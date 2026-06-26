Tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc bị xua đuổi

Nam diễn viên Yoo Yeon Seok mới đây đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội sau khi một đoạn video cũ, ghi lại phát ngôn bị cho là mang tư tưởng coi thường phụ nữ, bất ngờ bị đào lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đoạn clip này vốn được ghi lại vào năm 2016 trong thời gian Yoo Yeon Seok và Moon Chae Won quảng bá cho bộ phim điện ảnh The Mood of the Day.

Trong video, nam diễn viên cho rằng nếu một cô gái ăn mặc quá kín đáo khi ở cạnh một người đàn ông thì người đó sẽ mặc nhiên nghĩ rằng cô không hề có hứng thú với mình. Theo Yoo Yeon Seok, muốn thu hút sự chú ý của đàn ông, phụ nữ nên lựa chọn những trang phục gợi cảm và hở hang hơn. Không dừng lại ở đó, anh còn quay sang trêu chọc bạn diễn Moon Chae Won, người đang ngồi ngay bên cạnh, rằng việc cô luôn ăn mặc kín đáo chính là lý do khiến cô chưa có người yêu.

Đây không phải lần đầu tiên video bị đào mộ trở lại. Trước đó, mỗi lần xuất hiện trở lại, phát ngôn của nam diễn viên đều làm dấy lên tranh luận về quan điểm của anh đối với phụ nữ. Lần này cũng không ngoại lệ khi nhiều cư dân mạng tiếp tục lên án gay gắt, đồng thời đặt câu hỏi về những tư tưởng tồn tại trong ngành giải trí Hàn Quốc. Việc tranh cãi bùng phát một lần nữa cũng được cho là đang ảnh hưởng trực tiếp đến dự án phim sắp ra mắt của Yoo Yeon Seok.

Theo truyền thông Hàn Quốc, The Perfect Lie là bộ phim thuộc thể loại tâm lý, bí ẩn kết hợp yếu tố lãng mạn của đài MBC, do Yoo Yeon Seok đóng cặp cùng Seo Hyun Jin, dự kiến lên sóng vào ngày 9/10. Tác phẩm xoay quanh một người đàn ông và một người phụ nữ có những ký ức hoàn toàn trái ngược về cùng một sự kiện xảy ra sau buổi hẹn hò đầu tiên tưởng chừng hoàn hảo. Cả hai đều khẳng định phiên bản của mình mới là sự thật, khiến những mâu thuẫn ngày càng chồng chất và kéo họ vào một cuộc đối đầu căng thẳng để tìm ra điều thực sự đã xảy ra.

Nam chính Min Jun Ho (Yoo Yeon Seok) là một bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực tài năng, đồng thời là ông bố đơn thân đang một mình nuôi cậu con trai theo học tại một trường nghệ thuật. Trong khi đó, Kang Ji Seon (Seo Hyun Jin) là giáo viên dạy viết tại chính ngôi trường của con trai Jun Ho. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ một buổi hẹn hò đầy hứa hẹn nhưng nhanh chóng rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi cả hai đưa ra những lời kể mâu thuẫn về cùng một sự việc, khiến ranh giới giữa sự thật và dối trá dần trở nên mờ nhạt.

Thông qua câu chuyện của hai nhân vật, The Perfect Lie khai thác những chủ đề về ký ức, sự thật và góc nhìn cá nhân. Bộ phim đặt ra câu hỏi liệu ký ức của con người có thực sự đáng tin cậy, hay mỗi người đều đang vô thức bóp méo sự thật theo cách có lợi cho mình. Xen lẫn yếu tố lãng mạn là bầu không khí căng thẳng, giàu tính tâm lý, khi từng bí mật trong quá khứ dần được hé lộ và buộc các nhân vật phải đối mặt với những sự thật không ai muốn chấp nhận.

Ngay sau khi bộ phim được công bố, hàng loạt bài đăng trên X, TikTok và các nền tảng mạng xã họi quốc tế đã kêu gọi khán giả tẩy chay tác phẩm. Nhiều người viện dẫn những ồn ào trong quá khứ của Yoo Yeon Seok và cho biết họ không còn cảm thấy thoải mái khi tiếp tục ủng hộ các dự án có sự tham gia của nam diễn viên. Một bộ phận khán giả quốc tế cáo buộc Yoo Yeon Seok từng thể hiện quan điểm mang tính coi thường phụ nữ, khiến mỗi dự án mới của anh đều kéo theo những cuộc tranh luận tương tự. Thậm chí, có người cho biết họ không còn muốn xem lại cả những bộ phim cũ mà nam diễn viên từng tham gia.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng làn sóng chỉ trích lần này đang bị đẩy đi quá xa, bởi đoạn video đã được ghi lại từ gần 10 năm trước và không nên dùng để phủ nhận toàn bộ sự nghiệp của Yoo Yeon Seok.

Sau thành công bùng nổ của When the Phone Rings, Yoo Yeon Seok được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc". Trong phim, anh vào vai Baek Sa Eon - người phát ngôn trẻ tuổi nhất của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, xuất thân từ gia đình tài phiệt danh giá, sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lạnh lùng và khí chất quyền lực. Dù không phải một CEO theo nghĩa truyền thống, nhân vật Baek Sa Eon hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên hình tượng tổng tài quen thuộc trong phim châu Á: giàu có, xuất chúng, ít nói, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và sẵn sàng bảo vệ người mình yêu.

Đáng chú ý, sức hút của Baek Sa Eon không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc. Trên các nền tảng như Weibo, Xiaohongshu và Douyin, nhiều cư dân mạng gọi anh là "trần nhà" của hình tượng tổng tài phim Hàn. Hàng loạt video cắt cảnh của Yoo Yeon Seok trong When the Phone Rings đạt lượng tương tác lớn, trong khi phong cách ăn mặc, thần thái và những phân cảnh bảo vệ nữ chính liên tục được chia sẻ như hình mẫu "bá tổng" lý tưởng.