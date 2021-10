TP.HCM kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến 31/10

TP.HCM sẽ kéo dài thời hạn chi hỗ trợ đợt 3 đến hết ngày 31/10

Trường hợp những người được hỗ trợ thuộc nhóm 1 (thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn) và những người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh trong nhóm 2, 3, 4, 5 thì không hạn chế mốc thời gian vào ngày 31/10 hay 7/11, mà sẽ cố gắng chi hỗ trợ sớm nhất tới người dân.

Còn những người đã được lập danh sách và được phê duyệt nhưng trong thời gian chờ hỗ trợ mà vì lý do nào đó vắng mặt ở TP.HCM (như về quê), thì sẽ được các địa phương tổng hợp danh sách, gửi TP xem xét để hỗ trợ sau ngày 31/10 hoặc 7/11.

Cũng theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến 15/11, UBND TP.HCM sẽ tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, đánh giá về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đợt 1, 2, 3. Trong đó, đoàn thứ nhất do ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP dẫn đầu, đoàn thứ 2 do ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP dẫn đầu và đoàn thứ 3 do ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP dẫn đầu.

Tham gia các đoàn còn có đại diện của Uỷ ban MTTQ TP.HCM, các ban của HĐND TP cùng các sở, ban, ngành. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo về HĐND TP. Sau đó, TP sẽ quyết toán kinh phí hỗ trợ các đợt 1, 2 và 3./.