TP HCM: Lưu ý đặc biệt về chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 16-10 đã có những lưu ý quan trọng đến toàn bộ các cơ sở giáo dục về thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Các nhà trường khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng công tác an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức. Ngoài ra, hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Đặc biệt, việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện; không tiếp nhận học sinh bên ngoài nhà trường tham gia trong các đợt hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của đơn vị.

Việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa phải đặt tiêu chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Chú ý đến vấn đề thời tiết, khí hậu, dịch bệnh... trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại đơn vị, trực tiếp làm việc với đơn vị phối hợp về nội dung, kinh phí thu đủ bù chi, chương trình và hồ sơ lưu trữ theo quy định tại đơn vị.

Hồ sơ gồm: Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Phương án chi tiết đảm bảo an toàn. Quyết định thành lập ban tổ chức (bắt buộc phải có nhân viên y tế của đơn vị). Hợp đồng ký kết với đơn vị phối hợp tổ chức. Lịch trình hoạt động ngoài giờ chính khóa. Bảo hiểm chuyến đi cho ban tổ chức và học sinh. Mẫu thư báo cho cha mẹ học sinh. Nội quy chuyến đi. Danh sách phân xe và giáo viên phụ trách (đính kèm số điện thoại liên lạc).

Sở GD-ĐT TP cũng quy định các nhà trường khi tổ chức hoạt động phải báo trước các cơ quan quản lý trước 2 tuần khi hoạt động ngoài giờ chính khóa diễn ra.

Ngoài lưu ý về chương trình ngoài giờ chính khóa, sở cũng quy định các nội dung liên quan đến công tác quản lý học sinh, sinh viên, học viên, sinh viên nội trú, bán trú.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất trong phòng nội trú và khu vực nội trú, bán trú học sinh, sinh viên phải được thiết kế an toàn, được kiểm tra định kỳ, tu dưỡng và sửa chữa kịp thời.

Các trường học tuyệt đối không bố trí phòng tắm tập trung tại khu vực nội trú, bán trú

Phòng ở nội trú, bán trú nếu sử dụng thiết kế giường tầng phải có thanh chắn hai bên để đảm bảo an toàn. Phòng nội trú, bán trú được thiết kế thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp, được vệ sinh thường xuyên và phòng chống dịch bệnh định kỳ. Trong trường hợp học sinh mắc bệnh truyền nhiễm phải được cách ly khỏi khu vực nội trú, bán trú và phối hợp kịp thời với cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ, xử lý. Phòng nội trú có diện tích tương ứng với số lượng học sinh, sinh viên nội trú, bán trú theo tiêu chuẩn diện tích ở không nhỏ hơn 4 m2/chỗ và được bố trí nam, nữ riêng biệt.

Đặc biệt, nhà vệ sinh, nhà tắm được thiết kế bên ngoài phòng nội trú, bán trú được bố trí nam, nữ riêng biệt. Diện tích nhà vệ sinh, nhà tắm và trang thiết bị sử dụng tương ứng với số lượng, nhu cầu sử dụng của học sinh, sinh viên nội trú, bán trú. Tuyệt đối không bố trí phòng tắm tập trung tại khu vực nội trú, bán trú. Khu vực nhà ăn cho học sinh nội trú, bán trú được thiết kế sạch sẽ, an toàn, đảm bảo các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Tiêu chuẩn diện tích nhà ăn khu vực nội trú, bán trú từ 0,75 m2/chỗ đến 1,0 m2/chỗ. Khu vực nội trú, bán trú học sinh phải bố trí phòng quản lý để đảm bảo công tác quản lý nội trú, bán trú...