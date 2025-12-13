TP Huế: Xuất hiện hố sụt chưa rõ nguyên nhân trên quốc lộ

Tối 13-12, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế đã tiến hành hoàn tất xử lý tạm thời một hố sụt trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền, TP Huế. Đồng thời bố trí bảng cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại đảm bảo an toàn.

Hố sụt xuất hiện ở sát lề đường.

Vị trí hố sụt xảy ra tại km 32+200 thuộc Quốc lộ 49. Ghi nhận ban đầu cho thấy mặt đường nhựa bị sụt xuống, tạo thành một hố sâu có thế tích ước khoảng 2 m3, nằm sát lề đường, xung quanh hố sụt có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế cho biết vị trí xảy ra hố sụt này không có bất kỳ công trình ngầm nào ở bên dưới nên chưa rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng nêu trên.

Sau khi đổ đá lấp đầy hố sụt, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế sẽ làm rõ nguyên nhân để khắc phục triệt để hiện tượng này trong thời gian tới.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông có điểm đầu ở phường Thuận An và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở xã A Lưới 3, dài hơn 97 km; đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP Huế với các xã biên giới vùng cao A Lưới.