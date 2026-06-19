TPHCM: Tỷ lệ chọi vào lớp 10 trường chuyên năm nay cực 'gắt', dự báo điểm chuẩn tăng cao

Sáng nay (19/6), Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên.

Hiện TPHCM có 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Số lượng học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên tại TPHCM năm nay tăng đáng kể.

Dẫn đầu về số lượng hồ sơ đăng ký là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 5.738 thí sinh dự tuyển cho 805 chỉ tiêu. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng ghi nhận lượng hồ sơ tăng đột biến. Với 525 chỉ tiêu tuyển sinh, trường thu hút 2.521 thí sinh đăng ký, tăng gần 900 em so với năm trước.

Tại khu vực 2, Trường THPT chuyên Hùng Vương có 1.526 học sinh đăng ký dự tuyển vào 455 chỉ tiêu, tương ứng tỉ lệ chọi 3,35. Trong khi đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở khu vực 3 nhận 1.325 hồ sơ cho 525 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ chọi 2,52.

Theo nhận định của một số giáo viên THCS tại TPHCM, việc số lượng học sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên năm nay tăng mạnh sẽ khiến điểm chuẩn ở nhiều trường có thể nhích lên so với năm trước.

Đặc biệt, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi lên tới 7,13, cao hơn đáng kể so với mức 4,9 của năm ngoái. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh rất lớn, nhất là ở các lớp chuyên có nhiều học sinh lựa chọn.

Vì là cuộc đua khốc liệt của những học sinh xuất sắc, điểm chuẩn vào các trường chuyên tại TPHCM luôn thu hút sự chú ý.

Để phần nào dễ hình dung về điểm chuẩn năm nay, xin cùng nhìn lại điểm chuẩn vào các trường chuyên tại TPHCM những năm gần đây.

Năm 2025: Chuyên Sinh dẫn đầu

Năm 2025, TPHCM (trước khi sáp nhập) có 2 trường THPT chuyên trực thuộc Sở GDĐT gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Theo thống kê, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào 2 trường này khá cao, dao động từ 27 đến 37,5 điểm. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ giữa các lớp chuyên, với chênh lệch hơn 10 điểm giữa nhóm cao nhất và thấp nhất.

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Dẫn đầu là lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 37,5 điểm - một trong những mức cao nhất nhiều năm gần đây. Tiếp theo là chuyên Toán (37,25 điểm), chuyên Văn (36 điểm), chuyên Anh - Đề án 5965 (35,75 điểm) và chuyên Anh (35,5 điểm). Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn thấp hơn nhưng vẫn ở mức cao, như chuyên Sinh 35,75 điểm, chuyên Văn 35,5 điểm, chuyên Toán 35,25 điểm và chuyên Anh - Đề án 5965 là 35 điểm.

Nhìn chung, các môn như Toán, Tin học, tiếng Anh, Ngữ văn và Sinh học tiếp tục thuộc nhóm có điểm chuẩn cao nhất.

Ở nhóm giữa, điểm chuẩn dao động từ 30 đến dưới 35 điểm, chủ yếu rơi vào các môn Hóa học, Vật lý và Địa lý, với mức cạnh tranh “dễ thở” hơn so với nhóm đầu.

Trong khi đó, thấp nhất là môn Lịch sử. Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn chỉ 27 điểm, còn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 30 điểm. Với các lớp chuyên top đầu, thí sinh thường phải đạt trung bình khoảng 8,5-9 điểm mỗi môn mới có khả năng trúng tuyển.

Năm 2024: Lớp chuyên Anh theo Đề án cao điểm nhất

Năm 2024, lớp chuyên Anh theo Đề án 5695 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn cao nhất, đạt 37,5 điểm ngay trong năm đầu tuyển sinh.

Ở chiều ngược lại, lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn thấp nhất với 24,75 điểm. Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 5 điểm mỗi môn là có cơ hội trúng tuyển.

So với năm 2023, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có nhiều biến động. Trong số các lớp tăng điểm, chuyên Tin dẫn đầu với mức tăng 3,25 điểm. Tiếp theo là chuyên Vật lý tăng 1,5 điểm, chuyên Anh tăng 1,25 điểm, còn chuyên Toán và tiếng Pháp cùng tăng nhẹ 0,25 điểm.

Trong khi đó, 7 lớp chuyên ghi nhận điểm chuẩn giảm. Mạnh nhất là chuyên Sinh học giảm 4 điểm, tiếp đến là chuyên Lịch sử giảm 3 điểm. Các lớp chuyên Địa lý và tiếng Trung cùng giảm 2,5 điểm, tiếng Nhật giảm 2,25 điểm, chuyên Hóa học giảm 2 điểm và chuyên Ngữ văn giảm 1,5 điểm.

Tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, có 4 lớp tăng điểm chuẩn gồm chuyên Tin tăng 2 điểm, chuyên Vật lý tăng 1,5 điểm, còn chuyên Toán và chuyên Anh cùng tăng 0,25 điểm. Ngược lại, chuyên Sinh học giảm mạnh nhất với 4,25 điểm. Hai lớp còn lại giảm điểm là chuyên Ngữ văn (giảm 3 điểm) và chuyên Hóa học (giảm 1,75 điểm).