TPHCM: Bác sĩ nội trú sẽ được chi trả toàn bộ học phí

Thông tin này được PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chia sẻ tại buổi họp mặt do Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức nhằm thăm hỏi, gửi lời tri ân, chúc mừng đến đội ngũ cán bộ ngành y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vào tối 6-2.

Ông Thượng cho hay vừa qua đã nhận được kết luận của Thường trực Thành ủy TPHCM, trong đó cơ bản đồng ý với "Đề án đào tạo tài năng trẻ ngành y tế" thông qua hình thức đào tạo bác sĩ nội trú.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin bác sĩ nội trú sẽ được đào tạo miễn phí

Đây là đề án đã được ngành y tế TP xây dựng trong suốt một năm qua, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo kết luận của Thường trực Thành ủy, chủ trương triển khai đề án được thống nhất, đồng thời yêu cầu tiếp tục trình để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.

Ông Thượng cho hay trước đó, Thường trực Thành ủy đã đặt hàng ngành y tế xây dựng đề án đào tạo tài năng trẻ nhằm báo cáo lãnh đạo TP, trong đó xác định đào tạo bác sĩ nội trú là hướng đi trọng tâm.

"Đây là lực lượng bác sĩ đã được tuyển chọn khắt khe, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu và được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm các kỹ thuật cao cũng như các vị trí lãnh đạo, quản lý y tế trong tương lai"- ông Thượng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Y tế TP bày tỏ niềm phấn khởi khi được biết theo chủ trương mới, bác sĩ nội trú sẽ được TP đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo, không phải tự đóng học phí như trước, đồng thời được hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khác.

Đây được xem là bước đột phá quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành.

Học phí khoảng 30 - 40 triệu đồng/năm học bác sĩ nội trú Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh bác sĩ nội trú là lực lượng tinh hoa của ngành y tế, được đào tạo liên tục trong 4 năm sau khi tốt nghiệp ĐH dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành. Tuy nhiên, hiện nay người học nội trú phải tự chi trả học phí khoảng 30 - 40 triệu đồng mỗi năm. Đây là rào cản lớn khiến việc thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao gặp nhiều khó khăn.



