TPHCM: Hành trình khám phá Vườn Lài - Chuyện hoa, chuyện phố

UBND phường Vườn Lài vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác, đồng thời công bố biểu trưng nhận diện chính thức và ra mắt bộ sản phẩm du lịch "Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố". Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp lữ hành tham dự.



Không gian lễ hội mở đầu bằng triển lãm ảnh nghệ thuật tái hiện chặng đường hình thành và phát triển của vùng đất Vườn Lài. Hàng trăm bức ảnh, tư liệu lịch sử đã kể lại câu chuyện về một địa phương giàu truyền thống cách mạng, từng bước chuyển mình cùng sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Nhiều người dân lớn tuổi dừng chân khá lâu trước từng khung ảnh để ôn lại ký ức, trong khi các bạn trẻ thích thú tìm hiểu những câu chuyện về vùng đất mình đang sinh sống.

Điểm nhấn của chương trình là lễ công bố biểu trưng nhận diện thương hiệu của phường Vườn Lài. Sau nhiều tháng phát động, cuộc thi sáng tác logo đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo họa sĩ, nhà thiết kế và người dân. Biểu trưng được lựa chọn mang thông điệp về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vườn Lài cho biết, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo ông Tấn, Vườn Lài không chỉ là một đơn vị hành chính mới mà còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại và đời sống đô thị đặc sắc của TP Hồ Chí Minh. Việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng là bước đi nhằm phát huy các giá trị sẵn có, góp phần phát triển kinh tế địa phương gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Khác với những tuyến du lịch truyền thống tập trung vào các công trình quy mô lớn, bộ sản phẩm "Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố" lựa chọn cách kể chuyện từ những điều rất bình dị của đời sống đô thị.

Theo đó, hành trình đưa du khách ghé thăm các "địa chỉ đỏ" như Cơ sở in ấn Hội Ủng hộ Vệ quốc đoàn, hầm vũ khí Biệt động Sài Gòn, Bia truyền thống Vườn Lài để tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn.

Rời những dấu ấn lịch sử, du khách tiếp tục đến Công viên Giọt Nước, nơi được trải nghiệm xâu những vòng hoa lài thơm ngát, lắng nghe câu chuyện về nghề hoa từng gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản lại giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn nét đẹp văn hóa địa phương.

Lần đầu trải nghiệm sản phẩm du lịch mới, anh Nguyễn Quốc Thái, du khách đến từ quận Bình Thạnh, cho biết bản thân rất bất ngờ khi ngay giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ nhiều không gian văn hóa đặc sắc.

"Tôi từng đi ngang khu vực này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết phía sau những con hẻm, khu chợ quen thuộc lại có nhiều câu chuyện lịch sử thú vị như vậy. Được tự tay xâu vòng hoa lài, tham quan các địa chỉ đỏ rồi thưởng thức những món ăn đặc trưng khiến chuyến đi trở nên rất gần gũi. Tôi nghĩ đây là sản phẩm du lịch khác biệt, giúp cả người dân thành phố hiểu hơn về chính nơi mình đang sống", anh Thái chia sẻ.

Đại diện đơn vị xây dựng sản phẩm, ông Trần Quang Duy, Giám đốc Công ty Du lịch Lữ hành Chim Cánh Cụt (CCC Travel), cho rằng sức hút của du lịch đô thị không nhất thiết đến từ những công trình đồ sộ mà có thể bắt đầu từ chính đời sống thường nhật của người dân.

"Những con hẻm nhỏ, khu chợ truyền thống hay nụ cười thân thiện của người dân đều có thể trở thành tài nguyên du lịch nếu biết cách kể chuyện. Vườn Lài vẫn còn lưu giữ được những giá trị rất riêng và đó chính là điều tạo nên sức hấp dẫn của sản phẩm", ông Duy chia sẻ.

Một điểm nhấn khác của hành trình là chợ hoa Hồ Thị Kỷ - chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố, nơi nhịp sống mua bán diễn ra gần như suốt ngày đêm. Khi màn đêm buông xuống, hành trình "Vườn Lài - Vị ngon phố thị" tiếp tục đưa du khách khám phá không gian ẩm thực trên các tuyến đường Hồ Thị Kỷ, Hòa Hảo và Trần Nhân Tôn.

Những món ăn dân dã như bánh nhúng, bánh chuối nướng cốt dừa cùng nhiều món ngon đường phố không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác mà còn phản ánh nếp sống và văn hóa của cư dân Sài Gòn qua nhiều thế hệ.

Theo chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, bộ sản phẩm "Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố" được xây dựng trên nền tảng khai thác các giá trị đặc trưng của địa phương, lấy hoa tươi, ẩm thực, văn hóa lịch sử và kinh tế đêm làm trọng tâm.

"Chúng tôi mong muốn kết nối các điểm đến, không gian cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm để tạo nên một hành trình khám phá giàu bản sắc. Khi những điều bình dị trong đời sống được kể bằng ngôn ngữ của du lịch, người dân sẽ thêm yêu nơi mình sinh sống, còn du khách có cơ hội cảm nhận một TP Hồ Chí Minh rất khác, gần gũi và giàu chiều sâu văn hóa", bà Ly chia sẻ.

Việc ra mắt bộ sản phẩm "Vườn Lài - Chuyện Hoa, Chuyện Phố" không chỉ mở thêm một điểm đến mới trên bản đồ du lịch TP Hồ Chí Minh mà còn cho thấy hướng đi mới trong khai thác du lịch đô thị dựa trên cộng đồng. Từ những ký ức lịch sử, những con phố, khu chợ và hương hoa quen thuộc, Vườn Lài đang từng bước kể câu chuyện của mình theo cách riêng, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch văn hóa và kinh tế đêm của thành phố.