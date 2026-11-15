Top 3 con giáp may mắn nhất ngày thứ Hai 16/11

Báo thức reo lần thứ ba, bạn vẫn nằm nhìn trần nhà và tự hỏi sao cuối tuần trôi nhanh đến vậy. Thứ Hai có tài khiến người ta uể oải ngay từ tiếng chuông đầu tiên, thế nên một ngày đầu tuần mà lịch lại hiền thì quả là chuyện đáng mừng. Ngày 16/11 nhằm mùng 8 tháng 10 Âm lịch, là ngày Giáp Ngọ. Giáp thuộc Mộc, Ngọ thuộc Hỏa, Mộc sinh Hỏa nên đây là ngày bảo nhật, cát nhiều hơn hung.

Nạp âm của ngày là Sa Trung Kim, tức vàng trong cát, nghe như một lời nhắn: Việc tốt có sẵn đấy, nhưng phải chịu khó sàng lọc mới thấy. Ngọ có tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục, lại lục hợp với Mùi, vì thế ba cái tên được gọi hôm đầu tuần này là Dần, Mùi và Tuất. Ngày còn mang trực Nguy, nên có một điều đáng nhớ ngay từ đầu: Đừng liều, đừng cược lớn, vì vận may biết điều thì mới ở lại lâu.

Tuổi Dần: Người khởi động đầu tuần mượt nhất

Hãy thử hình dung buổi sáng của người tuổi Dần. Mở máy lên, thấy một dòng tin nhắn từ cấp trên: "Phần này em nhận nhé". Không phải việc rắc rối, mà là việc có đất để thể hiện. Dần và Ngọ cùng thuộc nhóm tam hợp Hỏa, nên ngày 16/11 giọng nói của tuổi Dần dễ có sức nặng, ý kiến đưa ra trong cuộc họp đầu tuần dễ được lắng nghe, và những ai đang ấp ủ một đề xuất sẽ thấy đây là thời điểm hợp lý để mở lời.

Người làm kinh doanh có thể nhận được cuộc gọi từ đối tác cũ, người đi làm có thể được giao một việc mới đúng sở trường. Chỉ có điều trực Nguy luôn thì thầm bên cạnh: Có đà không có nghĩa là phải chạy hết tốc lực. Một mẹo nhỏ cho tuổi Dần là trước khi nhận việc, hãy hỏi thêm một câu, "hạn chót là khi nào?", vì một lời hứa vội vàng đầu tuần có thể thành áp lực cả tuần.

Tuổi Mùi: Được ngày hợp đôi che chở nhẹ nhàng

Dạo này bạn có hay nghĩ nhiều không? Có hay thấy mình đang gánh một việc mà chẳng ai hay? Với tuổi Mùi, ngày Giáp Ngọ như một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Ngọ và Mùi vốn là cặp lục hợp, kiểu hợp ấm áp, không ồn ào mà bền. Vùng vận của tuổi Mùi trong ngày này nằm ở quý nhân và tình cảm. Có thể là một người đồng nghiệp lớn tuổi bất ngờ chỉ cho bạn cách gỡ nút thắt đã vướng cả tuần, một tin nhắn hỏi thăm từ người thương vào đúng lúc bạn thấy chùng xuống, hay một buổi trò chuyện ngắn khiến mọi thứ nhẹ đi trông thấy.

Người đang có đôi dễ thấy hai bên hiểu nhau hơn, người còn một mình cũng có thể nhận được lời mời gặp gỡ đáng thử. Tuổi Mùi vốn hay chờ người khác mở lời trước, nhưng ngày này hãy thử đi trước một bước bằng một câu hỏi thăm nhỏ xíu. Điều ấy có khi đổi cả buổi chiều của bạn.

Tuổi Tuất: Tiền về theo kiểu lặng lẽ

Tuổi Tuất cũng thuộc tam hợp Hỏa cục cùng Ngọ, và lộc của ngày 16/11 đến với tuổi Tuất theo kiểu lặng lẽ, không ồn ào, nhưng nếu để ý sẽ thấy ba dấu hiệu. Dấu hiệu đầu tiên là một khoản tiền chờ lâu bỗng về tài khoản mà bạn gần như quên mất. Dấu hiệu thứ hai là một món đồ bạn để mắt đã lâu được giảm giá đúng lúc, hoặc một khoản chi phí bạn tưởng phải trả hóa ra được miễn hay giảm. Dấu hiệu thứ ba là một cơ hội kiếm thêm nho nhỏ, như một đơn hàng, một việc làm thêm, hay một lời nhờ vả có kèm thù lao.

Tất cả đều không lớn, nhưng gộp lại đủ khiến người tuổi Tuất thở phào. Điều cần lưu ý là lộc này nhẹ nên cũng dễ trôi. Một cách giữ khá hay là đặt cho mình luật hai mươi bốn tiếng: Món gì định mua với giá trên một con số bạn đặt trước, hãy chờ qua đêm rồi quyết. Nếu sáng hôm sau bạn vẫn muốn, hẳn nó đáng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.