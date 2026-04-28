Tốt nghiệp mà ngỡ dạm ngõ: Nữ sinh thủ khoa thuê hẳn xe 29 chỗ đưa cả đại gia đình đi nhận bằng

Giữa mùa tốt nghiệp, thời điểm mà mạng xã hội tràn ngập những tấm ảnh cử nhân, những bó hoa và lời chúc mừng, một câu chuyện đặc biệt bất ngờ “chiếm sóng” không phải bởi hào nhoáng hay sang chảnh, mà bởi sự ấm áp rất riêng. Không phải ai cũng có một lễ tốt nghiệp đông đủ người thân, nhưng với một nữ sinh tại Hà Nội, khoảnh khắc nhận bằng lại giống như… một buổi “dạm ngõ” thu nhỏ, khi cả đại gia đình cùng xuất hiện, cùng chứng kiến cột mốc quan trọng của cô theo cách trọn vẹn nhất.

Cụ thể, ngày 24/4, mới đây, lễ tốt nghiệp của một nữ sinh tại Trường Đại học Tài chính (nay thuộc phân viện Học viện Tài chính) bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi có tới 29 người thân trong gia đình nữ sinh cùng góp mặt.

Điều khiến nhiều người xúc động chính là sự hiện diện đông đủ của nhiều thế hệ trong gia đình nữ sinh, từ ông bà lớn tuổi cho đến em bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Ở tuổi 23, cô gái không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào và xúc động khi có gia đình bên cạnh trong khoảnh khắc quan trọng này.





Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là Nguyễn Huyền (sinh năm 2003, Hà Nội). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền cho biết ngay khi biết lịch tốt nghiệp, cô đã chủ động lên kế hoạch và mời đại gia đình cùng tham dự. Nữ sinh đã thuê hẳn một chiếc xe 29 chỗ để đưa mọi người đến dự lễ.

Sau buổi lễ, Huyền tiếp tục đặt một nhà hàng để cả gia đình cùng quây quần ăn lẩu. Trong không khí ấm cúng, các thành viên trò chuyện, cùng nhau ôn lại hành trình nhiều thử thách mà cô đã trải qua. Sau đó, đại gia đình còn ghé khu vui chơi trước khi trở về quê, khép lại một ngày trọn vẹn. Toàn bộ chi phí cho chuyến đi và buổi tụ họp đều do Huyền tự chi trả từ số tiền học bổng cô nhận được trong quá trình học tập.

Trong đại gia đình Huyền đến dự lễ, người lớn tuổi nhất là ông nội 74 tuổi và bà nội 70 tuổi, trong khi thành viên nhỏ nhất chỉ mới 6 tháng tuổi. Dù khoảng khá xa, tất cả mọi người vẫn cố gắng thu xếp công việc để có mặt trong ngày trọng đại của cô. Gia đình Huyền sinh sống tại Sóc Sơn (Hà Nội), cách trường khoảng 45km, nên để tham dự buổi lễ, cả nhà đã phải di chuyển gần một tiếng rưỡi.

Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc rực rỡ ấy là một tuổi thơ nhiều biến cố. Gia đình Huyền có 4 người gồm bố mẹ, anh trai và Huyền. Tuy nhiên, năm 2009, khi Huyền mới 5 tuổi, mẹ cô qua đời, bố đi làm xa, hai anh em được ông bà nội nuôi dưỡng.

Biến cố tiếp tục ập đến vào năm 2019 khi bà nội được chẩn đoán mắc ung thư phổi, thời gian sống không còn nhiều. Một năm sau, ông nội lại phát hiện ung thư dạ dày. Trước những khó khăn dồn dập, Huyền đã quyết định tạm gác việc học đại học sau khi tốt nghiệp THPT.

Cô nghỉ ở nhà một năm, đến năm 2022 mới chính thức nhập học khi sức khỏe của ông bà dần ổn định hơn. Quyết định quay lại giảng đường của Huyền phần lớn được tiếp thêm động lực từ bà nội.

Lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại, Huyền luôn nhận được tình yêu thương từ ông bà và các cô chú trong gia đình. Chính sự chở che đó đã trở thành điểm tựa để cô nỗ lực không ngừng, đạt thành tích học tập xuất sắc và trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Huyền cho rằng bản thân không phải là người có năng khiếu học tập nổi trội. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và kỷ luật, nữ sinh luôn duy trì thói quen học tập chủ động khi tập trung nghe giảng trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập và tự ôn luyện ít nhất một tháng trước mỗi kỳ thi.





Hình ảnh đại gia đình 29 người cùng nhau dự lễ tốt nghiệp của Huyền đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và nhận về hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước một khoảnh khắc hiếm gặp trong nhịp sống hiện đại, nơi mà không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện hay thời gian để quây quần đông đủ như vậy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho cách Huyền lựa chọn tri ân gia đình, không phô trương nhưng đầy ý nghĩa. Việc tự bỏ tiền học bổng để đưa cả nhà đi dự lễ, rồi cùng nhau ăn uống, vui chơi như một cách “ăn mừng thành quả chung” được xem là hành động tinh tế và đáng trân trọng. Không ít bạn trẻ bày tỏ mong muốn có thể làm điều tương tự cho gia đình trong tương lai, như một cách đáp lại những hy sinh thầm lặng của người thân.