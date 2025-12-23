Top 3 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Kpop 2025 theo bình chọn của các chuyên gia

Kết quả được tổng hợp từ cuộc khảo sát do News1 thực hiện với 34 chuyên gia trong ngành, trong đó có cả CEO và các giám đốc điều hành cấp cao của những công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc. Với G-Dragon, năm 2025 được xem là sự trở lại mạnh mẽ và đầy dấu ấn, mọi hoạt động anh tham gia đều tạo tiếng vang rõ rệt. News1 nhắc đến những cột mốc tiêu biểu như chuyến lưu diễn thế giới Übermensch khởi động từ tháng 3 và Huân chương Văn hóa Ok Gwan vào tháng 10.

G-Dragon đã có màn tái xuất ngoạn mục trong năm 2025 (Ảnh: Allkpop)

Các chuyên gia đánh giá sức hút của G-Dragon đến từ khả năng dẫn dắt xu hướng đã thành thương hiệu. Trở lại sau thời gian gián đoạn, thủ lĩnh BIGBANG vẫn đủ lực tạo tâm điểm bàn luận, từ âm nhạc, sân khấu, thời trang cho đến ảnh hưởng văn hóa đại chúng. Một người trong ngành cho rằng anh nổi bật ở cả chất lượng nghệ thuật đến việc định hình "trend". Người khác nhấn mạnh cách anh hoạt động dày đặc trên nhiều lĩnh vực và khép lại năm bằng các buổi hòa nhạc đông nghẹt khán giả. Tại lễ trao giải MMA vừa qua, G-Dragon đã càn quét hầu hết các giải thưởng lớn trong đó có giải "Ca sĩ của năm".

Stray Kids xếp vị trí thứ 2 (Ảnh: Rolling Stone)

Xếp ngay sau G-Dragon, Stray Kids đứng thứ hai khi chỉ kém đúng 1 phiếu. Nhóm được giới chuyên môn ghi nhận nhờ một năm bùng nổ về quy mô biểu diễn và sức nóng thị trường, đặc biệt ở năng lực "kéo" khán giả tại các sân vận động lớn. Theo nhận xét từ người tham gia khảo sát, việc Stray Kids hoàn thành thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất kể từ khi ra mắt đã cho thấy sức mạnh bán vé toàn cầu, thể hiện qua các đêm diễn kín chỗ ở nhiều thành phố trọng điểm. Đây cũng là điểm khiến họ trở thành đại diện tiêu biểu cho làn sóng idol-group chinh phục thị trường quốc tế bằng các buổi biểu diễn trực tiếp.

Rosé có một năm tỏa sáng với bản hit APT (Ảnh: Soompi)

Vị trí thứ ba thuộc về Rosé của BLACKPINK với 3 phiếu bầu. Các chuyên gia nhấn mạnh "bản hit toàn cầu" APT và độ phủ sóng quốc tế của cô trong năm 2025, đến từ cả hoạt động solo lẫn hiệu ứng tích lũy từ các dự án nhóm. Rosé được nhìn nhận là gương mặt duy trì sức hút bền bỉ, vừa có sức nặng thương hiệu, vừa giữ được độ lan tỏa đại chúng, khiến tên tuổi của cô luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ nổi bật nhất năm.