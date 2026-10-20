Toyota Việt Nam tiếp tục ưu đãi lớn, kích cầu thị trường ô tô tháng 10/2026

‏Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe đưa tổng giá trị khuyến mại tương ứng 73 - 75 triệu đồng cho Veloz Cross và 65 - 70 triệu đồng khi mua Avanza Premio. Ngoài ra, bộ đôi MPV 7 chỗ cỡ nhỏ này còn có 2 lựa chọn về ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu hoặc kéo dài trong 24 tháng đầu. ‏

‏Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm tối đa 46 – 54 triệu đồng. Trong nhóm SUV đô thị, Yaris Cross HEV nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương tối đa 74 triệu đồng; phiên bản xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng. Với Corolla Cross mức hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho cả 2 phiên bản HEV và xăng. ‏

‏Riêng Innova Cross người mua được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và chọn một trong hai phương án ưu đãi. Gói 1 là lãi suất cố định 0%/năm trong 6 tháng đầu, 5,49%/năm trong 6 tháng tiếp theo. Gói thứ hai là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 60 triệu đồng với bản HEV, 45 - 55 triệu đồng cho phiên bản xăng.‏

‏Toyota cũng cung cấp mức lãi suất vay ưu đãi, giúp người mua an tâm đặc biệt trong bối cảnh lãi suất tăng khó lường. Khách mua các phiên bản của Toyota Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux, Camry và Alphard đều được hưởng lãi suất chỉ từ 7,75% trong 6 tháng đầu và 10,49% cố định 6 tháng tiếp theo. Còn bộ đôi B-MPV và Innova Cross áp dụng lãi suất theo ưu đãi riêng. ‏

‏Người dùng càng thêm "hời" khi Bảo hiểm Toyota cũng đang giảm phí đến 10% cho khách hàng sở hữu các dòng xe Toyota HEV (trừ Yaris Cross HEV), Hilux mới, Veloz Cross và mua bảo hiểm cho Vios tại các đại lý Toyota tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam. ‏