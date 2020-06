Mưa kèm gió mạnh, cây phượng lớn lại bật gốc đè xuống cổng trường mầm non ở TP.HCM khiến nhiều người hoảng hồn

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 14h chiều 13/6.

Thời điểm trên, nhiều khu vực tại TP.HCM như quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức... xuất hiện mưa lớn kèm theo giông gió mạnh.

Mưa bắt đầu và nặng hạt vào khoảng gần 14h chiều 13/6.

Nhiều cây xanh bị nghiêng ngả khi mưa kèm theo gió mạnh.

Mưa gây ngập đường khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Chưa dừng lại, ngay trước cổng trường mầm non Vành Khuyên (đường Nguyễn Tư Nghiêm, quận 2, TP.HCM), một cây phượng đường kính thân khá lớn đã bị bật gốc, ngã đè về hướng cổng trường khiến một phần mái hiên bên trong hư hỏng.

Cây ngã trước trường mầm non Vành Khuyên, quận 2. (Ảnh: V.T.)

May mắn là không có thiệt hại về người.

Ngay sau đó, đại diện nhà trường cùng với lực lượng dân quân địa phương đã có mặt để xem xét tình hình và liên hệ nhân viên cây xanh xử lý.

Ngoài cây phượng vừa ngã, trước trường còn một số gốc phượng lớn khác. (Ảnh: V.T.)

Còn tại đường 3/2 (quận 10, TP.HCM), gió lớn trong mưa đã khiến nhiều cành cây gãy từ trên cao rơi xuống, đè một người đi đường gãy tay.

Con đường biến thành "sông" ở quận Thủ Đức, TP.HCM.

Nước ngập khiến người dân di chuyển khó khăn.

Tương tự, ở đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) cũng xảy ra tình trạng cây bật gốc. Rất may là không có thương vong.

Đến hơn 16h chiều, mưa vẫn còn nặng hạt khiến nhiều nơi là "rốn ngập" của thành phố lâm vào cảnh đường phố như sông.

Một con đường ngập nước ở quận 2.

Chiều cùng ngày, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 trên khu vực đông bắc biển Đông khiến gió tây nam ở khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh lên.

Cơn mưa chiều 13/6 khiến nhiều nơi nước ngập cao.

Xe cộ chạy dưới dòng nước sâu và đen ngòm.

Đồng thời khu vực này còn hội tụ cả gió ở tầng thấp cũng như tầng cao. Do đó đêm nay và ngày mai Nam Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong cơn dông còn kèm theo gió giật mạnh, lốc sét. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi 50mm.

Đến 16h mưa vẫn còn.

Dự báo vào đêm nay và ngày mai, TP.HCM tiếp tục có mưa lớn.

Cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và đô thị.

Mức độ rủi ro thiên tai dự đoán ở cấp 1.