Tổng tài được săn đón trong phim Việt giờ vàng

Khi Cách em một milimet lên sóng, Hiếu - nhân vật do Lê Hải đảm nhận - ít nhiều gây tò mò. Hiếu xuất hiện từ giai đoạn trưởng thành và nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” chỉ trích vì hình ảnh tổng tài giàu có, phong độ nhưng trăng hoa.

Hiếu vừa tán tỉnh Tú (Quỳnh Châu), vừa lén lút qua lại với Duyên - người yêu của Bách. Nhiều ý kiến cho rằng Hiếu là kiểu đàn ông “búng ra trap boy”, hào nhoáng nhưng thiếu tử tế.

Lê Hải gây ấn tượng nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất duyên dáng.

Thế nhưng càng về sau, phản ứng của khán giả lại diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Không có những cú lật kịch bản đột ngột, Hiếu chinh phục người xem bằng cách… sống tử tế hơn.

Ở những tập gần đây, Hiếu không còn là người đàn ông thích chinh phục bằng lời nói ngọt ngào, hoa mỹ. Anh chủ động lùi lại, cư xử chừng mực, đặc biệt là thể hiện rõ mong muốn nghiêm túc với Tú.

Phân đoạn Hiếu ra mắt gia đình Tú trong tập gần đây cũng được xem là bước ngoặt lớn. Nhân vật ghi điểm bằng thái độ chân thành, lễ phép và cách quan tâm vừa đủ. Chính chi tiết này khiến khán giả thừa nhận Hiếu có quá khứ không đẹp, nhưng hiện tại là người đàn ông đáng cân nhắc.

Đỉnh điểm làn sóng “quay xe” dành cho Hiếu khi nhân vật này vạch trần bản chất thật của Duyên (Hà Bùi) trước sự chứng kiến của Bách và những người bạn. Không im lặng hay né tránh, Hiếu chọn cách đối diện trực diện, thẳng thắn bóc tách từng lớp giả tạo mà Duyên che giấu bấy lâu.

Nhân vật Hiếu do Lê Hải đảm nhận ngày càng cuốn hút.

Phân đoạn này được đánh giá là một trong những cảnh cao trào nhất chặng cuối phim, khi Hiếu vừa dứt khoát cắt đứt mối quan hệ mập mờ, vừa khẳng định rõ lập trường bảo vệ Tú.

Ở cảnh quay này, Lê Hải gây ấn tượng mạnh khi thể hiện sự lạnh lùng, tỉnh táo pha chút khinh bỉ đúng lúc. Chính thái độ rạch ròi ấy khiến khán giả hả hê, coi đây là khoảnh khắc Hiếu “lột xác” hoàn toàn khỏi hình ảnh trai đểu trước đó.

Ngay sau khi tập phim lên sóng, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận bày tỏ sự thỏa mãn: “Khúc Hiếu bóc phốt Duyên coi đã gì đâu, nói ít mà thấm”, “Không cần động tay động chân, nói đúng trọng tâm là đủ hạ đo ván”, “Tập này Hiếu ghi trọn 10 điểm đàn ông, quay xe không kịp”, “Ai từng chê Hiếu trap boy chắc giờ phải xin lỗi ảnh”, “Đúng kiểu đàn ông trưởng thành: sai thì sửa, dứt thì dứt cho gọn”…

Nhiều khán giả còn nhận xét chính cách Hiếu xử lý mối quan hệ với Duyên ở tập này đã tạo nên sự khác biệt lớn so với các hình mẫu “tổng tài” quen thuộc trên phim truyền hình. Không bao che, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, Hiếu thừa nhận phần trách nhiệm của mình trong quá khứ nhưng cũng không để bản thân tiếp tục bị lợi dụng.

Đây được xem là bước ngoặt khiến nhân vật nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ người xem. Sau phân đoạn này, khán giả tích cực “đẩy thuyền” mối quan hệ giữa Hiếu - Tú. Nhiều ý kiến cho rằng Hiếu lúc này mới xứng đáng là lựa chọn cuối cùng.

Ngoài diễn xuất duyên dáng, sức hút của Hiếu còn đến từ ngoại hình được xây dựng “đúng chuẩn tổng tài” của Lê Hải. Anh luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm. Đặc biệt, chi tiết khiến hội chị em “mê mệt” chính là cặp má lúm đồng tiền kết hợp đôi mắt biết cười ấm áp.

Lê Hải sinh năm 1994, là gương mặt mới với khán giả truyền hình. Cách em một milimet là dự án đầu tiên anh hợp tác với Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Trước đó, anh từng gây chú ý với vai Chao trong phim Ước mình cùng bay , tham gia MV Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà và được gọi vui là “Nhậm Gia Luân phiên bản Việt” khi xuất hiện trong Người ấy là ai.

Lê Hải từng đối mặt với biến cố sức khỏe nghiêm trọng, có lúc bị liệt cả hai chân và phải ra nước ngoài điều trị. "Khi ấy tôi vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, nghĩ rằng không sao đâu, chắc ốm vài hôm là khỏi. Nhưng một tháng, hai tháng… mọi thứ cứ xấu dần đi theo thời gian. Đỉnh điểm của sự ‘ngây thơ’ ấy là tôi đã ngã vô số lần trong nhà tắm và ngã cầu thang tới 3 lần, mới chịu đi chữa trị", Lê Hải chia sẻ.

Nam diễn viên chia sẻ đây là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lớn về tinh thần. Hiện tại, sức khỏe của Lê Hải đã ổn định và có thể quay trở lại màn ảnh, đảm bảo lịch trình dày đặc.