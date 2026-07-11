TPHCM: Sinh viên ngành đặc thù được hưởng học bổng tới 55 triệu đồng mỗi năm
Hai trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM là Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố danh mục các ngành đào tạo đại học được hưởng chính sách học bổng dành cho nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Theo thông tin từ Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), hơn 72% ngành đào tạo trình độ đại học thuộc diện được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.
Cụ thể, có 32 ngành đào tạo thuộc các chương trình tiêu chuẩn, dạy và học bằng tiếng Anh, tài năng, Kỹ sư chất lượng cao Việt Nam - Pháp (PFIEV), tiên tiến và định hướng Nhật Bản nằm trong danh mục được xét học bổng.
Theo nhà trường, cả 11 khoa đều có ít nhất một ngành được hưởng hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên trải rộng từ Vi mạch bán dẫn, Khoa học máy tính, Tự động hóa, Vật liệu, Sinh học đến Cơ khí, Giao thông, Xây dựng...
"Đất nước đang rất cần những người trẻ có chuyên môn khoa học, nền tảng kỹ thuật, tư duy hệ thống cùng năng lực đổi mới để tiến tới làm chủ khoa học công nghệ. Đây cũng là tín hiệu đèn xanh dành cho lực lượng trẻ để đưa ra quyết định chọn ngành học gắn với xu thế thời đại và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của nước ta", đại diện Trường đại học Bách khoa nhận định.
Trong khi đó, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố 28 ngành, nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản , kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng học bổng theo Nghị định 179.
Danh mục bao gồm nhiều ngành như Sinh học, Công nghệ sinh học, Vật lý học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Địa chất học, Hải dương học, Toán học, Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Thống kê, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật hạt nhân và Kỹ thuật địa chất.
Theo quy định, sinh viên theo học ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn và các ngành thuộc khối khoa học cơ bản được hưởng học bổng 4,2 triệu đồng/tháng. Sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận 3,7 triệu đồng/tháng, nếu đáp ứng các điều kiện xét cấp và duy trì học bổng theo quy định tại Nghị định 179.
Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và công nghiệp bán dẫn.
Thông qua chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành ưu tiên, Nhà nước kỳ vọng thu hút nhiều thí sinh lựa chọn các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), góp phần nâng tỷ lệ người học khối ngành này từ khoảng 29% hiện nay lên 35% vào năm 2030. Dự kiến có khoảng 30.000 sinh viên sẽ được cấp học bổng mỗi năm, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, học bổng không được cấp xuyên suốt toàn khóa mà được xét và duy trì theo từng năm học. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, để tiếp tục được hưởng chính sách này, sinh viên không được bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng, có kết quả học tập trung bình tích lũy của các năm học liền trước đạt từ loại khá trở lên. Bên cạnh đó, sau năm học thứ nhất, sinh viên phải tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ, từ năm học thứ hai trở đi phải hoàn thành ít nhất 28 tín chỉ mỗi năm học.