TP.HCM: Thương tâm bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ven đường, đã tử vong khi được phát hiện

Sự việc đau lòng xảy ra tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Thông tin ban đầu, trưa 9/9 người dân đi trên đường 473, xã Trung An (huyện Củ Chi) thì phát hiện 1 bao nylon có dấu hiệu lạ vứt trong thùng.

Hiện trường nơi phát hiện xác bé sơ sinh. (Ảnh: M.V.)

Lại gần theo dõi, người này tá hỏa phát hiện một bé sơ sinh nằm bên trong nhưng đã tử vong. Sự việc được người dân trình báo công an địa phương, đồng thời hòm cũng được quyên góp để mua đem tới hiện trường.

Người dân sau đó đã quyên góp mua quan tài cho bé sơ sinh. (Ảnh: M.V)

Nhận tin báo, Công an xã Trung An phới hợp với Công an huyện Củ Chi đến hiện trường khám nghiệm, trích xuất camera những thời điểm có người qua lại vị trí trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.