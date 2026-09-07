Toyota tung khuyến mãi lớn, quyết tâm bứt phá quý IV/2026

Chương trình khuyến mại từ Toyota Việt Nam được thiết kế linh hoạt theo từng sản phẩm diễn ra từ nay đến hết 30/9/2026. Bộ đôi MPV 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ được áp dụng gói ưu đãi giá trị nhất gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe tương đương mức giảm cho Veloz Cross là 73 - 75 triệu đồng và giảm 65 – 70 triệu đồng cho Avanza Premio.

Mẫu sedan Vios được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trên toàn bộ các phiên bản, tương ứng mức giảm 46 - 54 triệu đồng.

Ở phân khúc gầm cao đô thị, Yaris Cross HEV nhận mức hỗ trợ 100% trước bạ trị giá tối đa 74 triệu đồng, còn phiên bản động cơ xăng được giảm tương đương 50 triệu đồng. Dòng SUV Corolla Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản, tương đương 41 - 43,5 triệu đồng.

Riêng với Innova Cross, khách hàng được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và linh hoạt lựa chọn một trong hai hỗ trợ giá trị cao: lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu và 5,49%/năm cho 6 tháng tiếp theo hoặc hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tổng quy đổi mức giảm tương đương 60 triệu đồng cho bản HEV, 55 triệu đồng cho bản 2.0V và 45 triệu đồng cho bản 2.0G.

Đóng vai trò trợ lực tài chính đắc lực, TFSVN đồng thời triển khai hệ thống gói vay với mức lãi suất cực kỳ cạnh tranh. Đáng chú ý, khách hàng chọn mua Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng mức lãi suất 0% với hai tùy chọn: cố định 0% trọn vẹn trong 12 tháng đầu, hoặc gói dài hạn 24 tháng với 0% trong 6 tháng đầu, 6,99% trong 6 tháng tiếp theo và giảm thêm 3,5% so với lãi suất điều chỉnh thông thường ở năm thứ hai.

Với các mẫu xe còn lại như Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux, Camry và Alphard, TFSVN áp dụng mức lãi suất chỉ từ 7,75%/năm trong 6 tháng đầu và 10,49%/năm cố định cho 6 tháng sau. Đặc biệt, chương trình vay "Trả trước 0 đồng" với lãi suất cố định trong 24 tháng tiếp tục mở rộng cho nhóm khách hàng ưu tiên.

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, Bảo hiểm Toyota cũng đưa ra chính sách giảm phí dịch vụ trực tiếp lên đến 10% dành cho các chủ sở hữu xe Toyota HEV, Hilux và Veloz Cross và người dùng mua bảo hiểm mẫu xe Vios tại khu vực TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam. Chuỗi giải pháp kích cầu toàn diện kết hợp giữa ưu đãi giá bán, tài chính linh hoạt và bảo hiểm chính hãng được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ, giúp Toyota củng cố vị thế dẫn dắt thị trường ô tô Việt Nam trong chặng nước rút quý IV/2026.