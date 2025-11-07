Tổng quan tình hình mua bán bất động sản của 4 con giáp vượng nhất năm 2026

Tuổi Tỵ – Mua nhà là “đặt nền giàu có”

Người tuổi Tỵ vốn nhạy bén với thời cuộc, tính toán khôn ngoan và có tầm nhìn xa. Tử vi dự báo năm 2026, vận mệnh của tuổi Tỵ nằm ở thế “địa sinh tài” nghĩa là chỉ cần ổn định nơi ăn chốn ở, tiền bạc tự khắc sinh sôi.

Đặc biệt, người tuổi Tỵ hợp hướng nhà Đông Nam và Nam, hai hướng này giúp gia chủ thu hút dương khí, kích hoạt năng lượng tích cực, làm ăn thuận lợi.

Nếu có ý định đổi chỗ ở hay mua nhà cho con cái, nên chọn thời điểm từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch, thời kỳ Thần Tài chiếu cố mạnh nhất. Sau năm 2026, tài vận của tuổi này sẽ bước vào chu kỳ 3 năm may mắn liên tiếp.

Tuổi Dậu – Mua nhà là bước ngoặt đổi đời

Người tuổi Dậu thường chịu khó, biết tích góp, và luôn ấp ủ giấc mơ an cư. Từ giữa năm 2026 trở đi, sao Thái Dương chiếu mệnh giúp tuổi Dậu “có đất là có lộc”.

Mua nhà thời điểm này chẳng khác gì mở kho tiền vì mỗi quyết định đầu tư đều dễ sinh lời. Những ai làm kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ hoặc đất đai, có thể gặp “khoản lời khủng” khi đầu tư đúng lúc.

Tuổi Dậu hợp với màu trắng, xám bạc, nên ưu tiên thiết kế nhà theo tông sáng, vừa hợp phong thủy vừa tạo cảm giác mở rộng tài vận.

Tuổi Mão – Ở đâu, tài lộc theo tới đó

Người tuổi Mão được xem là “con giáp vượng khí” trong năm 2026. Sao Phúc Đức và sao Tử Vi đồng thời chiếu, giúp tuổi này gặp nhiều quý nhân, công danh thuận lợi.

Nếu năm 2025 là năm để họ tích lũy, thì 2026 chính là năm đặt nền móng cho tổ ấm bền lâu và tài sản bền vững.

Tuổi Mão hợp hướng Đông và Bắc, nên nếu mua nhà, hãy chọn hướng này để kích hoạt năng lượng sinh khí. Đặc biệt, gia chủ tuổi Mão được khuyên giữ vàng hoặc bất động sản, vì từ 2026 trở đi, hai kênh này sẽ tăng giá đều đặn, giúp họ “ngồi không vẫn có lộc”.

Tuổi Thìn – Vượng địa, vượng tài, mua là thắng

Tuổi Thìn vốn mang mệnh “rồng”, đại diện cho quyền lực và tiền tài. Từ năm 2026, tuổi này bước vào đại vận “Thiên Tài tụ khí” thời điểm tài lộc bùng nổ mạnh nhất trong chu kỳ 10 năm.

Nếu mua nhà, mở văn phòng, hay chuyển nơi ở trong năm này, sẽ gặp được long mạch tốt, công việc thăng tiến, gia đạo yên ổn.

Tuổi Thìn hợp với nhà có view thoáng, gần nước hoặc cây xanh biểu tượng của sinh khí và tài nguyên dồi dào. Đặc biệt, tuổi này nên mua vào quý II hoặc quý IV/2026, thời điểm năng lượng Hỏa – Thổ tương sinh, cực kỳ thuận lợi để “an cư phát nghiệp”.

Với 4 con giáp Tỵ, Dậu, Mão, Thìn, mua nhà năm 2026 không chỉ là chuyện an cư mà còn là bước ngoặt tài lộc. Trong năm Bính Ngọ này, ai biết nắm bắt thời cơ, chọn đúng thời điểm và hướng hợp mệnh thì chẳng khác nào “rước Thần Tài vào nhà”. Đôi khi, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là mảnh đất gieo mầm phú quý cho cả một đời người.

