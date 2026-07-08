Top 5 con giáp có cơ hội mua được nhà từ tháng 7 đến tháng 9: Hạng 1 được dự báo dễ chốt mục tiêu an cư nhất

Hạng 5: Tuổi Mùi

Ba tháng tới mở ra nhiều cơ hội giúp người tuổi Mùi cải thiện nguồn thu. Những khoản thưởng, thu nhập từ công việc phụ hoặc cơ hội tăng lương có thể giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu tích lũy.

Nếu đã có kế hoạch mua nhà từ đầu năm, đây là lúc tuổi Mùi có thể bắt đầu tìm hiểu thị trường, khảo sát khu vực phù hợp hoặc chuẩn bị hồ sơ vay vốn.

Dù chưa thể xuống tiền ngay, họ vẫn có nhiều khả năng tìm được căn nhà đúng nhu cầu hoặc mức giá hợp lý hơn kỳ vọng ban đầu.

Lời khuyên: Đừng quá nóng vội. Hãy ưu tiên những căn nhà phù hợp với khả năng tài chính thay vì cố gắng chạy theo lựa chọn đắt đỏ.

Hạng 4: Tuổi Hợi

Sau thời gian tài chính khá ổn định, người tuổi Hợi bước vào giai đoạn thuận lợi hơn trong các quyết định lớn.

Đặc biệt, những người đang chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên hoặc muốn đổi sang nơi ở rộng rãi hơn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hoặc tìm được sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, vận quý nhân cũng khá vượng, giúp tuổi Hợi dễ gặp người tư vấn đáng tin cậy, hạn chế những quyết định thiếu cân nhắc.

Lời khuyên: Hãy dành thời gian xem xét kỹ pháp lý, chi phí phát sinh và khả năng trả nợ dài hạn trước khi ký hợp đồng.

Hạng 3: Tuổi Thìn

Đây là giai đoạn tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp, kéo theo khả năng cải thiện thu nhập.

Một số người có thể được tăng lương, ký hợp đồng mới hoặc tìm được nguồn thu ngoài mong đợi. Nhờ đó, áp lực tài chính khi mua nhà giảm bớt đáng kể.

Nếu đang tìm kiếm bất động sản để ở lâu dài, tuổi Thìn dễ gặp đúng căn nhà đáp ứng cả nhu cầu sinh hoạt lẫn tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Ngoài ra, những người đang hoàn thiện thủ tục mua bán hoặc nhận bàn giao nhà cũng có khả năng đón tin vui trong khoảng thời gian này.

Lời khuyên: Đừng chỉ quan tâm đến giá bán. Hãy chú ý cả hạ tầng, giao thông và tiện ích xung quanh.

Hạng 2: Tuổi Dậu

Từ tháng 7 đến tháng 9 là khoảng thời gian khá thuận lợi đối với người tuổi Dậu về cả tài chính lẫn kế hoạch an cư.

Các khoản tích lũy trước đây bắt đầu phát huy hiệu quả, trong khi công việc cũng có dấu hiệu khởi sắc, giúp họ tự tin hơn với những quyết định có giá trị lớn.

Không ít người tuổi Dậu có thể chốt được căn nhà đã theo dõi từ lâu hoặc tìm được cơ hội mua với mức giá hợp lý nhờ thị trường xuất hiện nhiều lựa chọn.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để hoàn thiện hồ sơ vay mua nhà hoặc thương lượng giá với người bán.

Lời khuyên: Chuẩn bị sẵn phương án tài chính dự phòng để tránh áp lực nếu lãi suất hoặc các chi phí phát sinh thay đổi.

Hạng 1: Tuổi Sửu

Đứng đầu danh sách là tuổi Sửu – con giáp được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực nhất về chuyện nhà cửa trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.

Với bản tính cẩn trọng và khả năng quản lý tài chính tốt, tuổi Sửu thường không mua nhà theo cảm hứng mà chuẩn bị kế hoạch trong thời gian dài. Chính vì vậy, khi cơ hội xuất hiện, họ dễ đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Ba tháng tới, tài vận của tuổi Sửu được đánh giá có nhiều điểm sáng. Thu nhập ổn định hơn, các khoản tích lũy tăng lên và nhiều kế hoạch trước đây bắt đầu đi đến giai đoạn hoàn thiện.

Một số người có thể ký hợp đồng mua nhà, nhận bàn giao căn hộ hoặc chính thức chuyển đến nơi ở mới. Với những người chưa đủ điều kiện tài chính, đây cũng là thời điểm thích hợp để xây dựng nền tảng cho mục tiêu an cư trong tương lai gần.

Lời khuyên: Hãy giữ vững nguyên tắc chỉ vay trong khả năng chi trả. Một ngôi nhà phù hợp với năng lực tài chính sẽ mang lại sự an tâm lâu dài hơn là chạy theo áp lực sở hữu quá sớm.

Lời kết

Mua nhà luôn là một trong những cột mốc quan trọng của mỗi người, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính, pháp lý và kế hoạch dài hạn. Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tuổi Mùi, Hợi, Thìn, Dậu và đặc biệt là tuổi Sửu được dự báo có nhiều cơ hội thuận lợi hơn để tiến gần mục tiêu an cư.

Tuy nhiên, tử vi chỉ mang tính chất tham khảo. Quyết định mua nhà vẫn nên dựa trên khả năng tài chính thực tế, nhu cầu sử dụng và sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo cuộc sống ổn định trong dài hạn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm