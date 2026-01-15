Tống cựu nghênh tân: Mạnh tay vứt 5 món đồ cũ, hối hận vì không làm sớm hơn

Cuối năm dọn nhà, nhiều người thường chỉ tập trung lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc mà quên mất một việc quan trọng hơn: loại bỏ những món đã xuống cấp. Có những thứ dùng lâu ngày tưởng vẫn ổn, nhưng thực tế vừa kém an toàn, vừa khiến sinh hoạt hằng ngày trở nên bất tiện mà không nhận ra. Tống cựu nghênh tân không chỉ là dọn cho gọn, mà là thay mới những món đã đến lúc nên rời đi. Sau một lần dọn bếp và dọn nhà kỹ hơn thường lệ, đây là 5 món đồ cũ bị loại bỏ không do dự, và điểm chung là chỉ tiếc vì đã không thay sớm hơn.

1. Bộ nồi chảo bong lớp chống dính

Đây là món bị loại đầu tiên và cũng là món khiến nhiều người chần chừ nhất. Nồi chảo chống dính dùng lâu ngày thường xuất hiện vết trầy, bong lớp phủ, đáy xỉn màu. Dù vẫn nấu được nhưng cảm giác luôn lo lắng, nhất là khi nấu hằng ngày cho gia đình.

Bộ nồi này làm từ inox nguyên khối, đáy dày, truyền nhiệt đều, dùng được cho nhiều loại bếp. Ưu điểm lớn là không lớp phủ, không bong tróc, dùng càng lâu càng ổn định. Với những ai nấu ăn thường xuyên, chuyển sang dòng inox chất lượng là một cách đầu tư một lần nhưng dùng dài lâu, đặc biệt phù hợp để “đổi vận” gian bếp dịp đầu năm.

2. Bát đĩa sứt mẻ, nứt chân tóc

Rất nhiều gia đình có thói quen giữ lại bát đĩa sứt nhẹ với suy nghĩ vẫn dùng được. Nhưng thực tế, các vết mẻ dễ gây đứt tay, tích tụ vi khuẩn và nhìn tổng thể mâm cơm cũng kém đẹp. Cuối năm là thời điểm hợp lý để thay mới bộ bát đĩa đồng bộ, vừa an toàn, vừa tạo cảm giác bữa ăn gọn gàng, tươm tất hơn.

3. Dao kéo cùn, cán lỏng

Dao kéo dùng lâu ngày thường bị cùn, cán lỏng hoặc gỉ nhẹ, cắt gọt vừa chậm vừa nguy hiểm. Đây là món nhiều người ngại thay vì nghĩ vẫn dùng tạm được, nhưng thực tế lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm nấu nướng mỗi ngày. Thay mới dao kéo giúp thao tác nhanh hơn, bếp núc cũng đỡ mệt hơn rất nhiều.

4. Khăn lau, miếng rửa bát cũ

Những món nhỏ như khăn lau, miếng rửa bát lại là thứ nên thay thường xuyên nhất. Dùng lâu ngày dễ bám mùi, tích vi khuẩn, lau mãi không sạch. Dịp cuối năm dọn nhà, việc thay mới những món này vừa đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả vệ sinh lại rất rõ rệt.

5. Hộp nhựa cũ ngả màu, cong méo

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa sau thời gian dài sử dụng thường bị ngả màu, ám mùi và khó làm sạch hoàn toàn. Đây là dấu hiệu nên thay mới, nhất là với những hộp dùng để bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh. Chuyển sang hộp mới, chất liệu an toàn hơn giúp việc lưu trữ thực phẩm gọn gàng và yên tâm hơn trong năm mới.

