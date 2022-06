Top 3 món đồ công nghệ gia đình hiện đại nên có

Camera giám sát Cruiser SE 2MP và 4MP

Camera Wifi Imou Cruiser SE (4MP)

Đầu tiên phải kể đến đó là sản phẩm đột phá công nghệ của IMOU – Dòng camera ngoài trời Cruiser SE 2MP và 4MP. Ở Cruiser SE được trang bị hầu hết các chức năng cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà của bạn. Nổi bật nhất là công nghệ full color ghi hình màu vào ban đêm, giúp giám sát hình ảnh với màu sắc rõ nét, chi tiết. Camera có thể ghi hình toàn cảnh 360 độ, theo dõi đến từng ngóc ngách, loại bỏ nhược điểm "điểm mù" ở các loại camera truyền thống.

Ngoài ra sản phẩm còn được trang bị tính năng phát hiện con người và thiết lập vùng nguy cơ, răn đe chủ động. Bạn có thể tự đặt khu vực phát hiện chuyển động của camera để khi phát hiện ra có người, hệ thống sẽ nhanh chóng tìm và phân loại đối tượng con người nhờ vào công nghệ xử lý hình ảnh mạnh mẽ. Ngay lập tức sẽ gửi thông báo về điện thoại cho bạn đồng thời kích hoạt đèn led sáng cảnh báo, làm cho những vị khách "không mời" phải tránh xa.

Khóa cửa thông minh K2C (K2C smart lock)

Với thời gian sử dụng của pin lên đến 12 tháng (trong điều kiện sử dụng 10 lần 1 ngày) và đã đạt tiêu chuẩn qua các cuộc thử nghiệm, thì đây chắc chắn là một giải pháp hợp lý, nhiều tính năng thông minh, tiên tiến cho các gia đình hiện đại. Thay vì sử dụng các loại ổ khóa truyển thống, K2C mang đến 6 cách mở khóa cửa vô cùng tiện lợi:

Khóa cửa thông minh K2C

- Mở khoá bằng mật khẩu số trên bàn phím cảm ứng

- Mở khoá bằng dấu vân tay. Máy quét vân tay nằm ở tay nắm cửa, có khả năng nhận diện vân tay 360 độ và được làm với chất liệu chống mòn

- Mở khoá bằng thẻ từ

- Mở khoá bằng chìa khoá cơ thông thường

- Mở khoá bằng ứng dụng Imou Life, mở cửa cho người thân, bạn bè mà bạn không cần di chuyển xuống tận nơi

- Mở khoá bằng Bluetooth

Đặc biệt, K2C có công nghệ chống nhìn trộm mật khẩu. Nếu bạn lo lắng có ai đó theo dõi hay đang cố gắng ghi nhớ mật khẩu của bạn, bạn có thể nhập thêm một dãy số bất kỳ trước hoặc sau mật khẩu gốc, gây cản trở trong việc ghi nhớ mà cửa vẫn hoạt động được bình thường. Càng yên tâm hơn mỗi khi có người lạ thao tác sai (nhập sai mật khẩu, sai vân tay, sai thẻ), hệ thống sẽ tự động khóa để ngăn chặn và báo động sẽ kêu inh ỏi nếu người lạ vẫn cố chấp tác động vào cửa để phá khóa.

Ngoài ra, K2C còn trang bị thêm hệ thống khóa từ bên trong, đảm bảo không gian riêng tư tuyệt đối mỗi khi bạn cần hay tính năng tích hợp chuông cửa cho khách ghé thăm nhà. Một điểm nhấn quan trọng của IMOU K2C Smart Lock đó là thiết kế cực kỳ tinh tế, hiện đại, dễ dàng phối với nhiều phong cách thiết kế chung cư hay nhà phố, biệt thự.

Robot hút bụi IMOU RV-L11-A.

Sản phẩm này vô cùng thuận tiện cho người sử dụng vì được quản lý trực tiếp trên app Imou life. Không hề nói quá khi nhận định rằng đây là một trợ thủ đắc lực cho ngôi nhà của bạn, giúp bạn rảnh rỗi hơn rất nhiều bởi vì bạn sẽ chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần mua về, tìm một chỗ hợp lý để đặt em nó, thiết lập thời gian làm việc mỗi ngày, sau đó robot sẽ tự động làm tất cả những phần việc còn lại: từ vệ sinh nhà cửa đến đổ rác hay kết nối với nguồn sạc khi hết pin. Em nó tự động định vị, điều hướng, vẽ và ghi nhớ bản đồ nhà ở trong lần hoạt động đầu tiên (chúng ta có thể chia lại bản đồ trực tiếp trên app theo ý muốn).

Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì tự động đổ rác đi rồi quay về trạm sạc ban đầu. Em robot này có lực hút rất mạnh, có khả năng quét và hút sạch sẽ cả những loại rác rất nhỏ như tóc, mẩu giấy hay thức ăn vương vãi, có thể tự động leo qua gờ sàn nhà, thảm trải hoặc vật cản ở độ cao 2cm. Đặc biệt còn tự động tăng lực hút khi hút bụi trên thảm. Sở hữu em nó cũng giống như có thêm một người phụ việc tháo vát trong nhà vậy!

Thương hiệu Imou thuộc Dahua Technology - Nhà cung cấp giải pháp an ninh AioT đồng thời là nhà vận hành dịch vụ an ninh. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, với 58 chi nhánh nước ngoài, phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

