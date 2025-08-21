Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an cùng khối xe, pháo Quân sự, xe đặc chủng Công an sẽ lần đầu hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.Các khối xe pháo tham gia diễu binh, diễu hành đã được đưa vào nội thành trong các tối 18-19/8.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh và 2/9 đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Ảnh: Phong Sơn

Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa đạn đạo, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Tất cả đã phần nào khắc họa sự hiện đại hóa mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện rõ nét sức mạnh tổng hợp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ chính quy của các lực lượng vũ trang.

Ảnh: Phong Sơn

Dựa trên kế hoạch diễu hành và lịch hợp luyện đã được công bố, người dân có thể xem khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng Công an tại các tuyến đường sau:

Khu vực tập kết (Trước 20h00)

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích tập trung tại Sở Chỉ Huy Bộ Quốc Phòng cơ động theo đường Cửa Bắc, Yên Phụ về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên.

Các khối xe pháo Quân sự bánh lốp, tại trường đua F1 cơ động theo đường Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ.

Khối xe đặc chủng Bộ Công An, tại Kiều Mai, Phú Diễn cơ động theo đường 32, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công về vị trí tập kết trước diễu binh, diễu hành trên đường Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ sau khối xe pháo Quân sự.

Như vậy, người dân có thể quan sát các phương tiện tập trung trước khi bắt đầu diễu binh, diễu hành tại các tuyến đường:

Đường Thanh Niên;

Đường Nghi Tàm;

Đường Âu Cơ;

Đường Yên Phụ.

Ảnh: Phong Sơn

Các tuyến đường diễu hành (Sau 20h00)

Khối xe Tăng thiết giáp, xe pháo binh bánh xích Quân sự: Sau khi đi qua lễ đài đến vị trí tách đội hình tại ngã tư đường Hùng Vương, Lê Hồng Phong đi theo 2 tuyến đường:

• Tuyến số 1: Rẽ trái đi theo đường Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ Huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1km).

• Tuyến số 2: Đi thẳng sau đó rẽ trái theo đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương về vị trí tập kết tại Sở Chỉ Huy Bộ Quốc Phòng (cự ly 1,2km).

Ảnh: Phong Sơn

Khối xe pháo Quân sự bánh lốp, khối xe Đặc chủng Bộ Công An: Sau khi đi qua lễ đài đến cuối đường Hùng Vương đi theo 2 tuyến đường:

• Tuyến số 1: 1/2 khối xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ phải đi theo đường Trần Phú, Kim Mã, Đào Tấn, Vành đai 2, Trần Duy Hưng, Đại Lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1 (cự ly 13,5km).

• Tuyến số 2: 1/2 khối xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Bộ Công An rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Vành đai 2, Ngã tư sở, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo về vị trí tập kết tại Trường đua F1 (cự ly 15km).

Ảnh: Phong Sơn

Lưu ý: Để phục vụ cho buổi hợp luyện, nhiều tuyến đường sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện từ 17h00 ngày 21/8. Người dân nên sắp xếp thời gian và phương tiện di chuyển phù hợp để có thể theo dõi sự kiện thuận lợi.

Nguồn: a80.hanoi.gov.vn