Trả góp 0 đồng với lãi suất cố định, khách hàng Việt "chốt vội" xe quốc dân VinFast VF 3 thay xe máy

Hết cảnh "bịt kín mít", đi phố linh hoạt như xe máy

Là một trong những nữ chủ xe VF 3 tiên phong, chị Nguyễn Bích Ngọc cho biết bản thân "phải lòng" mẫu xe này ngay từ thời điểm VinFast giới thiệu bản concept.

Trước đây, gia đình chị thường sử dụng SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, việc điều khiển một chiếc xe to trong phố khiến chị ngại lái vì đỗ xe khó khăn. VF 3 đã giải quyết hoàn toàn bài toán đó nhờ kích thước nhỏ gọn, xoay trở linh hoạt trong nội đô. Mẫu minicar mang đến cho chị cảm giác thoải mái như đi xe máy nhưng an toàn hơn rất nhiều.

"VF 3 giúp chị em phụ nữ giữ được hình ảnh điệu đà, tinh xảo, không phải làm ‘ninja’ bịt kín mít dưới trời nắng mưa hay khói bụi. Vẫn linh hoạt như một chiếc xe máy nhưng lại an toàn và phục vụ tốt cho mình", nữ chủ xe nhận định.

Chị cũng nói vui, từ khi có VF 3, chiếc xe trở thành một "ngôi nhà di động" bởi chị có thể mang theo tất cả đồ đạc cá nhân.

Reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUp) cũng đánh giá cao sự linh hoạt và khả năng vận hành của mẫu mini-SUV nhà VinFast. "Đi vào những khúc cua nho nhỏ trong phố cũng là một niềm vui lái xe khá đáng yêu", anh thừa nhận. Theo reviewer này, mô-men xoắn 110 Nm cùng đặc trưng của động cơ điện cho phép VF 3 tăng tốc nhanh nhẹn và phản hồi chân ga gần như tức thì trong phố.

Không chỉ phát huy lợi thế ở môi trường đô thị, VF 3 còn cho thấy khả năng đáp ứng tốt cả những hành trình dài. Chị Ngọc chia sẻ từng lái liên tục 22 tiếng để đi từ Hà Nội vào Hội An. Chiếc VF 3 còn cùng chị "chinh chiến" nhiều cung đường đèo núi như Tà Xùa, Mộc Châu hay đèo Hải Vân. Theo chị, chỉ cần giữ tốc độ hợp lý và chủ động lên kế hoạch sạc, VF 3 hoàn toàn đáp ứng tốt trên mọi cung đường.

Mua xe giá mềm, sạc điện không tốn tiền

Bên cạnh trải nghiệm sử dụng, chi phí vận hành là yếu tố khiến chị Ngọc bất ngờ nhất sau gần 2 năm gắn bó với VF 3. Trước đây, khi sử dụng xe xăng, mỗi tháng chị thường phải chi từ 10-15 triệu đồng cho nhiên liệu. Nhưng với VF 3, chi phí vận hành hiện gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc của VinFast (áp dụng lên tới 3 năm dành cho khách hàng mua xe trước 10/2/2026, và tới 10/2/2029 dành cho khách hàng mua sau thời điểm này).

"Chi phí sử dụng chiếc xe này gần như là không mất gì. Mua xe đã dễ rồi mà sạc điện lại không tốn tiền", chị Ngọc nhận xét.

Nữ chủ xe chủ yếu sử dụng các trụ sạc nhanh công cộng, mỗi lần sạc chỉ mất khoảng 15-20 phút. "Sạc xe không hề bất tiện, trong thời gian chờ sạc mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi, làm việc hoặc uống cà phê", chị nói thêm.

Chị Ngọc còn thấy hài lòng về chính sách hậu mãi và sự cầu thị của VinFast. Hãng liên tục nâng cấp sản phẩm cho khách hàng tiên phong như nâng cấp Apple CarPlay/Android Auto hay thay phanh miễn phí…

Từ góc nhìn thị trường, kênh Xe Việt cho rằng VF 3 hiện là một trong những mẫu ô tô dễ tiếp cận nhất nhờ loạt ưu đãi đang được áp dụng. Cụ thể, trong tháng 5/2026, khách hàng mua VF 3 được giảm trực tiếp 6% giá xe, cộng thêm 3% nếu đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 31/5. Cộng dồn với chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện từ Chính phủ, giá lăn bánh thực tế của VF 3 hiện chỉ còn dưới 300 triệu đồng, thấp hơn cả giá niêm yết.

Người dùng cũng có thể lựa chọn phương án trả góp "mua xe 0 đồng", với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu thay thế ưu đãi 6%. Đây được xem là đòn bẩy tài chính đặc biệt hiệu quả với nhóm khách hàng lần đầu "lên đời" ô tô từ xe máy và chưa có nhiều tích lũy.