia đình chúng tôi - Thất Bảo (con trai của cặp đôi). Tôi và Băng Băng quen nhau theo 1 cách bình dị. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện, rồi nhận ra đối phương có cùng chung sở thích. Tôi và cô ấy thấu hiểu lẫn nhau qua những chuyện vụn vặt thường ngày. Những ngày tháng đó thật ngọt ngào, nhưng rồi bất thình lình, tôi rơi vào cơn bão dư luận. Những lời đồn thổi, suy đoán ác ý và những cuộc tấn công vô cớ cứ ồ ạt nhắm vào tôi. Tôi thừa nhận mình đã suy sụp, phẫn nộ, thậm chí từng nghĩ đến việc dùng cách cực đoan để phản kháng lại thực tại. Chính khoảnh khắc đen tối nhất đó đã giúp tôi nhìn rõ ra được người bên cạnh mình đáng quý ra sao. Băng Băng không rời đi, cũng không lùi bước, cô ấy giống như 1 tấm khiên vững chắc ngay bên cạnh tôi. Tình cảm của chúng tôi trở nên gắn bó hơn trong hoạn nạn. Khoảng thời gian đó, Băng Băng cùng tôi đối mặt với vô vàn áp lực từ bên ngoài, nhưng tôi lại để lộ ra những cảm xúc tồi tệ nhất trước mặt cô ấy. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Cảm ơn Băng Băng vì đã bao dung cho tôi - 1 người vẫn chưa đủ chín chắn. Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng và đón chào Thất Bảo. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này đã giúp chúng tôi tìm lại nhịp điệu trong cuộc sống và có thêm những hy vọng tích cực. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ đã luôn đồng hành và tin tưởng tôi. Trong giai đoạn khó khăn nhất, chính sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi muốn nói rằng, tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với diễn xuất. Nếu có vai diễn và cơ hội thích hợp, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình dùng vai diễn để chứng minh bản thân. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúc tất cả chúng ta đều có thể sống 1 cuộc đời tốt đẹp và luôn hướng về phía ánh mặt trời.

Trần Mục Trì nên duyên vợ chồng với nữ đại gia hơn 7 tuổi sau khi biến mất khỏi showbiz khoảng 900 ngày. Ảnh: 163

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai cuốn hút. Anh nổi lên từ phim Phong Thần, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường,.. Đặc biệt, với vai diễn để đời Ân Giao trong Phong Thần, Trần Mục Trì đã trở nên nổi tiếng rầm rộ, vụt sáng chỉ sau 1 đêm. Thế nhưng vào năm 2023, danh tiếng của Trần Mục Trì bỗng sụp đổ sau khi bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn.

Nam diễn viên bị bóc phốt từng kết hôn với phú bà hơn 7 tuổi. Cô là phó giám đốc sản xuất của dự án điện ảnh Phong Thần 1 và là trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ, Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 và đổi đời.

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận bao nuôi của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả 2 quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Không những vậy, nam diễn viên họ Trần còn ép buộc Ngô Sở Nhất phải làm mọi cách để nổi tiếng hơn. Mục đích là Trần Mục Trì muốn cùng Ngô Sở Nhất trở thành couple màn ảnh, tạo hiệu ứng truyền thông.

Vụ bê bối khiến hình tượng Trần Mục Trì vụn vỡ, bị công chúng tẩy chay. Từ sau khi vướng lùm xùm đời tư, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng. Theo tờ Sohu, đến nay Trần Mục Trì đã biến mất khỏi Cbiz gần 900 ngày. Dù hiện tại không có công việc trong showbiz, nam diễn viên này vẫn có cuộc sống sung túc thoải mái nhờ bạn gái đại gia Trần Băng.

Trần Mục Trì bị tố lợi dụng quan hệ tình ái của cả nam lẫn nữ để tiến thân. Ảnh: 163

Trong khi đó, Trần Băng sinh năm 1990, tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha Trần Băng là nhà sản lập tập đoàn Hainan Yinda - 1 chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Trung Quốc, với hơn 20 chi nhánh trong và ngoài nước. Trần Băng là người thừa kế khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha nhiều năm qua. Về đời tư, Trần Băng từng kết hôn với nam MC Phó Thụy Đình vào năm cô 23 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 1 năm chung sống.

Trần Băng xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, từng có 1 đời chồng. Ảnh: Sohu