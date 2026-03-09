Toyota 7 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày 06/03/2026, Toyota Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đại diện các đoàn thể địa phương, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tham gia chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Toyota Việt Nam đồng hành cùng chương trình với mục tiêu lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên và tạo động lực thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác như chương trình "1 tỷ cây xanh – Vì Việt Nam xanh", "Toyota chung tay xanh hóa học đường", "Hành trình thứ 2 của lốp".

Toyota Việt Nam đã có 7 năm liên tiếp đồng hành cùng chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Toyota Việt Nam đang phát triển định hướng tiếp cận đa chiều nhằm giảm phát thải carbon với các giải pháp phù hợp theo từng khu vực. Để thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững, Toyota Việt Nam không ngừng mở rộng mô hình chu trình xanh khép kín trên toàn hệ thống, từ nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhà máy đến đại lý, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường.

Với phương châm "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại", Toyota cam kết tiếp tục đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống và nâng cao ý thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.