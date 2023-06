TP HCM: Điểm chuẩn lớp 10 có thể tăng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, phổ điểm các môn thi không biến động nhiều so với các năm trước.



Bất ngờ phổ điểm môn tiếng Anh

Theo đó, môn toán có bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%, điểm bài thi tập trung ở mức 5-7; số điểm 10 ít hơn năm trước. Môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi và là môn có số lượng bài thi đạt điểm giỏi cao nhất trong 3 môn thi. Số lượng bài thi đạt điểm 10 chiếm 2,2%, tăng so với năm trước. Môn ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình, trong đó hơn 12% bài thi đạt điểm giỏi.

Đặc biệt nhất là ở môn tiếng Anh, đây là môn thi có số bài thi đạt nhiều điểm tuyệt đối nhất (theo thang điểm 10). Cụ thể, trong gần 96.000 bài thi môn tiếng Anh có hơn 2.100 bài đạt điểm tuyệt đối (10 điểm). Đây cũng là môn thi có 32% bài thi đạt điểm giỏi (mức điểm từ 8 điểm trở lên). Trong khi đó, tỉ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn tiếng Anh vào khoảng 32%, cũng giảm so với tỉ lệ 44,8% của năm ngoái.

Thí sinh xem phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM năm 2023 Ảnh: TẤN THẠNH

Ở môn ngữ văn, điểm số cao nhất ghi nhận được là 9,25 điểm, tỉ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn này vào khoảng 12%. Riêng ở môn toán, đúng như dự đoán ban đầu, là môn thi có tỉ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình cao nhất trong 3 môn thi, chiếm gần 46%.

Dựa theo dữ liệu công bố điểm thi của Sở GD-ĐT TP HCM cho thấy có 180 bài thi bị điểm liệt ở một trong 3 môn văn, ngoại ngữ, toán. Theo quy định của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, những thí sinh bị điểm liệt sẽ không được tham gia xét tuyển vào các trường THPT công lập. Số điểm 0 của môn thi văn và toán giảm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn trường tốp đầu có thể tăng 0,5-1 điểm

Theo như phổ điểm thi mà Sở GD-ĐT công bố, nhiều chuyên gia tuyển sinh và các nhà giáo dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay tại TP HCM có thể tăng. Cụ thể, theo hiệu trưởng một trường THPT tại quận Tân Bình, so với phổ điểm thi của năm ngoái, có thể thấy cả 3 môn thi đều có cải thiện. Ngay cả với môn toán, dù là môn thi có tỉ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất so với 2 môn còn lại nhưng vẫn có sự thay đổi dù ít so với 2 năm gần nhất. Năm nay tỉ lệ điểm dưới trung bình là 46%, năm 2022 là 45% và năm 2020 là 48%. Ở môn ngữ văn, mặc dù không nhiều bài thi đạt điểm giỏi nhưng có tới hơn 88% thí sinh có mức điểm từ 5 điểm trở lên. "Từ những lý do trên và theo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, có thể dự báo điểm chuẩn lớp 10 năm nay có thể tăng nhẹ so với năm ngoái" - vị hiệu trưởng này cho biết.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), cho biết phổ điểm thi năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt ở môn tiếng Anh, có thể thấy các nhà trường và phụ huynh đã đầu tư vào việc học ngoại ngữ của học sinh rất tốt. Phổ điểm cao kéo theo điểm chuẩn sẽ tăng ở cả 2 tốp trường là tốp đầu và tốp hai. Có khoảng 11.000 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên. Do đó, các trường tốp đầu điểm chuẩn sẽ từ 23 điểm trở lên, tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm ngoái. Ở các trường tốp hai có thể tăng từ mức 0,25 - 0,5 điểm so với năm trước. "Đặc biệt, theo dữ liệu điểm thi, năm nay sẽ không có chuyện thí sinh dưới 10 điểm được vào lớp 10 công lập" - ông Phú nói.