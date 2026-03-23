Tôn Ngộ Không xấu nhất 'Tây du ký': Sự nghiệp lận đận, U70 về quê làm nông

Là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, vì thế Tây du ký có nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên không phải phiên bản nào cũng thành công như Tây du ký 1986 .

Trong đó, phải kể đến Tôn Ngộ Không trong Hậu Tây du ký (2000) do diễn viên Tào Vinh thể hiện. Bộ phim do chính Tào Vinh làm đạo diễn nhưng gây nhiều tranh cãi. Vai diễn Tôn Ngộ Không của tài tử này bị chê biểu cảm đơ cứng, kịch bản cải biên loạn xạ, thậm chí còn bị chê thảm hoạ.

"Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh"

Ít ai biết, Tào Vinh từng gia nhập đoàn phim Tây du ký 1998 với tư cách là đạo diễn hành động. Ông được đánh giá cao bởi khả năng chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, kinh phí của đoàn làm phim khá eo hẹp nên Tào Vinh dù là nhân viên trong đoàn vẫn được chọn tham gia vào một vai nhỏ.

Năm 2000, bộ phim Hậu Tây du ký ra đời nhanh chóng nhận được chú ý của khán giả. Trong đó, vai chính Tôn Ngộ Không do chính Tào Vinh thủ vai. Ngoài ra, anh còn đóng vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, chỉ đạo võ thuật của tác phẩm. Nhờ vai diễn, anh nhanh chóng nổi tiếng nhưng lại theo hướng tiêu cực.

Từ tạo hình nhân vật, nội dung cho đến kỹ xảo của bộ phim khiến khán giả cảm thấy thất vọng. Hóa trang của Tôn Ngộ Không bị đánh giá kém thu hút, ngoài ra Tào Vinh cũng không thể hiện được thần thái thông minh, lanh lợi, chính trực của nhân vật.

Nhiều người cho rằng Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai đã quá hoàn hảo và khó ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của bản gốc. Chính vì lý do này, Tào Vinh còn bị gắn mác là "Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh".

Bên cạnh đó, nội dung phim cũng khiến khán giả khó chịu vì cải biên quá đà, phá vỡ mặc định của khán giả về nhân vật cũng như bộ truyện gốc.

Năm 2020, Tào Vinh tiếp tục thực hiện phần 2 của phim với tên gọi Định hải thần châm. Tuy nhiên phần phim thất bại cả về doanh thu lẫn danh tiếng. Kỹ xảo của phim bị chê xấu như từ 20 năm trước. Tào Vinh thời điểm đó cũng đã gần 60 tuổi, không còn nhanh nhẹn để thể hiện một Tôn Ngộ Không tinh nghịch, mạnh mẽ.

U70 rời showbiz về quê làm nông

Sau thất bại với 2 phiên bản làm lại của Tây du ký, nam diễn viên dần lui về làm công tác hậu trường, chỉ đạo võ thuật và rất ít khi nhận vai diễn khác.

Nhiều năm qua, Tào Vinh dần vắng bóng trên màn ảnh. Rời xa showbiz, nam diễn viên chọn cuộc sống yên bình tại quê nhà Hồ Nam (Trung Quốc). Ông thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cuộc sống hằng ngày đến với người hâm mộ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Tào Vinh giờ chấp nhận việc bản thân không còn cơ hội diễn xuất, thêm vào đó cuộc sống tại Hong Kong (Trung Quốc) rất khó khăn, vì vậy nam diễn viên quyết định về quê. Một số khán giả bắt gặp Tào Vinh đi khiêu vũ tại quảng trường quê nhà, khi họ nhận ra anh, nam diễn viên vẫn vui vẻ trò chuyện.

Ở tuổi U70, Tào Vinh vẫn độc thân. Trong những video mà ông chia sẻ, có thể thấy tài tử một thời khá bận rộn với công việc làm nông. Ngoài công việc đồng áng, nam diễn viên còn chăn nuôi lợn. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gây chú ý khi thoải mái, vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ quá trình nấu cám và cho lợn ăn của mình.