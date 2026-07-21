Top 5 con giáp có triển vọng ổn định chỗ ở trong thời gian tới: Hạng 1 đón nhiều tín hiệu tích cực

Hạng 5: Tuổi Hợi - Dần tháo gỡ những bế tắc liên quan đến nhà cửa

Người tuổi Hợi vốn coi trọng sự ổn định hơn là thay đổi liên tục. Thời gian qua, nhiều người tuổi Hợi có thể đã trì hoãn kế hoạch mua nhà, sửa nhà hoặc chuyển chỗ ở vì vấn đề tài chính hay công việc.

Trong thời gian tới, vận trình được dự báo có chiều hướng tích cực hơn. Những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ, giúp người tuổi Hợi có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.

Nếu đang tìm kiếm căn hộ, thuê nhà hoặc cân nhắc chuyển về gần nơi làm việc, đây có thể là giai đoạn xuất hiện những cơ hội đáng cân nhắc. Tuy vậy, tuổi Hợi vẫn nên ưu tiên tính an toàn tài chính thay vì chạy theo những lựa chọn vượt quá khả năng chi trả.

Hạng 4: Tuổi Mão - Có cơ hội tìm được môi trường sống phù hợp hơn

Thời gian gần đây, không ít người tuổi Mão cảm thấy nơi ở hiện tại không còn đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hoặc công việc. Điều này có thể khiến họ nảy sinh ý định thay đổi.

Theo dự báo vận trình, thời gian tới là lúc người tuổi Mão dễ gặp được những lựa chọn phù hợp hơn, từ việc thuê được căn hộ đúng nhu cầu, tìm được khu dân cư thuận tiện cho con cái đến cơ hội sở hữu nơi ở đầu tiên.

Đây cũng là giai đoạn thích hợp để sắp xếp lại không gian sống, cải tạo nhà cửa hoặc hoàn thiện những kế hoạch còn dang dở. Một môi trường sống gọn gàng, thuận tiện có thể giúp tinh thần của tuổi Mão trở nên tích cực hơn.

Hạng 3: Tuổi Thân - Nhiều tín hiệu thuận lợi cho kế hoạch an cư

Người tuổi Thân thường khá linh hoạt trong việc thay đổi nơi ở để phục vụ công việc hoặc phát triển sự nghiệp.

Trong thời gian tới, vận trình cho thấy khả năng xuất hiện những cơ hội mới liên quan đến bất động sản hoặc nơi ở. Một số người có thể tìm được căn nhà phù hợp sau thời gian dài tìm kiếm, trong khi số khác giải quyết được các thủ tục còn tồn đọng.

Tuy nhiên, dù có nhiều tín hiệu tích cực, tuổi Thân vẫn nên cân nhắc kỹ các yếu tố như khả năng tài chính, vị trí, chất lượng công trình và kế hoạch dài hạn trước khi đưa ra quyết định.

Hạng 2: Tuổi Dậu - Cơ hội chuyển sang giai đoạn ổn định hơn

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là tuổi Dậu.

Sau khoảng thời gian nhiều biến động, người tuổi Dậu được dự báo sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn về cả công việc lẫn cuộc sống. Điều này tạo nền tảng thuận lợi để thực hiện các kế hoạch liên quan đến nhà cửa.

Một số người có thể đón tin vui về việc mua nhà, ký hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc chuyển đến nơi ở mới phù hợp hơn với gia đình.

Đây cũng là thời điểm tuổi Dậu nên chú trọng xây dựng quỹ dự phòng, tính toán chi phí sửa chữa, nội thất và các khoản phát sinh để quá trình ổn định chỗ ở diễn ra thuận lợi.

Hạng 1: Tuổi Sửu - Triển vọng an cư nổi bật nhất

Dẫn đầu danh sách là tuổi Sửu.

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự kiên trì, thực tế và luôn hướng tới cuộc sống ổn định. Những nỗ lực tích lũy trong thời gian qua được dự báo có thể mang lại kết quả rõ rệt trong giai đoạn sắp tới.

Đối với người đang có kế hoạch mua nhà, chuyển nhà hoặc cải tạo nơi ở, đây là thời điểm xuất hiện khá nhiều tín hiệu tích cực. Một số người có thể gặp được cơ hội phù hợp về giá cả, tài chính hoặc nhận được sự hỗ trợ từ gia đình.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nơi ở, tuổi Sửu còn có khả năng xây dựng được nền tảng sống bền vững hơn, tạo cảm giác yên tâm để tập trung cho công việc và các mục tiêu dài hạn.

Dù vậy, việc lựa chọn thời điểm phù hợp, chuẩn bị nguồn tài chính ổn định và cân nhắc kỹ các điều kiện pháp lý vẫn là yếu tố quan trọng để biến kế hoạch an cư thành hiện thực.

An cư vẫn cần đi cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng