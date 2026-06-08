Tour hot mùa hè 2026: Trải nghiệm “Thiên đường hoang sơ” cùng hải trình “The Beauty of Vân Đồn”

Hải trình "The Beauty of Vân Đồn" xuất phát từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên. Ảnh – Everland Group.

Ba hải trình, một kỳ nghỉ như mơ

Đặc khu Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long đang trở thành điểm đến mới đầy mê hoặc đối với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ hạ tầng du lịch ngày một hoàn thiện với những cơ sở lưu trú 5 sao tuyệt đẹp bên vịnh biển, dịch vụ giải trí, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý, mùa hè này du khách đến Vân Đồn còn được trải nghiệm một hải trình đặc biệt trên du thuyền 5 sao Crystal Holidays Cruise mang tên "The Beauty of Vân Đồn".

Xuất phát hàng ngày từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên trên du thuyền 5 sao Crystal Holidays Cruise, du khách có 3 lựa chọn tương ứng với 3 hải trình để đến với những địa điểm còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ trên vịnh Bái Tử Long - Top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á theo bình chọn của Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler ( Mỹ) .

Hải trình 1, từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên du khách sẽ lên du thuyền để tới đảo Tây Hoi. Chỉ cách bến cảng chừng 30 phút bằng du thuyền rong ruổi trên sóng nước, đảo Tây Hoi hiện lên tuyệt đẹp với bãi biển riêng thơ mộng, làn nước xanh như ngọc và cát trắng mịn màng đem tới cho du khách những cảm giác an nhiên, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên hoang sơ, những đặc quyền kỳ nghỉ chỉ dành cho những du khách sành điệu. Tại đây, du khách có thể hòa mình trong làn nước trong xanh, tận hưởng không gian riêng tư, hoặc tham gia các hoạt động thể chất như chèo thuyền kayak, SUP, bóng chuyền bãi biển với vô vàn các điểm check in đẹp như tranh vẽ.

Từ đảo Tây Hoi, du khách tiếp tục hải trình ghé thăm Hòn Mèo May Mắn ngộ nghĩnh, khám phá vẻ đẹp yên bình của đảo Bản Sen - nơi nổi tiếng với các vườn quế thơm nồng và cuộc sống dân dã, chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của hang Nhà Trò – một kỳ quan địa chất giữa lòng vịnh Bái Tử Long. Đặc biệt, tại đây du khách như được chạm vào chiều sâu văn hóa bản địa qua những truyền thuyết dân gian nhuốm màu huyền bí, được lưu truyền qua lời kể mộc mạc của người dân địa phương.

Mỗi hải trình đều có một vẻ đặc sắc riêng, mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh – Everland Group.

Hải trình 2, từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên, du khách sẽ ghé thăm hang động Phất Cờ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ và kỳ ảo, hang động Phất Cờ còn nằm giữa không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc của vịnh Bái Tử Long, nơi lưu dấu bước chân người Việt cổ từ hàng nghìn năm trước và vọng lại hào khí của thương cảng Vân Đồn trứ danh một thời. Tiếp nối hải trình, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Hòn Đũa, Hòn Đá Đen độc đáo và trải nghiệm đời sống thường ngày mộc mạc của người dân địa phương tại làng chài Cống Lão Vọng, tham quan khu trang trại nuôi trai lấy ngọc dưới chân Hòn Đá Đen và mua sắm những món đồ lưu niệm được chế tác tinh xảo từ những viên ngọc trai quý giá. Tiếp theo, hải trình sẽ đưa du khách sẽ đặt chân đến đảo Minh Châu – "thiên đường cát trắng" của Quảng Ninh, nơi những bãi biển nguyên sơ trải dài bên làn nước trong xanh. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức những món hải sản tươi ngon đậm vị biển khơi mà còn có cơ hội cảm nhận sự chân thành, mến khách và nét đẹp bình dị trong đời sống của những ngư dân miền biển.

Hải trình 3 là trải nghiệm dành riêng cho những du khách đam mê phiêu lưu và khám phá những bí mật được thiên nhiên cất giấu hàng triệu năm trong lòng các hang động kỳ vĩ của Vịnh Bái Tử Long. Điểm nhấn của hành trình là chuyến khám phá hang Cái Đé và hang Cái Lim – hai tuyệt tác thiên nhiên còn ít dấu chân du khách chạm đến. Trong không gian tĩnh lặng và nguyên sơ, những dải nhũ đá óng ánh như pha lê buông xuống từ vòm hang, hòa cùng các cột đá sừng sững mang dáng hình của những trụ trời cổ xưa. Tất cả tạo nên một thế giới huyền diệu, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn sự kỳ vĩ và sức sáng tạo vô tận của thiên nhiên.

Không chỉ đưa du khách khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của Vịnh Bái Tử Long, cả ba hải trình còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao giữa biển khơi. Trên du thuyền sang trọng, du khách có thể thả mình trong làn nước mát của bể bơi Jacuzzi, chiêm ngưỡng khoảnh khắc lãng mạn của thiên nhiên từ sundeck và thưởng thức những bữa tiệc ẩm thực đặc sắc với thực đơn buffet, À La Carte được chế biến bởi các đầu bếp 5 sao đẳng cấp. Sự kết hợp giữa dịch vụ tinh tế, tiện nghi hiện đại và tinh hoa ẩm thực biển hứa hẹn tạo nên một hành trình đáng nhớ cho mọi du khách.

The Beauty of Vân Đồn – Hải trình đánh thức viên ngọc Bái Tử Long

Du thuyền Crystal Holidays Cruise tựa như những cánh thiên nga trắng thanh thoát dẫn lối du khách đến với hải trình khám phá viên ngọc xanh của vịnh Bái Tử Long, vốn từ lâu đã rất nổi tiếng về vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và bí ẩn với huyền thoại Thương cảng Vân Đồn - trung tâm giao thương lớn và quan trọng bậc nhất của Việt Nam từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18.

Du thuyền Crystal Holidays Cruise đưa du khách khám phá Vịnh Bái Tử Long – viên ngọc xanh còn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ. Ảnh – Everland Group.

Được khai thác bởi Tập đoàn Everland, chủ đầu tư Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Crystal Holidays Cruise sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế và hài hòa với cảnh quan biển đảo. Không gian ba tầng rộng rãi, nội thất sang trọng cùng những ô cửa kính lớn mở ra tầm nhìn bao quát giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long trong suốt hải trình. Giữa nhịp sóng êm đềm và khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, mỗi chuyến hải trình trở thành một trải nghiệm thư thái, nơi con người được kết nối gần hơn với biển trời và những giá trị nguyên bản của thiên nhiên.

Đặc biệt, mối du thuyền Crystal Holidays Cruise đều được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn và phương tiện cứu sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hàng hải và an toàn hành khách trong suốt hành trình. Đồng hành cùng du khách là đội ngũ hướng dẫn viên bản địa giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu sâu sắc về điểm đến. Không chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ thông tin, họ còn góp phần làm phong phú hải trình thông qua những chia sẻ chân thực về lịch sử, văn hóa địa phương và đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển.

Theo đại diện của Tập đoàn Everland, sau 01 năm khai trương hải trình "The Beauty of Vân Đồn" trên các du thuyền Crystal Holidays Cruise, chủ đầu tư đã đón nhận những phản hồi rất tích cực từ du khách. Thành công bước đầu của hải trình "The Beauty of Vân Đồn" đã khẳng định hướng đi đúng trong chiến lược đầu tư du lịch biển đảo, là cú huých thay đổi diện mạo du lịch Vân Đồn, góp phần thực hiện mục tiêu đón 21 triệu lượt khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025 và hướng đến mục tiêu 22 triệu lượt khách trong năm 2026.

Với chi phí hợp lý, chỉ hơn 1 triệu đồng/du khách cho hải trình 5 tiếng khám phá vịnh Bái Tử Long và thưởng thức ẩm thực trên du thuyền Crystal Holidays Cruise, "The Beauty of Vân Đồn" được kỳ vọng sẽ là tour du lịch hot nhất mùa hè năm nay tại đặc khu Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long.