Tổng thống Trump: New York đã hoàn toàn mất kiểm soát

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên Twitter về những cuộc biểu tình đang diễn ra ở New York, đồng thời gọi tình trạng này là "hỗn độn, vô trật tự và phá hoại".

"Khi nào Thống đốc Cuomo đề nghị sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang?", ông Trump viết trên Twitter, đồng thời nhận định: "New York đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Biểu tình vụ George Floyd ở New York. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố rằng: "Hôm qua là một ngày tồi tệ với anh em nhà Cuomo (Thống đốc bang New York - ND). New York đã rơi vào tay những kẻ hôi của, du côn, cực tả cùng những kẻ hạ lưu và cặn bã khác. Thống đốc bang này từ chối lời đề nghị huy động Vệ binh Quốc gia của tôi. Thành phố New York đã bị xé ra thành nhiều mảnh".

Tại Manhattan, những cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra ở khu phố Chelsea phía tây, trong đó một số người biểu tình đã bị bắt giam.

Một số trường hợp hôi của cũng đã diễn ra ở khu vực trung tâm. Theo ghi nhận của phóng viên CNN, một số người đã đột nhập vào cửa hàng rượu và hôi của. Người biểu tình cũng tập trung ở Cầu Manhattan với cảnh sát ở 2 đầu nhằm đảm bảo biểu tình diễn ra ôn hòa.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu hôm 2/6 rằng cảnh sát thành phố New York không thể làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc ngăn chặn các vụ hôi của và tội phạm trong các cuộc biểu tình.

Thống đốc bang này cho biết Phòng Cảnh sát thành phố New York sẽ huy động khoảng 38.000 sĩ quan nhằm đối phó với tình trạng hôi của và phá hoại đang diễn ra ở đây.

Thị trưởng thành phố New York cũng khẳng định trong cuộc họp báo hôm 2/6 rằng ông sẽ làm mọi thứ cần thiết để "giữ cho thành phố bình yên" và thông báo lệnh giới nghiêm từ 20h sẽ được thực hiện đến hết tuần./.

Theo CNN, SCMP