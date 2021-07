Top 4 trường Montessori chất lượng tại Quận Hoàng Mai

Kế thừa các thành tựu của nền giáo dục quốc tế, tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực quận Hoàng Mai, có rất nhiều trường song ngữ theo phương pháp Montessori mở ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ba mẹ trong hành trình tìm trường cho con. Tuy nhiên, để tìm được một môi trường Montessori chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản theo Montessori và sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ, thực sự là một bài toán khó.



Ba mẹ hãy cùng điểm qua 4 trường Mầm non giáo dục trẻ theo phương pháp Montessori chuẩn quốc tế chất lượng tại quận Hoàng Mai hiện nay nhé!

Sakura Montessori Tam Trinh

Tháng 7/2021, Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori chính thức khai trương cơ sở thứ 10 tại 75 Tam Trinh (Hoàng Mai), mở ra cơ hội học tập Montessori chuẩn Quốc tế cho các bạn nhỏ trong khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu lựa chọn trường mầm non chất lượng cao của ba mẹ.

Với diện tích lên tới 4.000m², cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi và chan hòa ánh sáng cùng môi trường được chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát triển của trẻ với các giáo cụ trực quan đầy đủ, Sakura Montessori Tam Trinh mang tới sự phát triển toàn diện của trẻ về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Chương trình của trường được thiết kế dựa trên chương trình Montessori chuẩn Hoa Kỳ, với đầy đủ các lĩnh vực: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Toán học, Ngôn ngữ, Khoa học, Nghệ thuật, Âm nhạc… đáp ứng trọn vẹn triết lý của phương pháp giáo dục Montessori.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2021-2022, Sakura Montessori Tam Trinh nói riêng cũng như hệ thống Sakura Montessori trên cả nước sẽ chính thức hợp tác với Trường Mount Vernon - top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất Hoa Kỳ - xây dựng chương trình Tiếng Anh chuyên biệt, mang đến cho Học sinh của Sakura một chương trình Tiếng Anh đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, giúp các con phát triển các kỹ năng và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh một cách tự nhiên, linh hoạt.

Bên cạnh thế mạnh về chương trình Montessori, chương trình tiếng Anh do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy theo chuẩn Common Core, chương trình học bổ trợ toàn diện với âm nhạc, kỹ năng sống, khoa học, âm nhạc, các chương trình dã ngoại, dự án học tập theo tháng... cũng là những điểm nhấn đặc biệt tại Sakura Montessori Tam Trinh, mang đến cho các bạn nhỏ nhiều trải nghiệm học tập - vui chơi thú vị.

Sakura Montessori Tam Trinh có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích với các phòng học chuẩn Montessori và phòng học chức năng thiết kế khoa học, đẹp mắt. Và không thể không nhắc đến khu vui chơi trong nhà và ngoài trời rộng rãi, cùng vườn cây xanh, bể bơi hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và sinh hoạt của trẻ.

• Học phí: từ 4.500.000 đ

• Helios Tower, 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

• Facebook: https://www.facebook.com/SakuraMontessori.edu.vn

Little Sol Montessori Preschool

Ngoài Montessori, Little Sol Montessori còn giảng dạy hai phương pháp Glenn Doman và Shichida. Tại đây, trẻ từ 18 tháng trở lên đều được học tiếng Anh theo chương trình Family and Friends cho người bản ngữ ở Mỹ, nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

Là một trường mầm non quốc tế lấy cảm hứng từ Montessori, Little Sol chú trọng việc mang lại môi trường học tập thân thiện, an toàn, hiện đại và kích thích sự tìm tòi của trẻ. Tất cả các trang thiết bị trong trường đều được chọn lựa kỹ lưỡng, như sử dụng gỗ tự nhiên để đóng toàn bộ bàn ghế, ngăn tủ.

• Học phí: từ 4.800.000 đ

• Facebook: www.facebook.com/littlesolvietnam/?f

Steame Garten

Hệ thống trường mầm non STEAMe Garten là trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp Steam – phương pháp tích giáo dục tích hợp Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán Học), và ART (Nghệ thuật sáng tạo) giúp trẻ hiểu biết về nguyên lý, rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức hàn lâm tới thực hành để tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, phương pháp Dạy học dự án sẽ là phương pháp kết nối nhà trường, gia đình và xã hội giúp trẻ chủ động trong việc đưa ra các hoạt động, tăng cường khả năng phát triển, giải quyết vấn đề, phát triển khả năng tư duy bậc cao và kỹ năng giao tiếp xã hội...

• Học phí: 6.600.000 VNĐ - 9.900.000 VNĐ

• Facebook: https://www.facebook.com/steamegarten

Winston

Winston Mai Hắc Đế đã và đang áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến, khuyến khích trẻ khám phá tri thức ở nhiều lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Văn hóa và Nghệ thuật, Thực hành cuộc sống. Không những vậy, nhà trường cũng triển khai hương trình giáo dục thể chất hàng ngày với các môn học Thể thao, Yoga, Bóng rổ, Thể dục dụng cụ, Bơi lội, chương trình giáo dục Giá trị và Kỹ năng sống…

Đội ngũ giáo viên của trường đều tốt nghiệp sư phạm Mầm non, có sự sàng lọc kỹ càng và luôn vững tinh thần tôn trọng trẻ nhỏ và yêu thương các con.

Chương trình Tiếng Anh được giảng dạy bởi những giáo viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho trẻ nhỏ, giúp các con phát triển hoàn thiện kỹ năng về ngôn ngữ tốt nhất, tự tin thể hiện bản thân và hội nhập.

• Học phí: 5.500.000 đ

• Facebook: https://www.facebook.com/winstonmaihacde/