Tống Vũ Kỳ hóa "nàng thơ mùa hè" bên hồ bơi, visual gây sốt từng khung hình

Đầu tháng 7, Tory Burch chọn Bangkok làm điểm dừng cho một cột mốc mới khi khai trương cửa hàng flagship tại ICONSIAM, trung tâm mua sắm xa xỉ bên dòng Chao Phraya. Đây là cửa hàng flagship đầu tiên tại Đông Nam Á được xây dựng theo concept Rodeo, ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ flagship trên đại lộ Rodeo ở Los Angeles của thương hiệu. Để đánh dấu dịp này, nhà mốt Mỹ tổ chức bữa tiệc Splash Club tại Nómada Bangkok, quy tụ khách mời từ khắp khu vực.

Dàn KOL đình đám của Việt Nam

Trong dàn khách mời, giới mộ điệu Việt nhanh chóng nhận ra ba gương mặt quen thuộc. Quỳnh Anh Shyn chọn đầm chất liệu viscose nhăn tự nhiên, mũ cói và bảng màu cát trung tính, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà thanh lịch, kết hợp cùng túi đeo vai Charlie mang nét sang trọng kín đáo, cân bằng giữa tinh thần nghỉ dưỡng và phong cách thành thị. Á hậu Thảo Nhi Lê lại chuộng đầm voan in hoa phom bay bổng, đi cùng giày thấp gót Miller và phụ kiện bản lớn như điểm chấm phá sắc sảo cho tổng thể nhẹ nhàng; để cân bằng bộ trang phục vốn đã nổi bật, cô cũng chọn mẫu túi Charlie với hai quai khác biệt. Khánh Linh, tức "Cô em Trendy", mang đến cảm giác thư thái với đầm dệt kim xuyên thấu phom suông mềm mại, nhấn nhá bằng chiếc túi cotton dệt phối sắc xanh gợi tinh thần mùa hè phóng khoáng.

Ở vai trò đại sứ thương hiệu, Tống Vũ Kỳ chọn đầm cúp ngực đính sequin họa tiết hoa trên nền hồng nude, phom ôm dài tôn dáng, điểm thêm vòng cổ ngọc trai nữ tính. Cô hoàn thiện tổng thể bằng túi Charlie trắng đeo vai và đôi sandal bệt tông nâu, vừa lấp lánh đúng chất ngôi sao Kpop vừa giữ được sự thảnh thơi của một buổi tiệc bên hồ bơi.

Tống Vũ Kỳ

Về phía chủ nhà Thái Lan, nữ diễn viên Lorena Lalina làm chủ thần thái với đầm dệt kim dáng midi họa tiết li ti và đường viền tương phản, phối cùng giày mũi nhọn logo nổi và túi Charlie tối giản cho vẻ yêu kiều mà tiết chế. Là nam nhân hiếm hoi giữa dàn KOL, tài tử Keng Harit chọn áo khoác denim tẩy phối áo thun trắng và quần ống rộng màu kem, hoàn thiện bằng mẫu Charlie đen cơ bản như muốn khẳng định tinh thần phi giới tính của thiết kế này. Sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ kiêm diễn viên Indonesia Naura Ayu, bên cạnh nhiều khách mời trong khu vực.

Tống Vũ Kỳ đọ sắc cùng Lorena Lalina

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Splash mới, toàn bộ không gian Splash Club được dựng thành một buổi tiệc bên hồ bơi mang dư vị hoài cổ, gợi nhớ tinh thần lạc quan của vùng duyên hải Đông nước Mỹ. Từ những gam xanh rực rỡ, họa tiết gợn sóng, ghế lounge, những chiếc gối trong suốt tựa khối thạch đến phao sọc xanh trắng lững lờ trên mặt nước, mọi chi tiết đều phác họa một mùa hè nhẹ nhõm. Khách mời hòa mình vào không khí sôi động với kem que, kẹo mút và cocktail lấy cảm hứng từ Splash, trên nền nhạc của DJ KADE. Những trải nghiệm tương tác như tự tay tô màu chiếc quạt trắng in logo medallion biểu tượng, bàn bóng bàn phong cách retro hay chụp ảnh Polaroid trong khung thiết kế riêng khép lại buổi chiều bằng những kỷ niệm đậm chất mùa hè.

Quỳnh Anh Shyn

Không chỉ mở ra một chương mới cho Tory Burch tại Đông Nam Á, Splash Club còn là cách thương hiệu mời gọi tận hưởng mùa hè theo tinh thần riêng rực rỡ nhưng tinh tế, hoài niệm mà vẫn đầy sức sống. Tại Việt Nam, Tory Burch hiện do Công ty Quốc tế Tam Sơn phân phối.

PV