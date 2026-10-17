Top 10 Miss Cosmo Vietnam Mai Anh chính thức thi Supermodel International 2026

Người mẫu Mai Anh, Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025, vừa được công bố là đại diện Việt Nam tại Supermodel International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế 2026). Theo thông tin từ ê-kíp, cuộc thi diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24/10, đêm chung kết dự kiến tổ chức tối 24/10 tại Bangkok. Hình ảnh Mai Anh cũng đã xuất hiện trên trang web chính thức của ban tổ chức với tư cách đại diện Việt Nam.

Trước giờ lên đường, Mai Anh nhận sash từ Bùi Quỳnh Hoa, Quán quân Supermodel International 2022 và cũng là Miss Universe Vietnam 2023. Với Quỳnh Hoa, chiến thắng tại đấu trường siêu mẫu năm ấy là bước đệm quan trọng, mở ra hàng loạt cơ hội nghề nghiệp sau đó. Cô gửi lời động viên đàn em giữ vững sự tự tin, nỗ lực hết mình và mang thêm niềm tự hào về cho Việt Nam. Mai Anh không giấu được xúc động khi nhận sash, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp nối hành trình mà đàn chị đã đi qua.

Áp lực đặt lên vai Mai Anh không nhỏ. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật nhất tại Supermodel International với hai lần đăng quang, lần lượt thuộc về siêu mẫu Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022. Bản thân Mai Anh cũng thừa nhận dù đã có nhiều năm kinh nghiệm sàn diễn và làm huấn luyện viên catwalk, cô vẫn chịu áp lực trước dàn thí sinh quốc tế vốn dày dạn trải nghiệm trên các sàn diễn lớn.

"Mặc dù áp lực, nhưng em xem áp lực là động lực để cố gắng, bởi áp lực sẽ tạo nên kim cương. Em luôn nhắc mình giữ tinh thần thoải mái, tập trung vào mục tiêu và tận hưởng hành trình. Với em, áp lực không phải là rào cản mà là cơ hội để bứt phá và tạo nên điểm nhấn", Mai Anh chia sẻ.

Theo người đẹp, Supermodel International không chỉ là một sân chơi sắc đẹp mà còn là nơi tôn vinh bản lĩnh, phong cách và sự đa dạng của người mẫu. Cô chọn tham gia để bước ra khỏi vùng an toàn và học hỏi từ những đồng nghiệp xuất sắc khắp thế giới. "Hơn hết, em muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế", cô nói.

Để chuẩn bị, Mai Anh xây dựng lộ trình rèn luyện toàn diện, từ chế độ ăn uống khoa học đến tập catwalk, tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Song song, cô dành nhiều thời gian trau dồi tiếng Anh giao tiếp, luyện ứng xử và nghiên cứu kỹ về cuộc thi, các đối thủ cũng như xu hướng thời trang toàn cầu. Khả năng vũ đạo được cô xem là lợi thế cho phần thi tài năng. Mục tiêu Mai Anh đặt ra là thứ hạng cao, nhưng cô nhấn mạnh điều quan trọng hơn là để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh người mẫu Việt Nam trong mắt ban giám khảo và khán giả quốc tế, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành thời trang.

Mai Anh sinh ngày 22/9/1996, đến từ Hải Phòng, cao 1m74 với số đo ba vòng 84-65-94 cm. Tại Miss Cosmo Vietnam 2025, cô lọt Top 10 chung cuộc, giành giải Miss Sports và vào Top 5 phần thi Người đẹp Biển. Ngoài sắc vóc, cô có hồ sơ học vấn khá chỉn chu: tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP.HCM, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học. Hiện cô vừa là giảng viên, người mẫu chuyên nghiệp, huấn luyện viên catwalk, vừa là nhà sáng lập Black Swan Academy, học viện đào tạo năng khiếu và nghệ thuật. Từ tháng 10/2025, cô gia nhập Cosmo Academy với vai trò Chuyên gia Đào tạo.

Supermodel International là cuộc thi người mẫu quốc tế thường niên có trụ sở tại Bangkok, khởi đầu năm 2011 với tên gọi Supermodel of Asia Pacific (Siêu mẫu châu Á - Thái Bình Dương) trước khi mở rộng quy mô toàn cầu và đổi tên như hiện nay. Đương kim Quán quân là Emely Encarnación đến từ Cộng hòa Dominica, người đăng quang mùa 2025 và được chính Bùi Quỳnh Hoa trao lại vương miện.