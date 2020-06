TP.HCM: Cây ngã trong đêm mưa đè một người đi đường chết tại chỗ

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 19h tối 13/6 tại đoạn đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM). Thời điểm này thành phố vừa xảy ra một cơn mưa kéo dài từ chiều, đường còn sũng nước.

Theo ghi nhận, cây đổ xuống đường có tán rộng, cành rậm rạp đã đè trúng một người đi đường giữa trời mưa. Va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hiện trường vụ ngã cây đè chết người. (Ảnh: HBSG)

Trong chiều cùng ngày, một người khác đang di chuyển trên đường 3/2 (quận 10) cũng bị cành cây gãy trong mưa lớn, gió mạnh làm gãy tay.

Tại một trường mầm non ở quận 2 (TP.HCM), một cây phượng bật gốc cũng ngã đè về hướng cổng trường gây hư hại một phần mái che. May mắn không có thiệt hại về người.

Người dân tập trung rất đông tại hiện trường. (Ảnh: HBSG)

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 trên khu vực đông bắc biển Đông khiến gió tây nam ở khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh lên.

Đồng thời khu vực này còn hội tụ cả gió ở tầng thấp cũng như tầng cao. Do đó đêm nay và ngày mai Nam Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong cơn dông còn kèm theo gió giật mạnh, lốc sét rất nguy hiểm.