Từ đề tài tình cảm đô thị, trinh thám đến cổ trang, huyền ảo... Đa số các dự án được đầu tư lớn đều xuất phát từ những tác phẩm gốc quen thuộc với độc giả văn học mạng. Theo đánh giá của Douban là nền tảng đánh giá về chất lượng nghệ thuật của các bộ phim uy tín với khán giả Trung Quốc, nhiều bộ phim chuyển thể đạt điểm số cao hơn mặt bằng chung, thậm chí vượt xa kỳ vọng ban đầu. Từ các dự án lớn đánh dấu sự tái xuất ấn tượng của Dương Dương cho tới những tác phẩm kinh phí khiêm tốn nhưng bất ngờ dẫn đầu với mức điểm rất cao. Dòng phim chuyển thể đang dần khẳng định vị thế bằng nội dung chỉn chu và cách kể chuyện "chín muồi" hơn.

Dưới đây là 5 phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết gây chú ý trong năm 2025:

1. Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tiểu Cách. (Ảnh: Weibo)

Quán quân bất ngờ của năm 2025 không sở hữu dàn sao lớn hay kinh phí cao, bộ phim chinh phục khán giả bằng bầu không khí trong trẻo và câu chuyện trưởng thành gần gũi. Thành công về rating và điểm số được xem là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của nội dung và hiệu ứng truyền miệng. Đây là bộ phim có đề tài về thanh xuân học đường và giữ sức nóng suốt thời gian phát sóng mà không có phản hồi tiêu cực.

Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ có tên gọi khá mơ hồ, hơi giống một số bộ phim hiện đại đề tài thanh xuân khác là Ngày xưa có ngói lưu ly, Câu Ô liu màu trắng. Các diễn viên Trạch Tiêu Văn, Dương Hật Tử, Châu Kha Vũ, Hạc Thu không phải là các gương mặt ăn khách. Tuy vậy nội dung hài hước, lãng mạn, nhẹ nhàng đã giúp phim được đánh giá cao.

2. Cẩm tú phương hoa

Bộ phim lấy bối cảnh thời Đường. (Ảnh: Weibo)

Sự tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất năm. Bộ phim có đề tài kinh doanh trong bối cảnh cổ trang đặt nữ chính ở trung tâm sự nghiệp. Nhân vật Hà Duy Phương xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, lý trí, vượt khỏi lối mòn ngôn tình thường thấy. Cả tuyến truyện sự nghiệp và tình cảm đều được xây dựng tốt. Vai nữ chính của Dương Tử không chỉ là một nhân vật chạy theo tình yêu mà là một người phụ nữ độc lập và sáng suốt. Cô đã tập trung vào sự nghiệp để có cuộc sống tự do. Bộ phim là phần 2 của Quốc sắc phương hoa năm 2024 và vẫn giữ được sức nóng khi bị chia nhỏ ra phát sóng theo quy định của cơ quan quản lý

3. Phàm nhân tu tiên

Dương Dương được khen ngợi diễn xuất trong khi Kim Thần gây thất vọng. (Ảnh: Weibo)

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Dương Dương sau 2 năm vắng bóng và nhận nhiều chỉ trích về diễn xuất. Phàm nhân tu tiên kể về hành trình một người bình thường trải qua quá trình tu luyện để chạm tới đỉnh bất tử. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, phim có sự góp mặt của nhiều Dương Dương, Kim Thần, Uông Đạc, Triệu Tiểu Đường, Triệu Tình... Nhân vật Hàn Lập được đánh giá cao về diễn xuất nội tâm, hình thể trong các cảnh võ thuật, bay lượn. Ngoài ra phim còn chăm chút về kỹ xảo cũng như bối cảnh đời thực với núi non, sông hồ hoành tráng.

4. Khom lưng

Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh hợp tác ăn ý. (Ảnh: Weibo)

Bộ phim được ví như "ngựa ô" tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau thời gian dài bị lưu kho vì vấn đề cá nhân của nữ diễn viên chính Tống Tổ Nhi. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bồng Lai Khách không chỉ là câu chuyện tình cảm ngọt ngào mà còn lồng ghép nhiều âm mưu chính trị. Điều này tạo nên một cốt truyện hấp dẫn, kịch tính. Màn đối đầu của Tiểu Kiều (Tống Tổ Nhi đóng) và Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh đóng) thu hút khán giả. Trong năm 2025, hai diễn viên còn có một số bộ phim chuyển thể khác nhưng không tạo hiệu ứng mạnh mẽ như Khom lưng.

5. Khó dỗ dành

Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình trong phim "Khó dỗ dành". (Ảnh: Weibo)

Là phần tiếp theo của phim Vụng trộm không thể giấu, bộ phim Khó dỗ dành gặp nhiều áp lực khi lên sóng khi luôn bị đặt trong thế so sánh. Nằm trong bộ truyện thanh xuân của tác giả Trúc Dĩ rất nổi tiếng trên nền tảng văn học mạng Tấn Giang của Trung Quốc, câu chuyện của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên được chuyển thể lên phim đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài khả năng diễn xuất, nhan sắc của cặp đôi chính là Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình nhận nhiều đánh giá tích cực. Phim còn gây chú ý vì âm nhạc do ban nhạc rock Ngũ Nguyệt Thiên, ca sĩ Trương Bích Thần, Mao Bất Dịch, Uông Tô Lang... thể hiện.