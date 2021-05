TP HCM: 83.000 thí sinh thi lớp 10 vào đầu tháng 6

Trong số hơn 83.000 thí sinh đăng ký dự thi, có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp. Cũng theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, năm nay TP có 99.569 học sinh (HS) tốt nghiệp THCS.

Nếu bắt buộc cách ly, thí sinh được xét vào lớp 10 công lập

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP, trước tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, yêu cầu Sở GD-ĐT TP thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về kỳ thi và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, HS biết để thực hiện nghiêm.

Tất cả lực lượng tham gia kỳ thi và các thí sinh phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là quy định về khai báo y tế, thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang đầy đủ. Phối hợp chặt chẽ với các sở - ban - ngành làm tốt công tác chuẩn bị kỳ thi như Công an TP, Sở Y tế và ban chỉ đạo thi các địa phương, Sở Tài chính…

Thí sinh sau một buổi thi vào lớp 10 năm 2020 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

UBND TP cũng yêu cầu Sở GD-ĐT TP HCM rà soát kỹ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi, bảo đảm không để lọt trường hợp thuộc các diện F0, F1, F2, có các giải pháp dự phòng nếu cần điều chỉnh, bổ sung danh sách. Đồng thời trang bị dung dịch khử khuẩn dự phòng cho tất cả điểm thi, điểm in sao đề, điểm chấm thi.



Đặc biệt, trong trường hợp thí sinh thi tuyển vào lớp 10 thuộc diện bắt buộc phải cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ được xét vào lớp 10 công lập; căn cứ vào kết quả học tập và nguyện vọng của thí sinh, sự thuận tiện trong di chuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, giao Sở GD-ĐT bố trí chỗ học phù hợp.

UBND TP HCM cũng giao Sở Y tế TP phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi và thí sinh (lớp 9, 12) thuộc các diện F0, F1, F2. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên được cách ly làm nhiệm vụ thi. Bố trí mỗi điểm thi một cán bộ y tế trực trong suốt thời gian thi. Thực hiện khử khuẩn trước ngày bắt đầu làm việc một ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Ngoài ra, UBND TP HCM cũng giao nhiệm vụ cho Công an TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, Sở Tài chính… cùng phối hợp để các kỳ thi diễn ra an toàn, tuyệt đối bảo mật và bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19.

Vẫn diễn ra vào 2 ngày 2 và 3-6

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ vẫn diễn ra đúng như thời gian công bố trước đó, cụ thể là vào hai ngày 2 và 3-6.

Ông Hiếu cũng cho biết về nội dung đề thi, quan điểm của sở là vẫn giữ nguyên cấu trúc đề thi ở cả 3 môn thi là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được ra theo hướng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, đề thi năm nay sẽ được giảm bớt các câu hỏi ở mức độ khó, tăng các câu ở mức độ cơ bản, thông hiểu và nhận biết. Dù vậy, đề thi sẽ vẫn bảo đảm mức độ phân hóa để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10, để bảo đảm chất lượng cho kỳ thi tuyển sinh, TP HCM đã cho phép HS lớp 9 được trở lại trường học tập trực tiếp theo phương án do nhà trường xây dựng nhưng bảo đảm các yêu cầu dạy học và yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TP HCM, bên cạnh việc thực hiện bảo đảm 5K, các nhà trường, các tổ chuyên môn thực hiện phối hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và qua internet để giảm thời gian HS tập trung đông tại trường. Đồng thời kết hợp giữ khoảng cách giữa các HS trong từng lớp với việc giãn cách giữa các phòng học, chia tách khu vực sân chơi khi HS học tập tại trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết trường THCS tại TP HCM đều tổ chức cho HS lớp 9 quay lại trường để ôn tập trực tiếp, các trường cũng thực hiện chia đôi phòng và giãn cách các HS.

UBND TP HCM ra chỉ thị khẩn về các kỳ thi

Chiều 13-5, UBND TP HCM đã ra chỉ thị khẩn về công tác tổ chức các kỳ thi, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi, bố trí tại mỗi điểm 1 cán bộ y tế trực trong thời gian thi; thực hiện khử khuẩn trước ngày bắt đầu làm việc một ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ; hỗ trợ phương tiện và nhân sự thực hiện đo thân nhiệt cho các thí sinh đầu mỗi buổi thi. Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; hỗ trợ, bảo đảm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. UBND TP HCM cũng giao Sở GD-ĐT TP chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm công tác ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Giao Công an TP phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch...

Hà Nội lùi lịch thi, nghỉ hè sớm

Ngày 13-5, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Sở GD-ĐT và UBND các quận, huyện, thị xã đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo Sở GD-ĐT, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT đề xuất cho phép điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15-5-2021. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, HS có thể đến trường học tập.

Về việc kiểm tra định kỳ các cấp học, để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực từng HS, Sở GD-ĐT đề xuất phương án đối với cơ sở giáo dục có các khối lớp chưa hoàn thành kiểm tra định kỳ (bài kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021) sẽ tiến hành trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, HS được đến trường trở lại. Lý do mà Sở GD-ĐT đưa ra là để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với giáo viên và HS cũng như bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng HS. Thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù vào thời gian HS nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định (số ngày nghỉ hè sớm 14 ngày, từ ngày 15-5 đến 28-5-2021).

Học sinh lớp 9 và lớp 12 tiếp tục học, ôn tập trực tuyến qua internet đến hết ngày 18-5.

Về thời điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh thời điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi Bộ GD-ĐT có thông báo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.