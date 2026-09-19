Tối 18/9, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Chợ Quán (TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc kể trên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Khoảng 18h25 cùng ngày, người dân báo tin tại khu vực trước trạm xe buýt của Trường Đại học Sư phạm, số 290 An Dương Vương, phường Chợ Quán, có một cây xanh gãy nhánh gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Theo thông tin ban đầu, nhánh cây lớn bất ngờ rơi trúng xe buýt biển số 50E-653.XX do ông L.A.T (49 tuổi) điều khiển. Nhánh cây sau đó văng xuống đường, trúng xe máy biển số 90B2-498.XX do ông L.V.D (59 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, chở theo vợ là bà D.T.T (57 tuổi).

Vụ việc khiến vợ chồng ông D. bị thương. Công an phường Chợ Quán phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ông D. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bà T. được đưa đến Bệnh viện An Bình điều trị.

Theo lãnh đạo UBND phường Chợ Quán, thời điểm xảy ra vụ việc có mưa lớn kèm gió mạnh.

Lãnh đạo phường đến Bệnh viện An Bình thăm hỏi, động viên bà T. và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

UBND phường Chợ Quán cho biết thời gian tới sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM rà soát, kiểm tra tình trạng cây xanh trên địa bàn, đồng thời có phương án cắt tỉa nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.