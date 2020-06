Tổng thống Donald Trump dọa triển khai quân đội để đối phó biểu tình

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1/6, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ bảo đảm công lý sẽ được thực thi cho ông George Floyd và gia đình của mình.

Theo ông Trump, những ngày qua, nước Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô chính phủ, những băng nhóm tội phạm, những kẻ cướp bóc và đốt phá và chính quyền một số tiểu bang, địa phương đã thất bại trong việc thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ người dân của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Tổng thống Trump cho rằng, các cuộc biểu tình hiện nay không phải ôn hòa mà là khủng bố trong nước, do đó ông cam kết sẽ hành động để ngăn chặn bạo lực và khôi phục an ninh và an toàn cho nước Mỹ.

“Tôi đang huy động toàn bộ các nguồn lực liên bang hiện có, dân sự và quân sự, nhằm chấm dứt tình trạng phá hoại và đốt phá, cũng như bảo vệ quyền của những người dân tuân thủ pháp luật, bao gồm những quyền trong Tu chính án thứ hai”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Donald Trump, cần phải chấm dứt ngay các cuộc bạo động và vô luật pháp đang lan rộng trên cả nước. Ông kêu gọi các thống đốc bang và thị trưởng thành phố triển khai đông đảo lực lượng vệ binh quốc gia để tham gia bảo đảm an ninh cho tới bạo lực được dập tắt.

Theo ông Trump, nếu một thành phố hay tiểu bang nào từ chối tiến hành các hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ông sẽ triển khai quân đội để giải quyết tình hình ở những khu vực đó.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố đang triển khai hàng nghìn binh sỹ trang bị vũ trang và nhân viên quân sự ở thủ đô Washington sau khi tình trạng phá hoại tài sản và các vụ tấn công bạo lực gia tăng trong mấy ngày qua.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo những ai vi phạm lệnh giới nghiêm, được áp đặt từ 19h tối, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân sẽ bị bắt giữ và truy tố theo quy định của pháp luật. Ông Trump cũng cảnh báo những kẻ đứng sau các hoạt động kích động người biểu tình sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hình sự hoặc ở tù nhiều năm./.